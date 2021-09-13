В Иркутской области при повторном заходе на посадку разбился пассажирский самолет

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Пассажирский самолет L-410 упал с высоты в условиях плотного тумана. Чудо, что некоторые люди, находившиеся на борту, остались живы.
12 сентября близ села Казачинское в районе реки Киренга в Казачинско-Ленском районе потерпел крушение пассажирский самолет L-410.
Из находившихся на борту 16 человек (14 пассажиров и 2- члены экипажа) четверо погибли. Детей среди пассажиров не было. Один из погибших был пилотом.
После падения большинство пассажиров оказались зажатыми, находясь в искореженном салоне. Самостоятельно выбраться из ловушки они не могли. Одной из женщин на борту удалось связаться со спасателями. Благодаря ее звонкам удалось установить место, где произошла катастрофа.
Чтобы спасатели быстрее вышли на след упавшего судна, пассажиры стучали по обшивке лайнера, надеясь, что громкие звуки кто-то услышит и придет на помощь.
Чтобы спасатели быстрее вышли на след упавшего судна, пассажиры стучали по обшивке лайнера, надеясь, что громкие звуки кто-то услышит и придет на помощь.
После эвакуации выживших выяснилось, что 12 из них пострадали при падении - у них обнаружены переломы конечностей, черепно-мозговые травмы. Трое из них находятся в реанимации, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, его будут оперировать на месте, остальных перевезут санавиацией в Иркутск.
Видео с места крушения
На месте крушения в тайге обнаружен один из черных ящиков. Что же касается причин катастрофы, то со слов выжившего пилота, катастрофа произошла из-за того, что во время захода на второй круг, взяли слишком низкую высоту. Был сильный туман, который помешал заметить сопк. Из-за столкновения с ней самолет упал. По факту крушения судна СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). 15 сентября в в Иркутской области будет объявлен траур по погибшим.
Выживший пассажир рассказал о том, как произошла трагедия
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И по какой причине "вернуться именно в порт отправления"? Есть понятие "запасной аэродром", и Вы даже не знаете, какой порт был у них выбран как запасной, по какой причине они не пошли на него? И должны ли были пойти (опять возврат к фактической погоде и минимумам). А, может, это и был их запасной, где они упали, а летели они как раз в другой порт, который закрылся, скажем, по погоде? Ведь, как известно, в случае невозможности посадки в порту назначения и на запасном по погоде, экипаж имеет право садиться на запасном даже при погоде ниже минимума... Они и попытались сесть здесь как раз по причине отсутствия топлива...
Вопросов много.
Наверное, Вам Ваша телепатия здорово помогает жить...
То есть никак.
Хоть плетёную мебель на что-то покрепче заменили