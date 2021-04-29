Очки ночного видения были разработаны компанией L3Harris Technologies, занимающейся инновационными космическими и оборонными технологиями и производством военной амуниции на основе высоких технологий. "Это наиболее совершенные очки ночного видения в истории армии США, - говорит президент компании Линн Болленквер. - Они дают возможность солдату все видеть и совершать маневры в условиях низкого освещения или полной темноты. На сегодня мы доставили в армию уже более 4500 систем, что полностью покрывает текущие потребноси боевых часей".