Почему кислородные маски в самолете на самом деле не содержат кислород

Перед каждым полетом стюардессы информируют пассажиров о том, как нужно себя вести во время внештатной ситуации. Если что-то пойдет не так и людям будет не хватать кислорода, то для этого на борту существуют специальные кислородные маски. Они выпадают из верхних отсеков автоматически, после чего ими можно воспользоваться. Но многие не знают, что маски не передают кислород из баллонов, да и совсем не содержат в себе этого газа.
Известно, что давление воздуха уменьшается с набором высоты. На большой высоте воздух становится слишком разреженным, чтобы оставаться пригодным для дыхания. В большинстве коммерческих самолетов, если давление в салоне нарушается на высоте более 4 км, панели, содержащие кислородные маски, автоматически открываются, и маски свисают над сиденьями пассажиров. Как правило, авиаконструкторы ставят несколько масок в ряд на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому в ряду с 3 местами на одну маску будет больше.
Немногим известно, что сами маски не содержат в себе кислород изначально, так как они его производят в момент использования. Понятно, что установка баллонов с кислородом на борт значительно бы прибавила вес лайнеру, в силу чего конструкторы и решили отказаться от данной затеи. Вместо этого они «заставили» маски самостоятельно производить кислород благодаря специальной химической реакции.
На самом деле, при соединении определенных химических веществ и образуется кислород. Вещества находятся в тех самых панелях, где и покоятся маски, пока они не окажутся нужными. После выпадения масок, эти вещества начинают смешиваться и выделять необходимый для жизни газ. Он становится побочным продуктом данной реакции, так что пассажиры действительно дышат кислородом.
Многих удивляет запах гари после выпадения масок, однако это нормальное явление. В результате данной химической реакции действительно выделяется запах гари.
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Известен случай аварии с самолётом, перевозившим партию таких кислородных генераторов с вышедшим сроком годности. При погрузке у них не проверили и не зафиксировали предохранительные чеки и перевозили просто навалом в коробках без теплоизоляции. При расследовании катастрофы комиссия пришла к выводу, что у одного генератора выскочила чека, что привело к пожару на борту. В результате самолёт упал и все на борту погибли. После чего ИКАО выпустило специальные дополнительные требования к перевозке таких генераторов.
Кстати, именно по такой же причине нельзя потушить литиевые аккумуляторы в мобилках, самокатах, машинах обычными способами. Там при горении тоже выделяется кислород, поддерживающий горение. Поэтому такие пожары тушатся только специальными огнетушителями или дают им просто выгореть.