"Интересно, а командование воинской части вообще в курсе того, что у них происходит?" - задается вопросом издание Lifedd.ru. После публикации подборки роликов в Сети их автор быстренько подчистил свою страницу, но народной славы успел добиться. В комментариях к другим его фото и видео интернет-подписчики спрашивают, не стыдно ли ему, а еще предлагают встретиться один на один и поговорить по-мужски.

2021-09-22T11:44:05+03:00