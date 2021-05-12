Человека хлебом не корми - дай побряцать оружием. И придумывают всякие игры, придумывают. начали с боев, закончили танковыми покатушками, морскими поплавушками и самолетными полетушками. Но ведь здорово же, согласитесь! Или нет?
В Древней Греции вид спортивных состязаний: бег в доспехах и со щитом. Входил в программу Панэллинских, в том числе Олимпийских игр. Шлем, щит, поножи - общий вес обмундирования 22 килограмма, длина беговой дорожки от 150 до 185 метров (в зависимости от проведения соревнований). Бегумы могли пробежать от двух до 15-ти длин дорожки.
Троянские игры — один из видов игр в Древнем Риме, представлявший собой конные показательные выступления мальчиков или юношей из благородных семей
Военно-спортивные состязания в армии Римской империи. Цель - обучение кавалеристов, а также парадные выступления. Участники демонстрировали различные атаки соперников, вылазки, скрытное появление, метание дротиков и копья.
Существовавшая в СССР с 1931 по 1991 год подготовка ГТО внесла существенный вклад в развитие будущих воинов. Бег, прыжки. рыки гирь, метание, прыжки. стрельба, плавание и прочие состязания были обязательными к исполнению. С 2104 года ГТО обрело второе дыхание
Советская и российская молодёжная пионерская военно-спортивная игра - две команды прячут предмет (чаще флаг), а команда противника должна его найти. Индикатором жизни являются погоны - сорвали все - ты выбыл из игры. Игра была любима миллионами мальчишек и девчонок в ССР и продолжает свое существование и сегодня
Аналог "Зарницы" - массовая военно-спортивная игра старшеклассников-комсомольцев. В ходе игры старшеклассники различных школ соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами, участвовали в смотре строя и песни.
Ежегодные соревнования между группами специального назначения ГРУ Генштаба ВС СССР из разных соединений и частей, проводимые с целью выяснения уровня подготовленности личного состава.
Сюда входят: Танковый биатлон, соревнования экипажей БМП-2 и других (Суворовский натиск), Авиадартс, соревнования десантников - Десантный взвод, Кубок моря - соревнования экипажей надводных кораблей, Мастера артиллерийского огня, Чистое небо - конкурс зенитчиков, Отличники войсковой разведки, Открытая вода - понтонно-переправочные подразделения, Безопасный маршрут - инженерные войска, Безопасная среда радиационные, химические и биологические войска, Мастера автобронетанковой техники - конкурс среди водителей ь военной техники.
Групповые состязания между командами разных стран на танках - прохождение полосы препятствий. скорость, поражение мишеней, слаженность работы экипажа. Был изобретен и внедрён в 2013 году и с тех пор пользуется неизменной популярностью.
Авиадартс— прикладные состязания между военными лётчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные цели с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет. Впервые прошли в России в 2013 году, сегодня вышли на международный уровень.
Комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств — участников Игр
Задача для подразделений морской пехоты - необходимо максимально быстро пройти заданный маршрут, успешно поразить мишени в море и на берегу.
Авторский пост
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