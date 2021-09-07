19 фотографий, которые напомнят вам о том, что жизнь прекрасна

2027
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Независимо от того, черная у вас сейчас полоса или белая, важно помнить, что в мире много красоты, а хороших людей намного больше, чем плохих. Да, избитая фраза, но правдивая.
1.
Узнав о том, что популяция медоносной пчелы стремительно сокращается, актер Морган Фримен превратил свое ранчо площадью 124 акра в пчелиный заповедник. Он нанял садовников, засадил все клевером, цветущими деревьями и цветами, купил 26 ульев и стал страстным пчеловодом.
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2.
"После года соревнований, 13 турниров, 24 поражений и огромного старания моя 9-летняя дочь наконец заняла первое место и судья поднял ее руку! Бразильское джиу-джитсу изменило ее жизнь и научило такой самоотверженности, какую не во всяком взрослом встретишь".
4.
Это Tomiii11, Youtube-блогер из Чили. У него был рак мозга, из-за которого он потерял один глаз. Он мечтал стать популярным и с января 2021 года начал публиковать свои видео на Youtube. Интернет-пользователи прониклись его историей и стали подписываться на его канал. 31 августа мальчик умер. Ему было 12 лет и меньше чем за год он набрал 0,1 млн подписчиков. Это было для него важно.
5.
"Мои бабушка с дедушкой вместе 52 года. Каждый день они подбирают себе наряды, которые сочетаются друг с другом".
11.
"Устроила вчера вечеринку, чтобы отпраздновать тот факт, что уже 8 месяцев у меня не было мыслей о самоубийстве и попыток его совершить. 8 месяцев прошли, впереди еще целая жизнь!"
12.
В Мексике устроили парад в честь Папы Римского. Эта собачка гордо прошествовала по улице в полной уверенности, что все приветствуют ее.
13.
40-летний одинокий гей удочерил девочку с синдромом Дауна после того, как от нее отказались 20 семей.
15.
"Я пошел в приют за кошкой, но вернулся домой с двумя лучшими друзьями. Это их первая ночь дома".
16.
"Соседский кот обрюхатил нашу кошку. Я в шутку сказала ему, что теперь он дедушка, а он спросил, нужно ли принести детское пособие. Я ответила, что не стоит волноваться, но он отнесся к делу очень серьезно!"
18.
"Увидел в метро девочку, которая смотрела на меня во все глаза. У меня на щеке были блестки и я спросила ее родителей, можно ли мне нанести немного блесток на ее щеку. Она явно была зачарована. Мы веселились так 20 минут, а потом ее родители рассказали мне, что девочка немая и еще есть некоторые заболевания, и это был первый раз в жизни, когда она улыбнулась. Я не могу передать словами, что почувствовала в тот момент".
19.
Этого мужчину зовут Терри. Однажды он пришел в кошачий приют и сказал, что хочет вычесывать кошек. С тех пор он приходит, вычесывает всех кошек, со всеми подружился и знает их повадки, что им нравится и что не нравится. Иногда он засыпает вот так среди дня, но никто не против. Он отличный волонтер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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