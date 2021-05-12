Советская и российская молодёжная пионерская военно-спортивная игра - две команды прячут предмет (чаще флаг), а команда противника должна его найти. Индикатором жизни являются погоны - сорвали все - ты выбыл из игры. Игра была любима миллионами мальчишек и девчонок в ССР и продолжает свое существование и сегодня