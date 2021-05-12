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Военные игрища в одном посте: авиадартс, танковый биатлон, Зарница и прочие

Военные игрища в одном посте: авиадартс, танковый биатлон, Зарница и прочие (15 фото)

Автор:
12 мая 2021 13:02
Сообщество : Военное
Метки: армия   военное   игрища   игры   интересное   соревнования   
484
15

Человека хлебом не корми - дай побряцать оружием. И придумывают всякие игры, придумывают. начали с боев, закончили танковыми покатушками, морскими поплавушками и самолетными полетушками. Но ведь здорово же, согласитесь! Или нет?

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Метки: армия   военное   игрища   игры   интересное   соревнования   
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