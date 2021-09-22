"Иначе я не мог": тюменский срочник, расстрелявший сослуживцев, пообщался с отцом в СИЗОРамилю Шамсутдинову, убившему восемь сослуживцев в Забайкалье, удалось встретиться с отцом, которому он признался, что сожалеет лишь о двух солдатах, случайно расстрелялянных в той бойне. "Прости,...