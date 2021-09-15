Домашние животные, которые неудачно спрятались

Кошки и собаки, которые пытались спрятаться, но их всё же что-то выдало. Хозяева животных присоединились к весёлым пряткам, не забыв сделать пару кадров.
Прятки — игра, знакомая каждому из нас с самого детства. Но оказалось, что среди ценителей этой забавы есть не только мальчишки и девчонки, но и всеми любимые домашние питомцы. Эти озорные красавцы тоже не прочь поиграть в прятки со своими хозяевами, хоть и делают это весьма неуклюже. Ну а как, спрашивается, притаиться в укромном местечке, когда собственные хвост и уши всячески дают себя обнаружить!
Как мне донести до своего кота, что он не очень хорошо прячется?
Чемпион по пряткам 2021 года
Попытки моего кота спрятаться от меня
Наш пёс не помещается под нашу новую кровать, но всячески старается под неё пробраться
Он определённо скучает по тем временам, когда мог спрятаться под кроватью целиком.
Опрокинул мусорное ведро, чтобы отыскать фантик, и побежал прятаться, как только заметил, что я застала его за этой проделкой
Ему не очень удаётся играть в прятки
Спрятался за занавеской, но очень громко мяукал
Кажется, он не совсем понимает условия игры.
Сложно заметить, но где-то на этом снимке спрятался мой пёс
Ей запрещено находиться в спальне, и у неё серьёзные проблемы с маскировкой
Мой кот спрятался за занавеской после того, как мы его помыли
Во всяком случае, он больше не прячется под кроватью
Мой кот — диванный монстр
Он прячется среди подушек и пугает гостей.
Меня не заметят
Жалкие попытки моего кота спрятаться от ветеринара
План был хороший, но осталась одна неучтённая деталь
Как ты меня нашёл?
Мой котёнок ещё только учится играть в прятки
Источник:
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