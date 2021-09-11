Фотограф из Индонезии делает снимки лягушек в своем дворе

Фотограф дикой природы Аджар Сетиади (Ajar Setiadi) живет в Индонезии, и делает удивительные снимки лягушек недалеко от своего дома в Богоре. За время "работы" с лягушками, фотограф всей душой полюбил этих существ и подружился с ними. Теперь они часто заходят к нему во двор, и с удовольствием прыгают у него на лужайке - а в это время он их фотографирует.