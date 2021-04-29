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В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь

В новых очках ночного видения американские солдаты видят врага насквозь (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 09:56
Сообщество : Военное
Метки: амуниция   армия   военное   очки ночного видения   приборы   сша   техника   форма   
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Очки ночного видения нового поколения, используемые в армии США, позволяют даже в самую темную ночь видеть силуэты людей, словно озаренных золотым сиянием. Пользователи, увидевшие на видеозаписи вид, который дают очки, сравнили его с компьютерной научно-фантастической стрелялкой Halo.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: амуниция   армия   военное   очки ночного видения   приборы   сша   техника   форма   
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15  комментариев
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Только вот применять эту хрень можно только против папуасов. Любой более-менее мощный фонарик ,или вспышка, делает пиндоса слепой курицей. Не говоря уж о том ,что сам пиндос будет светить этой хренью,как фарами.
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17k
Ego sum qui sum 13 минут назад
эти очки должны позволять видеть нефть сквозь землю, а все кто вокруг нефти - автоматически враги
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14k
Дмитрий Полчаса назад
"...Она снабжает солдат необходимыми данными с помощью ехнологии, вобравшей в себя технику иненсификации изображения c использованием фосфорных рубок и тепловидения. Окчи обеспечиваю целеуказание..."

Эм... это на каковском языке?
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16k
Александр Полчаса назад
Выглядит как туфта из Голливуда и для Голливуда, а не реальное военное изделие.

А вообще, мой выбор теплак, а не ночнушка(при наличии такого выбора, конечно).
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6k
Психологическая поддержка 41 минуту назад
Бля, обычный силует от инфракрасника налету обрабатывают программно чтобы получить более контрастную картинку. Эффект практически идентичен эффекту с применением Outline Shader.


Ссылка www.youtube.com
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Ну и на каком физическом принципе основаны эти очки? Есть основанные на усилении света, есть основанные на переводе инфракрасного света в видимый диапазон, а эти? На фильтре в видеоредакторе? Это видео фейк.
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6k
Игорь Альберт Шавлаков 21 минуту назад
тебе написали - "....c использованием фосфорных рубок ....." - чего не понятно? :)
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2k
Алексей Лыков Альберт Шавлаков 15 минут назад
предположу, что тут комплекс датчиков, включая инфракрасный свет и тепловизор. А дальше дело электроники всё это обрисовать. Сложно в реализации, но вполне возможно, если обладать нужными технологиями. В современных машинах подобное ставят для определения людей и животных на обочинах дорог и предупреждения столкновений. Так что как раз принципы и технологии вопросов не вызывают. Удивляет мобильность прибора.
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