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Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация

Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация (19 фото)

Автор:
21 сентября 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вчера и сегодня   исторические фото   история   прогресс   факты   фото   фотографии   фотофакты   
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Мир постоянно становится удобнее. Технологии совершенствуются и расширяют границы возможностей человека, меняя наш образ жизни. Духовная жизнь человечества меняется вместе с ними. Посмотрите внимательно на эти снимки давно минувших дней - и вы осознаете, как быстро меняется наша реальность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вчера и сегодня   исторические фото   история   прогресс   факты   фото   фотографии   фотофакты   
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