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Мода на кринолины убила тысячи женщин

Мода на кринолины убила тысячи женщин (12 фото)

Автор:
19 сентября 2021 17:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: женская мода   история   кринолины   мода   нежданная опасность   неожиданно   факты   юбки   
1415
12
Кринолиновые юбки - широкие и пышные, поддерживаемые системой обручей, - стали символом XIX столетия, а также причиной увечий и даже смерти для тысяч женщин.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: женская мода   история   кринолины   мода   нежданная опасность   неожиданно   факты   юбки   
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7  комментариев
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368
Елена Букреева 2 часа назад
Сейчас женщины портят здоровье и гибнут из-за высоких каблуков.
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748
Иван 6 минут назад
Диаметр 5 метров?? А как они из дома то выходили??
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2k
Станислав Вершинин 18 минут назад
Да здравствует "мини" :-)
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20k
Альберт 19 минут назад
А ещё гомосапинсами себя считают...
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5k
Свирепый Бамбр 40 минут назад
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