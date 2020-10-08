Художник создает жутковатый мир, который на поверку оказывается очень милым

Иллюстратор из Канады Марк Ганье представил серию работ под названием Inked Photography. Если вы чувствуете тревогу и страх, устали от творящегося вокруг безумия и не знаете, как с этим справиться - попробуйте способ этого художника. Он считает, что страх нужно прожить, направив в художественное русло, а заодно добавить в кошмары чуть-чуть комичности. Это работает.
Ведь если присмотреться - в этих существах из ночных кошмаров нет ничего страшного. Они просто из другого мира и, наверное, сами не понимают, что происходит.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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