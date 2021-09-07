19 фотографий, которые напомнят вам о том, что жизнь прекрасна

"Увидел в метро девочку, которая смотрела на меня во все глаза. У меня на щеке были блестки и я спросила ее родителей, можно ли мне нанести немного блесток на ее щеку. Она явно была зачарована. Мы веселились так 20 минут, а потом ее родители рассказали мне, что девочка немая и еще есть некоторые заболевания, и это был первый раз в жизни, когда она улыбнулась. Я не могу передать словами, что почувствовала в тот момент".