FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7437 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Иркутской области при повторном заходе на посадку разбился пассажирский самолет

В Иркутской области при повторном заходе на посадку разбился пассажирский самолет (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: L-410   ynews   авиа   иркутская область   падение   самолет   
2875
5
1
Пассажирский самолет L-410 упал с высоты в условиях плотного тумана. Чудо, что некоторые люди, находившиеся на борту, остались живы.

Выживший пассажир рассказал о том, как произошла трагедия

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: L-410   ynews   авиа   иркутская область   падение   самолет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Maks Es 2 часа назад
Плотный туман - должны были вернуться в порт отбытия. Пожара нет - значит, баки были пустые, возвращаться не на чем. Л-410 достаточно надёжный самолёт, вряд ли отказ обоих двигателей сразу, так что вопросы к руководству авиакомпании и метеослужбе. Как так получается, что у них рейсы на необорудованные навигацией автопилота аэродромы выполняются в туман на машинах без резерва топлива?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−3
хобот 5 минут назад
нажрались ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
хобот 7 минут назад
слава дуче ! дуче слава !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Полчаса назад
Пилотам дадут Героя России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Полчаса назад
2021 год, а летать по приборам можно как и в Российской Империи.
То есть никак.
Хоть плетёную мебель на что-то покрепче заменили

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexandr Barhudarov 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−75
Александр Поляков Час назад
хорошо что не загорелся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
newegg Час назад
Туман - это понятно, это природа. А высотомер на что? Карта местности где? Про запасной аэродром тоже не слышали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
шляхтич 2 часа назад
соболезнования
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Авиакомпания "Победа" ввела новые правила, и они вряд ли вам понравятся Авиакомпания "Победа" ввела новые правила, и они вряд ли вам понравятся Пилотам удалось посадить самолет с двумя отказавшими двигателями Пилотам удалось посадить самолет с двумя отказавшими двигателями В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета Арестован пассажир рейса Сургут - Москва, потребовавший направить лайнер в Афганистан Арестован пассажир рейса Сургут - Москва, потребовавший направить лайнер в Афганистан Профпригодность: глава российского Минздрава оказала экстренную помощь на борту самолета Профпригодность: глава российского Минздрава оказала экстренную помощь на борту самолета
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

773736



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
5
79
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение
1
123
"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за...
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Личный город для американского миллиардера (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Жене письмо напишешь!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#история#комментарии#прикольные#в мире#прошлое#полиция
#Юмор#фото#СССР#ynews#прикол#знаменитости#сша#страна
#люди#фотографии#животные#картинки#подборка#интернет#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться