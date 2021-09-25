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Толстун степной: Пухлый кузнечик из русских степей. Настолько толст, что разучился прыгать и летать

Толстун степной: Пухлый кузнечик из русских степей. Настолько толст, что разучился прыгать и летать (8 фото)

Автор:
25 сентября 2021 18:50
Метки: интересно   насекомые   факты   
331
8

Быть большим и жирным — хорошо или плохо? Этот вопрос для людей уже давно является яблоком раздора, ведь вкусы и предпочтения у всех разные. А вот в мире насекомых такая проблема вообще не стоит: чем ты жирнее и неповоротливее — тем проще тебя поймать и съесть. Тем не менее среди букашек тоже известны свои бодипозитивщики. Армию тяжеловесов возглавляет кузнечик с говорящим названием — толстун степной.

Своим внешним видом эта туша действительно впечатляет: длина достигает 8 сантиметров, а вес — более 30 г. Для справки: зелёный кузнечик весит 6-8 г. Крылья у упитанной букахи отсутствуют — раздобревшие телеса не сочетаются с полётом. Эти кузнечики настолько большие и неуклюжие, что даже прыгать не умеют — передвигаются они только ползком.

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Да, этот кузнечик — далеко не Аполлон от мира насекомых. Но за пухлыми формами прячется тонкая творческая натура. Их надкрылья превратились в орган для пения. Теперь они, как сверчки, распевают громкие серенады. Правда, делают они это лишь по утрам и вечерам. Да и репертуар у них... на любителя.

Особенно активно кузнечики музицируют в брачный период. Сезон любви у них начинается в июне и длится до середины лета. Самцы находят удобные места и стрекочут до поздней ночи. Услышав их пение хотя бы раз, вы запомните его на всю жизнь: это что-то среднее между рёвом мотоцикла и треском электрической дуги.

Пока самцы соревнуются в имитации звуков сломанного трансформатора, девушки ползают между ними, спариваясь с теми, чьё «пение» им понравилось больше всего. Себя самки не ограничивают, за один вечер дама может обойти гримёрки сразу нескольких музыкантов. После любовных утех мадам откладывает яйца, пряча их в почве по 5–9 штук. Суммарно одна самка отложит 48-72 яйца.

Молодь выходит из кладок весной. Девиз молодых толстунов — жрать, жрать и ещё раз жрать: за месяц они должны вырасти из маленьких козявок в упитанных гигантов, способных продолжать род. При этом питается толстун отнюдь не калорийной пищи. Травка да листочки — вот и весь его рацион.

Большой размер и неуклюжесть делают толстунов лёгкой добычей для хищников. Их единственная защита — шипастые ноги и мощные челюсти. Но против быстрых и ловких хищников это оружие бессильно. А когда на поле приходит человек и начинает уничтожать естественную среду обитания — для толстуна приходит полный кабздец.

Из-за вмешательства человека и постоянного давления со стороны хищников упитанные кузнечики находятся на грани вымирания. Раньше их ареал простирался по всей степной зоне Европы, но во многих областях их не видели уже несколько десятков лет. На Украине последний раз их зафиксировали в 1906 году, а в России последние находки 20 века датированы 1959 годом.

К счастью, недавно их снова нашли — в Кабардино-Балкарии, на берегу реки Терек. Так что надежда на выживание вида всё ещё есть. И вообще — Россия большая, а учёных, которые занимаются изучением насекомых, — очень мало. Наверняка где-то в полях очаровательные пухляши всё ещё тарахтят, жуют травку и наслаждаются вольной степной жизнью.

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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8k
Franklin Benjamin 4 часа назад
Да таких и пожарить можно
там белка как в креветках
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Garpia121 48 минут назад
Идеальный домашний зверь, если соседи шумом донимают.
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3k
Кистень 2 часа назад
Ну и лошадь!
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21k
ПаганецЪ 4 часа назад
Больше на сверчка похож, чем на кузнечика.
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