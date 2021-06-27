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Красивые места, с которыми что-то не так

Красивые места, с которыми что-то не так (40 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: лиминальные пространства   нехорошее место   страх   суеверия   тревога   фото   фотомир   фотпутешествия   
614
40
Бывают места, на первый взгляд тихие и умиротворенные, которые, тем не менее, вызывают безотчетное чувство беспокойства и тревоги. Психологи называют их лиминальными пространствами, в народе они частенько именуются нехорошими местами. Но чаще всего люди не находят для них слов, просто не желая туда идти. Скажите, а у вас при взгляде на эти места тоже мурашки бегут по коже?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лиминальные пространства   нехорошее место   страх   суеверия   тревога   фото   фотомир   фотпутешествия   
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429
Meri Poppins Ufa Час назад
Многие фото: тел будка, рождеств, баб подвал и др -прелестны. Так и хочется туда пойти..
Нам степнякам, тундровикам, сынам районов дерев 2хэт бараков все классно. Плюсую. Спасибо. Фотки хорошие сами по себе.
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81
Шурман 12 минут назад
2 недели назад лежал в больнице и в 2 часа ночи приспичило покурить , выход на улицу только через скорую и реанимацию , спускаюсь на лифте и вокруг тишина , просто темные коридоры и приглушенный свет , короче первого человека я встретил только около реанимации :)
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42k
Максим Т. 18 минут назад
Чухня какая-то. Вот тебе еще. Залезь под одеяло и дрожи.
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5k
Olga Raudis 24 минуты назад
А красивые-то места где? Большинство самые обычные, красотой там не пахнет, да и мистики и страха там разве что для городских слабонервных хипстеров. Кстати, первое фото (где лес) - галимый фотошоп.
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8k
Клёст Полчаса назад
Прямо слышу в этих фото ,,глухую,, тишину. Действительно жутковато)
Если бы тот телефон вдруг зазвонил - я бы кончился))
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