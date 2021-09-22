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Видео, на котором старший по званию военнослужащий устроил спарринг с солдатом, быстро стало вирусным после того, как на него обратило внимание сетевое издание. Из аккаунта "героя" ролик быстро исчез, но Интернет помнит все.
Дедовщиной в армии не удивишь. Удивляет другое: некоторые старослужащие явно гордятся своими подвигами унижения младших товарищей. А кто-то, особо одаренный, и вовсе публикует видео этих издевательств в своих аккаунтах в соцсетях.
На Инстаграм-страницу выходца из Дагестана под ником @grekov_wdfm обратило издание Lifedd.ru. В одном из роликов боец отрабатывает приемы, используя в качестве мишени солдата-срочника.
Героя абсолютно не смущает то, что подопытный уже устал и плачет от боли. "Х*** ты плачешь, встань!"- командует он, после чего продолжает тренировку. На других видео показан приседающй в полном обмундировании солдат. Кроме этого, герой дня выложил видео, на котором он стреляет из окна авто.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
"Интересно, а командование воинской части вообще в курсе того, что у них происходит?" - задается вопросом издание Lifedd.ru.
После публикации подборки роликов в Сети их автор быстренько подчистил свою страницу, но народной славы успел добиться. В комментариях к другим его фото и видео интернет-подписчики спрашивают, не стыдно ли ему, а еще предлагают встретиться один на один и поговорить по-мужски.
После публикации подборки роликов в Сети их автор быстренько подчистил свою страницу, но народной славы успел добиться. В комментариях к другим его фото и видео интернет-подписчики спрашивают, не стыдно ли ему, а еще предлагают встретиться один на один и поговорить по-мужски.
Впрочем, у бойца нашлись и защитники, считающие, что не по-мужски плакать и не уметь себя защитить, а все остальное - нормально.
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Мы на сельских дискотеках иногда так отхватывали, что никакие навыки не помогали))) Но и лежачих никто не бил! p/s Да и в варежках, много не набьешь)))
Апять штоли они всё там в теливизоре пирипутали.
Это, конечно, очень по-мужски выбрать заведомо слабого, уставшего и морально подавленного спарринг-партнера, ушатать его и потом этим гордиться....