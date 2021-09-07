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19 фотографий, которые напомнят вам о том, что жизнь прекрасна

19 фотографий, которые напомнят вам о том, что жизнь прекрасна (20 фото)

Автор:
07 сентября 2021 14:26
Сообщество : Картинка дня
Метки: взгляд на мир   все будет хорошо   жизнь прекрасна   картинка дня   настроение   хорошие дела   хорошие люди   
2027
20
Независимо от того, черная у вас сейчас полоса или белая, важно помнить, что в мире много красоты, а хороших людей намного больше, чем плохих. Да, избитая фраза, но правдивая.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: взгляд на мир   все будет хорошо   жизнь прекрасна   картинка дня   настроение   хорошие дела   хорошие люди   
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10  комментариев
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5k
Ruk 2 часа назад
это сраный ниггер ненавидит Россию и русских, видеть его мерзкую, уродливую рожу противно

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1k
БУЛЬБАШ Полчаса назад
Я очень сомневаюсь что девочке с синдромом дауна повезло...
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25k
Лис 43 минуты назад
Девочка учит кошку писать - выражение кошкиной мордашки... Любит кошка хозяйку, однако.
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31k
Korolev 2 часа назад
40-летний одинокий гей удочерил девочку с синдромом Дауна после того, как от нее отказались 20 семей.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Актёр фриман услышав фейк про вмешательство России в американские выборы, заистерил ,запаниковал и сказал что на Америку напали. Это все что надо знать об уровне интеллекта этого вечно старого актёришки.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Соседский кот обрюхатил нашу кошку. Я в шутку сказала ему, что теперь он дедушка"
Хы... а не папа?
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