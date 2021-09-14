Один питомец хорошо, а два — еще лучше

Когда вы заводите одного питомца, то рано или поздно вам в голову приходит мысль о том, чтобы взять ещё одного зверька, который будет составлять компанию вашему любимцу. И вот, по вашему дому уже носятся два, а то и три животных, которые веселятся, проказничают и ссорятся, но потом всё равно мирятся и умиляют своих владельцев.

«Любимое занятие Вольтера — дремать. Любимое занятие Фэй — набрасываться на Вольтера, пока он спит»