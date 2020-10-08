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Художник создает жутковатый мир, который на поверку оказывается очень милым

Художник создает жутковатый мир, который на поверку оказывается очень милым (36 фото)

Автор:
08 октября 2020 14:01
Сообщество : Искусство
Метки: жутковато   иллюстратор   иллюстрации   кошмары   крипота   тревога   фобии   художник   
557
36
Иллюстратор из Канады Марк Ганье представил серию работ под названием Inked Photography. Если вы чувствуете тревогу и страх, устали от творящегося вокруг безумия и не знаете, как с этим справиться - попробуйте способ этого художника. Он считает, что страх нужно прожить, направив в художественное русло, а заодно добавить в кошмары чуть-чуть комичности. Это работает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жутковато   иллюстратор   иллюстрации   кошмары   крипота   тревога   фобии   художник   
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335
For Login 24 минуты назад
Зачем какой то чувак рисует мои сны?
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15k
Злобный Члегр 8 минут назад
Мало того, что херня полная, так и с фантазией у чувака негусто.
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