Красивые места, с которыми что-то не так

Бывают места, на первый взгляд тихие и умиротворенные, которые, тем не менее, вызывают безотчетное чувство беспокойства и тревоги. Психологи называют их лиминальными пространствами, в народе они частенько именуются нехорошими местами. Но чаще всего люди не находят для них слов, просто не желая туда идти. Скажите, а у вас при взгляде на эти места тоже мурашки бегут по коже?

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Таинственный лес 0 Источник:

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Телефонная будка в снегу 0 Источник:

"Комната улыбок" 0 Источник:

Шоссе весной 2020-го 0 Источник:

Старая канатка в Польше 0 Источник:

Одиночество вечером накануне Рождества 0 Источник:

"Я ехал по навигатору в поисках закусочной и вдругпонял,что последняя машина проехала мимо более часа назад 0 Источник:

Не стоит заходить за поворот 0 Источник:

Всегда оставайся на освещенной стороне, и силы зла не тронут тебя 0 Источник:

Овальный кабинет в период между двумя президентами 0 Источник:

Марс атакует 0 Источник:

Вход в бесконечный бассейн 0 Источник:

Жидкая бездна 0 Источник:

Дождливый вечер 0 Источник:

Иди, иди к прилавку... 0 Источник:

Лабиринты бассейна 0 Источник:

Бабушкин подвал 0 Источник:

Слышно лишь тихое жужжание ламп и твои шаги 0 Источник:

Цветные коридоры 0 Источник:

Международная космическая станция ночью 0 Источник:

Вода 0 Источник:

Пустой ресторан-аквариум вызывает чувство тоски 0 Источник:

Вид за окном кажется ненастоящим 0 Источник:

Только не туда! 0 Источник:

Пыль наступает 0 Источник:

"Мой друг проходил тест на коронавирус. В этой комнате он ждал вызова" 0 Источник:

В неизвестность 0 Источник:

В ожидании зеленого 0 Источник:

Выход страха 0 Источник:

"Экзаменационный класс прямо по коридору и налево. Удачи вам! 0 Источник:

Оттенки синего 0 Источник:

Пески пустыни 0 Источник:

В тумане 0 Источник:

"Я снял это на телефон, чтобы понять, что меня так напугало в этом месте" 0 Источник:

Художественный замысел 0 Источник:

Странное место для игр и развлечений 0 Источник:

Железная дорога 0 Источник:

"Я приехал сюда на конференцию. Ау, есть кто живой"? 0 Источник: