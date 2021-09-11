Фотограф из Индонезии делает снимки лягушек в своем дворе

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Фотограф дикой природы Аджар Сетиади (Ajar Setiadi) живет в Индонезии, и делает удивительные снимки лягушек недалеко от своего дома в Богоре. За время "работы" с лягушками, фотограф всей душой полюбил этих существ и подружился с ними. Теперь они часто заходят к нему во двор, и с удовольствием прыгают у него на лужайке - а в это время он их фотографирует.
По словам фотографа, он всегда интересовался жизнью маленьких существ, которых редко увидишь в обычной жизни. Запечатлеть кадр с лягушкой для него - маленькое чудо, потому что этих малышек не так просто поймать на камеру. Он делает снимки лягушек самых разных видов, размеров и цветов - и многие из них очень фотогеничны.
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