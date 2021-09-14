Один питомец хорошо, а два — еще лучше

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Подборка фотографий живущих в одном доме животных, которые радуют своих хозяев. Двойная порция милоты!
Когда вы заводите одного питомца, то рано или поздно вам в голову приходит мысль о том, чтобы взять ещё одного зверька, который будет составлять компанию вашему любимцу. И вот, по вашему дому уже носятся два, а то и три животных, которые веселятся, проказничают и ссорятся, но потом всё равно мирятся и умиляют своих владельцев.
«Любимое занятие Вольтера — дремать. Любимое занятие Фэй — набрасываться на Вольтера, пока он спит»
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«Один мой вредный кот сидит своей пушистой задней точкой на другом моём вредном коте»
«Она понятия не имеет, что только что её лизнуло»
Не волнуйтесь, ни одно животное не пострадало
Хммм
Двойная порция дурачества
Со временем они поменялись местами
Он очень взволнован, потому что его мама принесла ему палочку
«Они знают друг друга 4 дня»
Когда у тебя есть такой друг, жизнь автоматически становится веселее
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