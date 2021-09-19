Мода на кринолины убила тысячи женщин

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Кринолиновые юбки - широкие и пышные, поддерживаемые системой обручей, - стали символом XIX столетия, а также причиной увечий и даже смерти для тысяч женщин.
Кринолин вошел в моду в 1800-х годах и получил свое название от французского слова crin («конский волос»). Сам кринолин - это каркас, состоящий из круглых или овальных обручей из китового уса, проволоки или гибкого дерева, используемой для увеличения юбки.
Кринолин в виде клетки со стальными кольцами, впервые запатентованный в апреле 1856 г. R.C. Миллиет в Париже, быстро стал чрезвычайно популярным. Кринолины со стальными кольцами производились массово: фабрики по всему западному миру выпускали десятки тысяч в год.
Кринолин в виде клетки со стальными кольцами, впервые запатентованный в апреле 1856 г. R.C. Миллиет в Париже, быстро стал чрезвычайно популярным. Кринолины со стальными кольцами производились массово: фабрики по всему западному миру выпускали десятки тысяч в год.
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Для изготовления обручей использовались и альтернативные материалы, такие как китовый ус, тростник, гуттаперча и даже надувной каучук, хотя сталь была самой популярной. В самом широком месте кринолин мог достигать окружности до пяти метров, хотя к концу 1860-х годов кринолины начали уменьшаться в размерах. Размер кринолина часто затруднял проход через двери, посадку в вагоны и вообще передвижение.
Кринолины носили женщины любого социального положения и класса во всем западном мире, от королевской семьи до фабричных рабочих. Это привело к широкому вниманию к ним в СМИ, особенно в сатирических журналах, таких как британский Punch.
В 1855 году репортер во время государственного визита королевы Виктории в Париж пожаловался, что, несмотря на количество присутствующих иностранцев, западная мода, такая как кринолин, настолько разбавила национальную одежду, что все, будь то турки, шотландцы, испанцы или тирольцы, одевались одинаково. Сама Виктория, как говорят, ненавидела моду, вдохновив Punch на стихи, начинавшиеся срочками: «Да здравствует наша милостивая королева, Которая не будет носить кринолин!»
Кринолины носили женщины любого социального положения и класса во всем западном мире, от королевской семьи до фабричных рабочих. Это привело к широкому вниманию к ним в СМИ, особенно в сатирических журналах, таких как британский Punch.
В 1855 году репортер во время государственного визита королевы Виктории в Париж пожаловался, что, несмотря на количество присутствующих иностранцев, западная мода, такая как кринолин, настолько разбавила национальную одежду, что все, будь то турки, шотландцы, испанцы или тирольцы, одевались одинаково. Сама Виктория, как говорят, ненавидела моду, вдохновив Punch на стихи, начинавшиеся срочками: «Да здравствует наша милостивая королева, Которая не будет носить кринолин!»
Кринолины также были опасны, если их носить без должной осторожности. Тысячи женщин погибли в XIX веке в результате возгорания их юбок с обручами. Помимо огня, опасно было попадание обруча в механизмы, колеса тележки или другие препятствия. Подсчитано, что в 1850-60-х годах в Англии около 3000 женщин погибли в результате возгораний, связанных с кринолином. Хотя достоверные статистические данные о смертельных случаях, связанных с кринолином, редки, по оценкам Флоренс Найтингейл, по меньшей мере 630 женщин умерли от возгорания своей одежды в 1863-64 годах.
Об одном из таких инцидентов, о смерти 14-летней кухарки по имени Маргарет Дэйви, было сообщено в «Таймс» 13 февраля 1863 года. Ее платье, «растянутое кринолином», воспламенилось, когда она встала на крыло камина, чтобы дотянуться до ложки, лежавшей на камине, и в результате она умерла в результате обширных ожогов.
К началу 1870-х кринолин начал выходить из моды. Он периодически возрождался, особенно после Второй мировой войны, например, в коллекциях Кристиана Диора. Сегодня кринолин все еще носят в очень официальных случаях, например, на свадьбах.
Об одном из таких инцидентов, о смерти 14-летней кухарки по имени Маргарет Дэйви, было сообщено в «Таймс» 13 февраля 1863 года. Ее платье, «растянутое кринолином», воспламенилось, когда она встала на крыло камина, чтобы дотянуться до ложки, лежавшей на камине, и в результате она умерла в результате обширных ожогов.
К началу 1870-х кринолин начал выходить из моды. Он периодически возрождался, особенно после Второй мировой войны, например, в коллекциях Кристиана Диора. Сегодня кринолин все еще носят в очень официальных случаях, например, на свадьбах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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