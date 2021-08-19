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Дэниел Крейг победил Скалу, став самым высокооплачиваемым актером в мире

Дэниел Крейг победил Скалу, став самым высокооплачиваемым актером в мире (10 фото)

Автор:
19 августа 2021 13:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Актеры и роли   гонорар   гонорары звезд   зарплаты знаменитостей   киношное   новые фильмы   самые высокооплачиваемые актёры   
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Дэниел Крейг возглавил список из 17 самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Variety с поразительной суммой в 100 миллионов долларов. Он значительно опередил Дуэйна "Скалу" Джонсона и Уилла Смита (они заработают 50 и 40 млн долларов соответственно). Такой рывок вперед Крейгу обеспечила сделка с Netflix, предполагающая его участие в двух продолжениях детектива "Достать ножи".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Актеры и роли   гонорар   гонорары звезд   зарплаты знаменитостей   киношное   новые фильмы   самые высокооплачиваемые актёры   
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10  комментариев
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Елена Букреева 4 часа назад
Классно Бонда сыграл, такой невозмутимый и мужественный персонаж получился. Жаль, что Крейг стареет.
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2k
Sergius SPb 59 минут назад
Это какое-то безумие, 20 миллионов зеленых за роль в фильме.
У вас что,млядь, деньги как фантики что ли?
Впрочем, дело-то коммерческое. 100 миллионов киношка. 500миллионов выхлоп. Удача.
Тут даже не актерский талант а лицо требуется.
Пару провалов и актер переходит в категорию Б где платят в десятки раз меньше. Ты никто.
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19k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Достать ножи - очень понравился фильм давно таких хороших детективов не было
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5k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Все логично. Гомосеки своим приплачивают.
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5k
Ruk 3 часа назад
я далёк он киноиндустрии, и не очень понимаю таких выплат. по мне кино в первую очередь это сценарий, потом режиссёр, и только потом артисты, ни какой говённый сценарий не оживят стомиллионные артисты, а зачастую на интересный и душевный сюжет отлично играют вообще не профи, и фильм получается хороший и востребованный. я ни когда не буду смотреть фильм потому что там играет Пупкин, но обязательно узнаю мелодрама или приключения, и кто там актёр, далеко не первое дело
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6k
Фельдъегерь 3 часа назад
Скала за свою зарплату жопу рвет, по 5 фильмов в год выходит с его участием, если не больше, а Крейг побыл Бондом чуток и всё, планку задрал - мама не горюй. А "Достать ножи" - так себе детектив получился, на один раз.
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