Диснейленд извинился перед женщиной, которую попросили не кормить ребенка грудью в парке

Австралийка кормила дочь грудью на лавочке в парижском Диснейлейнде, когда к ней подошли охранники и попросили пройти в специальную детскую комнату, поскольку это смущало других посетителей. После...