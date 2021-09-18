30 вещей, создатели которых не задумались о том, что кому-то придется их чистить

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Онлайн-сообщество Things designed by people who don't have to clean them публикует фотографии предметов, которые трудно или вообще непонятно как отмывать и отчищать от пыли и грязи. Ведь дизайнеры этих вещей об этом не задумались! Как привести в порядок унитаз, инкрустированный стразами Swarovski, или диван с обивкой из натуральных волос? Нет ответа.
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4. "Это мой потолочный светильник. Он новый, и мне он нравился, пока я не присоединился к этой группе и не понял, что понятия не имею, как его очистить"
14. Интересный подход, конечно. Как чистить пыль, которая будет скапливаться в этих деревяшках внизу?
18. Это художественная инсталляция - инкрустированный ковер в королевском дворце в Амстердаме. Весьма уродливая
Источник: — переведено специально для fishki.net
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