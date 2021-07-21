Диснейленд извинился перед женщиной, которую попросили не кормить ребенка грудью в парке

Австралийка Лаура живет в Париже и посещала парк вместе с мужем и двумя детьми. В какой-то момент ее муж со вторым ребенком ушли кататься на аттракционе, и Лаура присела на скамейку, чтобы покормить грудью младшую дочь. В этот момент к ней подошли охранники и попросили пройти в специально отведенную для этого комнату. «Они пытались меня пристыдить, – сказала женщина в интервью SBS News. – Вначале я чувствовала себя униженной, я чувствовала себя очень уязвимой в этот действительно интимный момент, который я считаю чем-то совершенно нормальным и естественным».

Инцидент произошел в прошлое воскресенье, с тех пор парижский Диснейленд был вынужден извиниться перед Лаурой. О случае заговорили в СМИ после того, как другая посетительница написала в Твиттер, что охранники «не дали женщине покормить ее двухмесячную дочь, ссылаясь на то, что это шокирует иностранцев».