Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация

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Мир постоянно становится удобнее. Технологии совершенствуются и расширяют границы возможностей человека, меняя наш образ жизни. Духовная жизнь человечества меняется вместе с ними. Посмотрите внимательно на эти снимки давно минувших дней - и вы осознаете, как быстро меняется наша реальность.
Бриджит Хельм, исполнительница роли андроида в фильме "Метрополис" 1927 года, отдыхает во время перерыва в съемках. Ей требуется помощь ассистентов, поскольку в жестком костюме она практически не в состоянии двигать руками.
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1925 год. Знаменитый в 1920-х бейсболист Бэйб Рут позирует с фанатами. Он был очень популярен в афроамериканском сообществе, поскольку одинаково относился как к черным, так и к белым своим фанатам. Возможно, из-за этого постоянно ходили слухи о наличии у него негритянской крови.
Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль во время первой конференции «Большой тройки», Тегеран, ноябрь 1943 года.
Мужчина пытается продать за $100 свой родстер Chrysler Imperial «75» 1928 года выпуска, стоивший в автосалоне $1555. Фото сделано после "черного вторника" - крупнейшего в истории обвала фондового рынка 1929 года. "Потерял все на рынке акций. Нужны деньги", - гласит табличка на авто.
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов во время показательной партии, сыгранно им на XVIII съезде ВЛКСМ в 1978 году.
Марта Джейн Каннари, более известная как Каламити Джейн, была известной разведчицей фронтира и отличным снайпером. Она рассказывала скабрезные истории, жевала табак, сквернословила и предпочитала мужскую одежду платьям. Помимо множества подвигов, она была известна тем, что была знакома с Диком Биллом Хикоком. В конце своей жизни она работала в шоу Буффало Билла «Дикий Запад» и на Панамериканской выставке 1901 года.
В 1907 году в Нью-Йорк прибыла партия из 1000 женщин-иммигранток из стран Балтики в поисках мужей. В Европе в то время ходили упорные слухи о том, что из-за нехватки женщин в Америке американские мужчины не могут найти жен. Вдохновленные этой информацией, около 1000 «невест» приобрели билеты на корабль, направлявшийся в Нью-Йорк, который прибыл 27 сентября 1907 года. Накануне газета Washington Post написала статью о прибытии более 1000 женщин из европейских стран, собравшихся искать семейное счастье в Америке. Это привлекло большое внимание молодых американцев, которые массово ждали на пристани прибытия корабля, чтобы поскорее увидеть "невест", которые, вс свою очередь, внимательно смотрели с палубы на потенциальных женихов.
Дагерротип (фотография, сделанная с использованием посеребренной пластины, чувствительной к йоду, и паров ртути) демонстрирует стиль викторианских девушек середины XIX века.
Американские солдаты еврейского происхождения проводят религиозный ритуал в замке Райдт, бывшей резиденции Йозефа Геббельса, министра нацистской пропаганды, в Германии 18 марта 1945 года.
1970 год, чернокожий американский солдат читает послание, оставленное Вьетконгом во время войны во Вьетнаме: «Чернокожие солдаты США! Вы совершаете в Южном Вьетнаме те же позорные преступления, которые клика Ку-Клукс-Клана совершает против ваших семей у вас дома».
Вертолеты США ведут пулеметный огонь по линии деревьев, прикрывая наступление южновьетнамских войск, 1965 г.
Психически больные пациенты в Англии, 1910 год. «Гидротерапия заключалась в помещении пациентов в ванны или паровые кабины на длительные периоды времени для лечения различных заболеваний или просто для успокоения пациентов. Пациентам часто не давали выбора и заставляли проходить лечение, если они вели себя беспокойно».
Папа Иоанн Павел II сразу после покушения во время шествия на площади Святого Петра в Ватикане 13 мая 1981 года. Папа получил четыре огнестрельных ранения в живот, но врачи сумели сохранить ему жизнь и вновь поставить его на ноги.
Иоанн Павел II встречается с Мехметом Али Агджой, человеком, который пытался убить его, в римской тюремной камере, 1983 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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