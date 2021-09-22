Рассылал личные фотографии: бывшая девушка пермского стрелка рассказала о причинах расставания

По словам экс-девушки преступника, Тимур никогда не поднимал на неё голос и руку. Пара встречалась с 7 класса и расставалась несколько раз.
Полицейским на допросе Кристина (имя изменено) рассказала о своих отношениях с Тимуром. Её рассказ опубликовал Life.
Молодые люди познакомились и начали встречаться в школе. Два года они просто были знакомы, но в седьмом классе начали встречаться. Спустя время Кристина выяснила, что Тимур рассылает её личные фотографии друзьям. Из-за этого пара рассталась, но не навсегда. В девятом классе молодые люди договорились, что оставят свои отношения в секрете и снова помирились. Спустя полгода Тимур нарушил обещание.
Последнее воссоединение случилось в мае 2020 года. Кристина окончила школу и поступила в колледж, на территорию которого прошёл Тимур 20 сентября. Пара рассталась весной 2021 года из-за того, что парень перестал уделять внимание любимой и пара рассталась.
Как рассказала полицейским Кристина, бывший парень никогда не проявлял к ней агрессию и даже не повышал голос, но в то же время негативно высказывался о человечестве в целом, говоря о "прогнивших" людях, поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения.
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Какие там, на#уй личные фотографии?
Молодняк, вы совсем ё#нулись уже?
Обыкновенный интернет-др@чила, для которого единственное окно в мир - его комп. Там вечно обсуждают проблему гей парадов, хотя для Перми это не самая актуальная проблема, я думаю.
Вот такая печалька. Эти детишки через 10-20 лет вырастут, а старая гвардия станет пенсионерами - пойдём тем же путём что и Европа.