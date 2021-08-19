Дэниел Крейг победил Скалу, став самым высокооплачиваемым актером в мире

Если говорить о Дуэйне Джонсоне, то он тоже чувствует себя неплохо: ему заплатят 50 миллионов долларов за роль в боевике Red One от Amazon.



Но ни Крейг, ни Джонсон не могли бы рассчитывать на такие астрономические гонорары, если бы снимались в фильмах для традиционного кинопроката. Дело в том, что контракты большинства известных актеров предусматривают многоуровневую зарплату, с множеством бонусов, выплачиваемых, когда их фильмы достигают различных отметок в прокате. А фильмы, выпускаемые специально для потоковых сервисов, чаще всего имеют ограниченный прокат в кинотеатрах или вообще не идут в общий прокат, поэтому чтобы уговорить актера сняться в таком фильме, ему нужно заплатить значительно больше, чем обычно.