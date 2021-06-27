Красивые места, с которыми что-то не так

614
40
Бывают места, на первый взгляд тихие и умиротворенные, которые, тем не менее, вызывают безотчетное чувство беспокойства и тревоги. Психологи называют их лиминальными пространствами, в народе они частенько именуются нехорошими местами. Но чаще всего люди не находят для них слов, просто не желая туда идти. Скажите, а у вас при взгляде на эти места тоже мурашки бегут по коже?
×
"Я ехал по навигатору в поисках закусочной и вдругпонял,что последняя машина проехала мимо более часа назад
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Жизнь в Америке начала ХХ века
- Снежные чудеса, которые увидишь раз в жизни
- 40 редких и необычных фотографий
- Боитесь высоты? Тогда не смотрите этот пост!
- Фокус с перспективой: превращаем людей в гигантов!
22
Понравилось22
Новости партнёров
Нам степнякам, тундровикам, сынам районов дерев 2хэт бараков все классно. Плюсую. Спасибо. Фотки хорошие сами по себе.
Если бы тот телефон вдруг зазвонил - я бы кончился))