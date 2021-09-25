Почему кислородные маски в самолете на самом деле не содержат кислород

Известно, что давление воздуха уменьшается с набором высоты. На большой высоте воздух становится слишком разреженным, чтобы оставаться пригодным для дыхания. В большинстве коммерческих самолетов, если давление в салоне нарушается на высоте более 4 км, панели, содержащие кислородные маски, автоматически открываются, и маски свисают над сиденьями пассажиров. Как правило, авиаконструкторы ставят несколько масок в ряд на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому в ряду с 3 местами на одну маску будет больше.

Немногим известно, что сами маски не содержат в себе кислород изначально, так как они его производят в момент использования. Понятно, что установка баллонов с кислородом на борт значительно бы прибавила вес лайнеру, в силу чего конструкторы и решили отказаться от данной затеи. Вместо этого они «заставили» маски самостоятельно производить кислород благодаря специальной химической реакции.