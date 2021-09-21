Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация

В 1907 году в Нью-Йорк прибыла партия из 1000 женщин-иммигранток из стран Балтики в поисках мужей. В Европе в то время ходили упорные слухи о том, что из-за нехватки женщин в Америке американские мужчины не могут найти жен. Вдохновленные этой информацией, около 1000 «невест» приобрели билеты на корабль, направлявшийся в Нью-Йорк, который прибыл 27 сентября 1907 года. Накануне газета Washington Post написала статью о прибытии более 1000 женщин из европейских стран, собравшихся искать семейное счастье в Америке. Это привлекло большое внимание молодых американцев, которые массово ждали на пристани прибытия корабля, чтобы поскорее увидеть "невест", которые, вс свою очередь, внимательно смотрели с палубы на потенциальных женихов.