Диснейленд извинился перед женщиной, которую попросили не кормить ребенка грудью в парке

Австралийка кормила дочь грудью на лавочке в парижском Диснейлейнде, когда к ней подошли охранники и попросили пройти в специальную детскую комнату, поскольку это смущало других посетителей. После этого крупнейший в Европе парк развлечений принес женщине извинения.
Австралийка Лаура живет в Париже и посещала парк вместе с мужем и двумя детьми. В какой-то момент ее муж со вторым ребенком ушли кататься на аттракционе, и Лаура присела на скамейку, чтобы покормить грудью младшую дочь. В этот момент к ней подошли охранники и попросили пройти в специально отведенную для этого комнату. «Они пытались меня пристыдить, – сказала женщина в интервью SBS News. – Вначале я чувствовала себя униженной, я чувствовала себя очень уязвимой в этот действительно интимный момент, который я считаю чем-то совершенно нормальным и естественным».
Инцидент произошел в прошлое воскресенье, с тех пор парижский Диснейленд был вынужден извиниться перед Лаурой. О случае заговорили в СМИ после того, как другая посетительница написала в Твиттер, что охранники «не дали женщине покормить ее двухмесячную дочь, ссылаясь на то, что это шокирует иностранцев».
Диснейленд изначально отказался извиняться, заявив, что кормящие матери могут воспользоваться специальным «центром для ухода за младенцами».
«В центре есть комнаты с подходящим и удобным оборудованием, например, специальными сиденьями для кормления грудью», -- написали представители парка в Твиттере.
Однако Марлен Скьяппа, бывший министр Франции по вопросам гендерного равенства вступила в дискуссию, написав: «Уважаемый @DisneylandParis, кормление грудью ребенка не является преступлением. Хорошо, что у вас есть специальные комнаты, но никто не знает, когда и где ребенок захочет есть».
Вскоре Диснейленд заявил, что «глубоко сожалеет о сложившейся ситуации» и «еще раз приносит матери свои извинения». Представители парка написали в Твиттере, что поведение охранников «несовместимо с нашими правилами и нашими ценностями», и добавили, что «в парижском Диснейленде нет ограничений на грудное вскармливание».
Парижский Диснейленд вновь открылся в прошлом месяце: парк был закрыт с конца октября из-за пандемии коронавируса.
Источник:
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Ходить в обосраных штанах тоже не является преступлением. Но чтобы покакать дети до туалета доходят. А чтобы покушать по мнению тупорылой Скьяппы до специальной комнаты киндер не дотянет и умрет с голодухи.
Драные толерасты достали уже.
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Так, "она уязвима" и "момент интимный",но при этом она проделывает это на публике.
Все это похоже на справление нужды на публике.
Однако же, в обоих случаях если даже "приперло" в общественном пространстве есть спец.заведения,туалет и комната для кормления. И все это в доступном виде о чем "интимщик" знает, но все равно предпочитает "интимничать" на публике.
А тот кто делает замечание и указывает направление "интимщику" почему-то должен испытывать стыд. О как все повернулось.
Какое лицемерие. Так всё-таки момент интимный (тобиш закрытый для посторонних) или нормальный и естественный? Говорит про интимность момента, а сама выставляет его на показ.
Если ты находишься на частной территории, должен соблюдать правила, установленные собственником. Элементарная истина.
П. С. Жена моего друга кормила ребенка строго по часам, в независимости от того, где она находилась. Оказывается, продается очень простой девайс. Надевается маме на шею перед кормлением, и закрывает и сиську и ребенка. Как тогда сказала молодая мама, чтоб разные дяди моей дочке аппетит не портили.
Но австралийки об этом не слышали.
Тогда отстаньте от людей которые хотят потрахаться на улице или в парке. Это ж ведь естественно и интимно.
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Австралийка кормила дочь грудью на лавочке в парижском Диснейлейнде, когда к ней подошли охранники и попросили пройти в специальную детскую комнату, поскольку это смущало других посетителей. После...
ЗЫ: Парижский Дисней парк унылый до пздецов. Заточен на маленьких детей исключительно. Но уже подросткам там делать нечего, про взрослых так ваще молчу.