В Иркутской области при повторном заходе на посадку разбился пассажирский самолет

После эвакуации выживших выяснилось, что 12 из них пострадали при падении - у них обнаружены переломы конечностей, черепно-мозговые травмы. Трое из них находятся в реанимации, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, его будут оперировать на месте, остальных перевезут санавиацией в Иркутск.