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Рассылал личные фотографии: бывшая девушка пермского стрелка рассказала о причинах расставания

Рассылал личные фотографии: бывшая девушка пермского стрелка рассказала о причинах расставания (1 фото)

Автор:
22 сентября 2021 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Тимур Бекмансуров   бывшая девушка   интересное   колумбайн   пермь   расставание   фото   
2923
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По словам экс-девушки преступника, Тимур никогда не поднимал на неё голос и руку. Пара встречалась с 7 класса и расставалась несколько раз.

Полицейским на допросе Кристина (имя изменено) рассказала о своих отношениях с Тимуром. Её рассказ опубликовал Life.

Молодые люди познакомились и начали встречаться в школе. Два года они просто были знакомы, но в седьмом классе начали встречаться. Спустя время Кристина выяснила, что Тимур рассылает её личные фотографии друзьям. Из-за этого пара рассталась, но не навсегда. В девятом классе молодые люди договорились, что оставят свои отношения в секрете и снова помирились. Спустя полгода Тимур нарушил обещание.

Последнее воссоединение случилось в мае 2020 года. Кристина окончила школу и поступила в колледж, на территорию которого прошёл Тимур 20 сентября. Пара рассталась весной 2021 года из-за того, что парень перестал уделять внимание любимой и пара рассталась.


Как рассказала полицейским Кристина, бывший парень никогда не проявлял к ней агрессию и даже не повышал голос, но в то же время негативно высказывался о человечестве в целом, говоря о "прогнивших" людях, поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения.


Источник:

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Метки: Девушка   Тимур Бекмансуров   бывшая девушка   интересное   колумбайн   пермь   расставание   фото   
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8k
Евгений 2 часа назад
Бл##ь, 7й класс!!! 13 лет!!!
Какие там, на#уй личные фотографии?
Молодняк, вы совсем ё#нулись уже?
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2k
Lefterov 22 минуты назад
Девка пиарится похоже! Скоро будет постить в инсте слезливые видео и выступать у Малахова!!
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9k
Alexander Полчаса назад
Они там все такие уроды чтоле?
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6k
Сергей 53 минуты назад
"но в то же время негативно высказывался о человечестве в целом, говоря о "прогнивших" людях, поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения" А это суда зачем засуноли? Я кстати тоже считаю что общество сгнило на хрен, я нацианалист и не скрываю это, и да к [мат] у меня чувство отвращения и брезгливости. Но это не значит что я пойду " крошить" не винных людей на право и на левой. Просто у меня такой взгляд на этот мир, и не более того.
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1k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
"поддерживая националистические взгляды и осуждая однополые отношения"... и это обязательно надо было ввернуть ...
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1k
Руслан Новак Час назад
В седьмом классе!! Личные фотографии??? Вот уроды!
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9k
harlamov Час назад
Где он в Перми геев видел?
Обыкновенный интернет-др@чила, для которого единственное окно в мир - его комп. Там вечно обсуждают проблему гей парадов, хотя для Перми это не самая актуальная проблема, я думаю.
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717
poбт Час назад
че когда передача у малахова?
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8k
MUZSER 2 часа назад
PokemonKa, лайки не пахнут?
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616
X Æ A-12 2 часа назад
А откуда у LIFE информация, что она говорила на допросе?
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9k
Lilian 2 часа назад
Это что значит? Если я осуждаю однополые отношения то я больной [мат]ок? Или любой кто осуждает такой???? Что-то пахнет неприлично этот пост, в смысле интервью Life.
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404
Олег Lilian 2 часа назад
Любой здравомыслящий человек осуждает однополые браки.
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17
qen worth 2 часа назад
там отец повлиял
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