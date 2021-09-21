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177-й отряд спецназа ГРУ - рыцари Панджшерского ущелья

177-й отряд спецназа ГРУ - рыцари Панджшерского ущелья (7 фото)

Автор:
21 сентября 2021 22:16
Метки: афганистан   история   фойна   
1059
7

Про мусульманский батальон, участвовавший с группой «Альфа» в штурме президентского дворца Амина известно многим. Но малоизвестный факт, что во время афганской войны действовал еще один советский «мусульманский батальон». Его еще называли «капчагайским батальоном», а впоследствии «газнийским отрядом спецназа». В официальных документах он проходил как 177-й отряд ГРУ ГШ, а душманы и наши бойцы называли его «батальон Кара-майора».

Панджшерское ущелье

Одной из ключевых точек афганской войны, вечной головной болью советского командования, было Панджшерское ущелье. Протяженностью 120 км оно одним концом выходит на территорию Пакистана, другим - к перевалу Саланг, к стратегически важной дороге из Союза в центр Афганистана. 70% оружия и снаряжения для афганских повстанцев проходило через ущелье, большая часть учебных лагерей «духов» находилось там же.

Душманы из лагерей Пакистана, иностранные наемники и инструкторы большей частью проникали в страну через Панджшер. Нападения на перевал Саланг и дорогу исходили оттуда же. Население - таджики, узбеки, казахи, потомки басмачей, ушедших от советской власти. Естественно симпатий к «шурави» они не испытывают. А хозяин и властитель ущелья авторитетный и талантливый полевой командир Ахмад Шах Масуд, прозванный «Лев Панджшера» – талантливый и отважный воин и командир. Подкупить и переманить деньгами на нашу сторону (что часто практиковалось в других местах Афганистана) его и других командиров Панджшера было сложно.


В ущелье издавна разрабатывались богатейшие месторождения лазуритов и изумрудов. Один из бойцов 177-го отряда спецназа рассказывал мне, что, стирая робу в горной речке, он случайно нашел довольно крупный изумруд. Так что здешние лидеры повстанцев были довольно обеспеченными людьми, а Ахмад Шах мог выставить под ружье 6 тысяч активных бойцов.

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Советское командование неоднократно пыталось взять под контроль Панджшерское ущелье. Было проведено несколько широкомасштабных боевых операций. Так в мае 1982 года в Панджшер стянули со всего Афгана 12 тысяч советских солдат, 8 тысяч солдат афганской правительственной армии, 200 МиГов, около 300 вертолетов, море бронетехники и артиллерии – самая крупная боевая операция со времен Великой Отечественной войны. С большими потерями (около тысячи убитых, две тысячи раненых) заняли ущелье. Генералы получили награды и повышения в званиях, «духи» небольшой частью ушли в горы, а в большинстве, попрятав оружие, разбежались по кишлакам, превратившись в мирных дехкан. Сам Ахмад Шах Масуд ушел с небольшой группой в Пакистан.


Ущелье наши вроде бы захватили, но теперь требовалось его удержать. А для этого требовалась такая же мощная группировка. А сил для этого не было. Ввести дополнительные войска из Союза невозможно. Из-за каждого взвода или роты, введенной в Афган, западные СМИ поднимали шумиху и истерику. Хотели отдать ущелье правительственным войскам, но Бобрак Кармаль наотрез отказался: там и в мирные годы глубоко плевали на центральную власть. Ахмад Шах в Пакистане прилюдно, в присутствии иностранных журналистов поклялся на Коране, что через месяц вышвырнет «оккупантов» из ущелья и снова станет владыкой Панджшера. Это был откровенный вызов престижу Советской Армии и всему Союзу. Надо было что-то предпринимать. И командование вспомнило про…


Капчагайский батальон

177-й отдельный отряд специального назначения ГРУ ГШ был сформирован в январе 1981 года и дислоцировался в городе Капчагай (Казахская ССР) в 70 км от Алма-Аты. Как раз в те времена из-за афганской войны обострились отношения с Китаем, и по примеру первого «мусульманского батальона» Генштаб СССР решил создать подобную часть из советских уйгур, казахов и дунган для действий в китайском Синьцзяне. Но отношения между странами к лету наладились, пик напряженности спал, и в отряд начали принимать пополнение из русских, узбеков, таджиков – жителей Казахстана и Средней Азии.

Командиром отряда назначили бравого вояку – майора Бориса Тукеновича Керимбаева. Тот специально ездил по частям и гарнизонам, отбирая самых отчаянных и дерзких сорвиголов. Так как в те времена никто не готовил офицеров-спецназовцев, командирами в отряде были обычные пехотные офицеры, в основном выпускники Алма-атинского военного училища. Вместе со своими бойцами они учились прыгать с парашютом, пользоваться холодным оружием и прочим спецназовским премудростям.


А обучение было не просто интенсивным, а жестким и тяжелым. Ежедневные кроссы по 20-30 км, полигоны, стрельбы, рукопашный бой, прыжки с вертолетов и самолетов, обучение минному делу и диверсионным операциям. Ежедневный труд до седьмого пота, тысяча отжиманий – обычное дело. Слабаки уходили, отряд крепчал, превращаясь в слитную боевую единицу.


И вот 29 октября 1981 года отряд вошел в Афган. На границе и бойцы, и командиры поклялись, что в этот день каждый год будут собираться в Алма-Ате в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев.

Спецназовцы вошли в Афган с боем, уже в первые часы напоровшись на засаду. А 7 ноября – первые потери, духи устроили налет на местную тюрьму. Потеряв несколько десятков человек, откатились. Погиб рядовой Александр Иванов, тяжело ранен старший лейтенант Джуматаев. Территорию прилегавшую к городу Маймене контролировал курбаши Мовлади-кара, способный выставить под ружье десять тысяч бойцов. 17 ноября на колонну которые сопровождали спецназовцы навалилась вся эта орда. Непрерывный бой длился одиннадцать часов. Дула пулеметов и автоматов раскалились до предела, в боевых машинах нельзя было повернутся из-за куч пустых гильз. Бойцы вели огонь прямо с борта. Но колона все-таки прорвалась, потеряв всего один «КамАЗ». Основные силы моджахедов были разбиты, отряд потерял двоих убитыми и восемь человек ранеными, в том числе двух ротных командиров.


После боя, когда уставшие бойцы курили, солдат-киргиз по кличке Ундук на ломаном русском сказал: «Вот все кричат Мовлади-кара. Е..л я этого Мовлади-кара. У меня свой Кара-майор есть». Так за Борисом Керимбаевым утвердилось прозвище «Кара-майор» что значит «черный майор», а его бойцов с легкой руки водителей «Камазов» стали называть «бешеным отрядом»

К лету 1982 года 177-й отряд спецназа стал самой надежной и боеспособной частью советского контингента.


Рыцари Панджшера

Керимбаева вызвали в штаб, заранее наградили орденом, поздравили со внеочередным званием – подполковник. Самое главное, продержись в Панджшере месяц, хотя бы три недели. Кара-майор, понимая, что его отряд посылают на верную гибель, мог бы отказаться. Останавливало одно – снимут с отряда, пришлют другого, и тот ради звездочки в погонах подведет его ребят «под монастырь». Злой, хмурый, отчаянно матерясь, Батя ведет колонну в ущелье. Местный проводник оказался предателем, завел отряд в засаду. Спасли реактивные установки «Град», вырвались, предателя расстреляли. Шли медленно, 3-4 км в час, вся дорога была нашпигована минами.

12 июня вошли в селение Руха, центр Панджшера – основная опорная и стратегическая точка. Тут же с колес, не теряя ни минуты спецназовцы пошли в атаку на близлежащие высоты – скалы и горы высотой 3-4 тысячи метров. Выбив «духов», на вершинах разместили боевые дозоры-посты.

Кстати в Рухе в доме Ахмад Шаха нашли любопытный трофей – книгу известного партизана ВОВ Сидора Ковпака. Оказывается, она была для «Льва Панджшера» настольным пособием по тактике партизанской войны.


Все лето шли беспрерывные бои. Духи, не считаясь с потерями, пытались выбить спецназовцев с господствующих высот. Когда это им удавалось, в бой вступал весь отряд. Гору «Зуб» наши бойцы отбили после 32 часов непрерывного боя.


Понимая, что пассивная оборона неминуемо приведет к поражению, Керимбаев и его офицеры предпринимают наступательные акции. Причем чисто спецназовскими приемами. Они избегают открытых боев, предпочитая диверсии, налеты на караваны, засады, стараются столкнуть моджахедов между собой. Каждую ночь в темноту уходят небольшие группы. Допустим, получена или куплена информация, что по одной из троп пройдет караван с оружием. И «духи» на наезженном пути вдруг нарываются на итальянские мины. По ним стреляют из американских винтовок и немецких пулеметов, из засады слышатся крики на узбекском или фарси. Естественно, курбаши обвинит в нападении конкурирующую банду. Начнутся разборки, междоусобицы, обиженные побегут искать защиты у сильного. А сильным и зачастую третейским судьей постепенно становился не Ахмад Шах Масуд, а новый повелители Панджшера – Кара-майор и его ребята.

«Лев Панджшера», почувствовав, что теряет авторитет и влияние, вынужден был пойти на переговоры. Три раза Керимбаев и офицеры ГРУ встречались с Ахмад шахом. «Ты воин и я воин. Будем договариваться как истинные воины», – так говорил Лев Панджшера.


Осенью было заключено соглашение о перемирии. А зимой 1983 Ахмад Шах заявил, что на два года прекратит боевые действия, лишь бы вывели спецназовцев из ущелья.

8 марта 1983, продержавшись в Панджшере девять месяцев, потеряв 45 человек убитыми и одного бойца пропавшего без вести, 177-й отряд выходил из ущелья. Пулеметчик Виталий Погребной рассказывал, что вдоль всей дороги на протяжении 70-80 км группами и в одиночку стояли «душманы». Увешанные оружием они недобрыми, мрачными взглядами провожали колонну наших бойцов. Молчание, лишь рев моторов. «Волки» ущелья провожали воинов ставшими рыцарями Панджшера. Седобородый моджахед, вскинул руку в прощально привете: Панджшер выше всего ценит доблесть и мужество.


Эпилог

Перемирие продолжалось один год. Это было самое спокойное время Афганской войны. Позже 177-й отряд спецназа, переименованный в Газнийский батальон, воевал в самых горячих точках, а в феврале 1989 последним вышел из Афгана. После развала Союза остался в составе Российской Армии, принимал участие в кавказских войнах. Сейчас это одно из лучших и боеспособных подразделений РФ.


Ахмад Шах Масуд был убит 9 сентября 2001 террористами- смертниками из числа талибов. Те, прикинувшись журналистами, начинили видеокамеру взрывчаткой и подорвали ее во время интервью.


Полковник Борис Тукенович Керимбаев в 1992 году по состоянию здоровья уволился из Вооруженных сил Казахстана в звании полковника. Скончался в Алма-Ате 12 февраля 2019 года после продолжительной болезни.


Судьба раскидала его ребят: кто-то продолжает служить в армии, кто-то в полиции, есть правительственные чиновники, кто-то дослужился до генеральского звания, есть актеры, таксисты. Есть даже таджикский полевой командир. Но кем бы они, ни были, они с честью несут звание бойцов-спецназовцев бывшего «капчагайского батальона».

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Метки: афганистан   история   фойна   
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79k
Броненосец Потелкам 8 часов назад
Хорошо сказано
Все зависит от КОМАНДИРА
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1k
Павел Христенко 5 часов назад
"Духанщик, ташакор тебе родной!"
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Не надо было СССР вообще лезть в Афганистан. 15.000 убитых солдат, несколько десятков тысяч раненых, искалеченных и с психическими травмами. И все ради чего? Через 3 года просоветский режим пал, и Афганистан скатился в Средневековье. А потом на 20 лет стал американской колонией. Хороший результат войны.
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3k
Джордж. Вашингтон. 8 часов назад
"С большими потерями (около тысячи убитых, две тысячи раненых) заняли ущелье."
117 человек смогли подтвердить, но у страха глаза велики. Немного странное расхождение, в 10 раз, такого и в 41-м не было. Видимо ночью в братской могиле закопали.
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