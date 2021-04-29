799
7
1
Очки ночного видения нового поколения, используемые в армии США, позволяют даже в самую темную ночь видеть силуэты людей, словно озаренных золотым сиянием. Пользователи, увидевшие на видеозаписи вид, который дают очки, сравнили его с компьютерной научно-фантастической стрелялкой Halo.
Армия США получила мощные очки ночного видения, которые дают бойцам возможность видеть врага даже в полной темноте, при любых погодных условиях. Видеозапись, которая демонстрирует очки в действии, появилась недавно в сети. На ней люди выглядят окруженными золотым ореолои, как в компьютерной игре Halo. Очки включают в себя новаторский дисплей высокого разрешения, встроенный сетевой модуль, стсиему быстрого захвата цели и алгоритмы дополненной реальности для взаимодействия с боевой системой принятия решений Nett Warrior.
Пользуясь очками, солдат может следить за целью, не глядя на карту и не прислушиваясь к рации: вся информация плявляется перед ним на дисплее. На данный момент на вооружении армии США находится около 4800 таких очков.
Очки ночного видения были разработаны компанией L3Harris Technologies, занимающейся инновационными космическими и оборонными технологиями и производством военной амуниции на основе высоких технологий. "Это наиболее совершенные очки ночного видения в истории армии США, - говорит президент компании Линн Болленквер. - Они дают возможность солдату все видеть и совершать маневры в условиях низкого освещения или полной темноты. На сегодня мы доставили в армию уже более 4500 систем, что полностью покрывает текущие потребноси боевых часей".
В видеозаписи через очки фигуры солдат выглядят светящимися. Пользователи сеи уже сравнили вид через очки с игрой Halo - боевой срелялкой от первого лица, где солдаты воюют с инопланетянами. Примерно такая же система ночного видения описана и используется в игре.
Однако, в отличие от игровых очков, новая система ночного видения реальна. Она снабжает солдат необходимыми данными с помощью ехнологии, вобравшей в себя технику иненсификации изображения c использованием фосфорных рубок и тепловидения. Окчи обеспечиваю целеуказание и иденификацию по системе "свой-чужой" даже при сниженной видимости - в условиях дыма, тумана, развалин. Система весит около 1 килограмма и прикрепляется к передней части каски, позволяя пользователю с легкостью переключаться между монокулярным и бинокулярным изображением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Вслед за полицией на колено встала нацгвардия США
- Знаменитые русские, оставившие неизгладимый след в истории США
- Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах
- Ретро-подъемник: автобус для лыжников
- Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х?
23
Понравилось23
Новости партнёров
Эм... это на каковском языке?
А вообще, мой выбор теплак, а не ночнушка(при наличии такого выбора, конечно).