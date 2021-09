30 вещей, создатели которых не задумались о том, что кому-то придется их чистить

Онлайн-сообщество Things designed by people who don't have to clean them публикует фотографии предметов, которые трудно или вообще непонятно как отмывать и отчищать от пыли и грязи. Ведь дизайнеры этих вещей об этом не задумались! Как привести в порядок унитаз, инкрустированный стразами Swarovski, или диван с обивкой из натуральных волос? Нет ответа.