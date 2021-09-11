FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10675 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Фотограф из Индонезии делает снимки лягушек в своем дворе

Фотограф из Индонезии делает снимки лягушек в своем дворе (30 фото)

Автор:
11 сентября 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: животные   красивые фото   лягушка   лягушки   подборка   природа   рептилии   фото   
81
30

Фотограф дикой природы Аджар Сетиади (Ajar Setiadi) живет в Индонезии, и делает удивительные снимки лягушек недалеко от своего дома в Богоре. За время "работы" с лягушками, фотограф всей душой полюбил этих существ и подружился с ними. Теперь они часто заходят к нему во двор, и с удовольствием прыгают у него на лужайке - а в это время он их фотографирует.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   красивые фото   лягушка   лягушки   подборка   природа   рептилии   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer 14 лучших фото дикой природы по версии Wildlife Photographer of the Year 14 лучших фото дикой природы по версии Wildlife Photographer of the Year 14 лучших снимков океана по версии Ocean Photography Awards 14 лучших снимков океана по версии Ocean Photography Awards 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390676



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
3
118
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
Что стало с детьми-вундеркиндами СССР
4
131
Что стало с детьми-вундеркиндами СССР
Набирающие популярность в сообществах
Этот ребус сломал мне мозг
0
8
Этот ребус сломал мне мозг
TMI VM180 от Zagato — очень редкая коллаборация 2000-х годов
1
1
TMI VM180 от Zagato — очень редкая коллаборация 2000-х годов
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#автомобили#СССР#люди#картинки#авто аварии#авария дня#забавно
#фото#интересно#подборка#кино#ynews#фотографии#интересное#комментарии#город#знаменитости
#факты#история#Россия#новости#дтп#автомир#аварии#прикольные#дети#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться