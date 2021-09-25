Толстун степной: Пухлый кузнечик из русских степей. Настолько толст, что разучился прыгать и летать

Быть большим и жирным — хорошо или плохо? Этот вопрос для людей уже давно является яблоком раздора, ведь вкусы и предпочтения у всех разные. А вот в мире насекомых такая проблема вообще не стоит: чем ты жирнее и неповоротливее — тем проще тебя поймать и съесть. Тем не менее среди букашек тоже известны свои бодипозитивщики. Армию тяжеловесов возглавляет кузнечик с говорящим названием — толстун степной.