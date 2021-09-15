Домашние животные, которые неудачно спрятались

Прятки — игра, знакомая каждому из нас с самого детства. Но оказалось, что среди ценителей этой забавы есть не только мальчишки и девчонки, но и всеми любимые домашние питомцы. Эти озорные красавцы тоже не прочь поиграть в прятки со своими хозяевами, хоть и делают это весьма неуклюже. Ну а как, спрашивается, притаиться в укромном местечке, когда собственные хвост и уши всячески дают себя обнаружить!

Как мне донести до своего кота, что он не очень хорошо прячется?