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30 вещей, создатели которых не задумались о том, что кому-то придется их чистить

30 вещей, создатели которых не задумались о том, что кому-то придется их чистить (31 фото)

Автор:
18 сентября 2021 14:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   для кого это   непрактично   неудобно   приколы   фейлы   
806
31
Онлайн-сообщество Things designed by people who don't have to clean them публикует фотографии предметов, которые трудно или вообще непонятно как отмывать и отчищать от пыли и грязи. Ведь дизайнеры этих вещей об этом не задумались! Как привести в порядок унитаз, инкрустированный стразами Swarovski, или диван с обивкой из натуральных волос? Нет ответа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   для кого это   непрактично   неудобно   приколы   фейлы   
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4  комментария
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Ден 2 часа назад
Все это из тебя лично, я скатал, для тебя дорогая.
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4
Selena-Ecology 9 минут назад
А что не так с искусственной травой в туалете, коврик резиновый, трава пластиковая. Пылесосить легко, стирать 10 минут, давно лежит у нас, все лучше чем по кафелю босиком. Так же по периметру все вырезал и ок, и в туалете, и в ванной
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349
Елена Букреева 24 минуты назад
"Лучи поноса". Хм...
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Пельменная кисть

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