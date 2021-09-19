Мода на кринолины убила тысячи женщин

Кринолины также были опасны, если их носить без должной осторожности. Тысячи женщин погибли в XIX веке в результате возгорания их юбок с обручами. Помимо огня, опасно было попадание обруча в механизмы, колеса тележки или другие препятствия. Подсчитано, что в 1850-60-х годах в Англии около 3000 женщин погибли в результате возгораний, связанных с кринолином. Хотя достоверные статистические данные о смертельных случаях, связанных с кринолином, редки, по оценкам Флоренс Найтингейл, по меньшей мере 630 женщин умерли от возгорания своей одежды в 1863-64 годах.

Об одном из таких инцидентов, о смерти 14-летней кухарки по имени Маргарет Дэйви, было сообщено в «Таймс» 13 февраля 1863 года. Ее платье, «растянутое кринолином», воспламенилось, когда она встала на крыло камина, чтобы дотянуться до ложки, лежавшей на камине, и в результате она умерла в результате обширных ожогов.

К началу 1870-х кринолин начал выходить из моды. Он периодически возрождался, особенно после Второй мировой войны, например, в коллекциях Кристиана Диора. Сегодня кринолин все еще носят в очень официальных случаях, например, на свадьбах.