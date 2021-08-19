Дэниел Крейг победил Скалу, став самым высокооплачиваемым актером в мире

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Дэниел Крейг возглавил список из 17 самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Variety с поразительной суммой в 100 миллионов долларов. Он значительно опередил Дуэйна "Скалу" Джонсона и Уилла Смита (они заработают 50 и 40 млн долларов соответственно). Такой рывок вперед Крейгу обеспечила сделка с Netflix, предполагающая его участие в двух продолжениях детектива "Достать ножи".
В фильме "Достать ножи" (2019) Дэниел Крейг сыграл детектива Бенуа Блана, который расследует убийство богатого писателя на вечеринке по случаю его собственного дня рождения в окружении семьи.
Картина стала хитом как у критиков, так и у зрителей, и очень успешно показала себя в прокате - при относительно скромном бюджете в 40 миллионов долларов собрала 311 миллионов.
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Потоковый сервис Netflix выложил 450 миллионов долларов за права на съемку двух сиквелов, и уже известно, что за участие в этих фильмах Дэниел Крейг получит 100 миллионов.
Если говорить о Дуэйне Джонсоне, то он тоже чувствует себя неплохо: ему заплатят 50 миллионов долларов за роль в боевике Red One от Amazon.
Но ни Крейг, ни Джонсон не могли бы рассчитывать на такие астрономические гонорары, если бы снимались в фильмах для традиционного кинопроката. Дело в том, что контракты большинства известных актеров предусматривают многоуровневую зарплату, с множеством бонусов, выплачиваемых, когда их фильмы достигают различных отметок в прокате. А фильмы, выпускаемые специально для потоковых сервисов, чаще всего имеют ограниченный прокат в кинотеатрах или вообще не идут в общий прокат, поэтому чтобы уговорить актера сняться в таком фильме, ему нужно заплатить значительно больше, чем обычно.
Но ни Крейг, ни Джонсон не могли бы рассчитывать на такие астрономические гонорары, если бы снимались в фильмах для традиционного кинопроката. Дело в том, что контракты большинства известных актеров предусматривают многоуровневую зарплату, с множеством бонусов, выплачиваемых, когда их фильмы достигают различных отметок в прокате. А фильмы, выпускаемые специально для потоковых сервисов, чаще всего имеют ограниченный прокат в кинотеатрах или вообще не идут в общий прокат, поэтому чтобы уговорить актера сняться в таком фильме, ему нужно заплатить значительно больше, чем обычно.
Чуть ниже в списке идет Уилл Смит. Он получит 40 миллионов долларов за фильм "Король Ричард" студии Warner Bros. - спортивную драму о Ричарде Уильямсе (отце теннисисток Винус и Серены Уильямс).
Заработная плата Уилла Смита за фильм, который выйдет этой осенью, была увеличена до 40 миллионов долларов после того, как Warner Bros. решила выпустить фильм одновременно в кинотеатрах и на канале HBO Max, что, вероятно, приведет к снижению доходов от проката.
Заработная плата Уилла Смита за фильм, который выйдет этой осенью, была увеличена до 40 миллионов долларов после того, как Warner Bros. решила выпустить фильм одновременно в кинотеатрах и на канале HBO Max, что, вероятно, приведет к снижению доходов от проката.
Зарплата Дензела Вашингтона за участие в триллере "Дьявол в деталях" также была увеличена до 40 миллионов долларов после того, как фильм одновременно был выпущен на HBO Max.
Самыми высокооплачиваемыми актрисами в списке названы Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс - обе заработают по 25 миллионов долларов на проектах Neflix: Лоуренс сыграет главную роль в фильме "Не смотри вверх", а Робертс появится в фильме "Оставь мир позади".
Итак, вот список самых высокооплачиваемых кинозвезд по версии Variety:
1. Дэниел Крейг (два сиквела "Достать ножи") - 100 миллионов долларов
2. Дуэйн Джонсон (Red One) - 50 миллионов долларов
3. Уилл Смит ("Король Ричард") - 40 миллионов долларов
4. Дензел Вашингтон ("Дьявол в деталях") - 40 миллионов долларов
5. Леонардо Ди Каприо ("Не смотри вверх") - 30 миллионов долларов
6. Марк Уолберг ("Правосудие Спенсера") - 30 миллионов долларов
7. Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх") - 25 миллионов долларов
8. Джулия Робертс ("Оставь мир позади") - 25 миллионов долларов
9. Сандра Баллок ("Затерянный город D") - 20 миллионов долларов
10. Райан Гослинг ("Серый человек") - 20 миллионов долларов
Итак, вот список самых высокооплачиваемых кинозвезд по версии Variety:
1. Дэниел Крейг (два сиквела "Достать ножи") - 100 миллионов долларов
2. Дуэйн Джонсон (Red One) - 50 миллионов долларов
3. Уилл Смит ("Король Ричард") - 40 миллионов долларов
4. Дензел Вашингтон ("Дьявол в деталях") - 40 миллионов долларов
5. Леонардо Ди Каприо ("Не смотри вверх") - 30 миллионов долларов
6. Марк Уолберг ("Правосудие Спенсера") - 30 миллионов долларов
7. Дженнифер Лоуренс ("Не смотри вверх") - 25 миллионов долларов
8. Джулия Робертс ("Оставь мир позади") - 25 миллионов долларов
9. Сандра Баллок ("Затерянный город D") - 20 миллионов долларов
10. Райан Гослинг ("Серый человек") - 20 миллионов долларов
11. Крис Хемсворт ("Тор: Любовь и гром") - 20 миллионов долларов
12. Брэд Питт ("Скоростной поезд") - 20 миллионов долларов
13. Майкл Б. Джордан ("Без жалости") - 15 миллионов долларов
12. Брэд Питт ("Скоростной поезд") - 20 миллионов долларов
13. Майкл Б. Джордан ("Без жалости") - 15 миллионов долларов
14. Том Круз ("Топ Ган: Мэверик") - 13 миллионов долларов
15. Киану Ривз ("Матрица 4") - 12–14 миллионов долларов
16. Крис Пайн ("Подземелья и драконы") - 11,5 миллиона долларов
17. Роберт Паттинсон ("Бэтмен") - 3 миллиона долларов
15. Киану Ривз ("Матрица 4") - 12–14 миллионов долларов
16. Крис Пайн ("Подземелья и драконы") - 11,5 миллиона долларов
17. Роберт Паттинсон ("Бэтмен") - 3 миллиона долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Актеры и роли гонорар гонорары звезд зарплаты знаменитостей киношное новые фильмы самые высокооплачиваемые актёры
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У вас что,млядь, деньги как фантики что ли?
Впрочем, дело-то коммерческое. 100 миллионов киношка. 500миллионов выхлоп. Удача.
Тут даже не актерский талант а лицо требуется.
Пару провалов и актер переходит в категорию Б где платят в десятки раз меньше. Ты никто.