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La Palma: улицы и дома "рая под открытым небом" неотвратимо съедает "геенна огненная"

La Palma: улицы и дома "рая под открытым небом" неотвратимо съедает "геенна огненная" (4 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2021 21:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Канары   Кумбре-Вьеха   видео   вулкан   извержение   лава   пальма   
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Дремавшая полсотни лет вулканическая гряда Кумбре-Вьеха, проснулась, осыпав сказочный остров на Канарских островах градом камней и дождём пепла. Потоки лавы стекающие рекой из огненных кратеров уже достигли и хозяйничают в городках, покинутых жителями. Власти экстренно эвакуируют население и домашних животных.

Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", лава извергающегося вулкана Кумбре Вьеха уже пожирает улицы и постройки населённых пунктов острова. Власти эвакуировали жителей и домашний скот близлежащих районов. Но раскалённые потоки продолжают поползновение, испепеляющее всё на их пути к морю.

Напомним, что извержение вулкана Cumbre Vieja на одном из островов Канарского архипелага в Атлантическом океане началось 19 сентября.


La Palma end of the road:


Согласно большинству прогнозов извержение должно было произойти 20-21 сентября – так показывала динамика уменьшения глубины землетрясений. Но всё случилось, немного раньше. 


Первый канал рассказал о том, что дама, занимающая пост министра туризма Испании, решила, что с помощью такого апокалиптического зрелища можно привлекать больше отдыхающих-экстремалов. Однако идея не нашла поддержки, любопытным весьма не рекомендуют не лезть в пекло.


Источник:

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Метки: ynews   Канары   Кумбре-Вьеха   видео   вулкан   извержение   лава   пальма   
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Все последние видео на https://t.me/volcanlapalmahttps://t.me/volcanlapalma
У нас тут уже до абсурда доходит. Одни туристы пытаются вернуть деньги за бронь и переехать на соседний Тенерифе. Другие ищут пути перебраться на La Palma , чтоб посмотреть всё своими глазами.
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856
Гремлин 8 минут назад
Надо устроить тур с заездом на Палму и в Кабул.
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535
MerryGoRound 52 минуты назад
Я серьезно не понимаю тех оптимистов, которые селятся под жерлом пусть и спящего, но рабочего вулкана. Это все равно что играть в русскую рулетку. Не важно когда, но оно шмальнет и накроет всё и всех, а потом эти же будут орать на весь мир "ой, а мы то и не знали! Какие мы бедные несчастные"
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Ученые говорят, что это еще не извержение и гиперпесдос будет такой, что Еллоустон покажется детским лепетом.
Планет решила выдавить еще один прыщик...
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3k
Александр Час назад
И зачем нам эта новость?Ни жолко,ни жарко,ни холодно ....Мне их сараи пожалеть?
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1
Kristina 2 часа назад
Блин. У нас на февраль билеты на Гранку. Там ведь на каждом острове вулканы. Стремно теперь ехать.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Поселился на действующем вулкание? Сам себе дурак. Что тут ещё сказать? Разве может кто-то догадался застраховать свои имения? Тогда хоть что-то получат. А страховые компании "попали". Где-то я такое уже писал. А что не так? Я ещё напоминал про Помпеи и Геркуланум. А там и сейчас всё застроено. А повторение то неизбежно. Тут только впопрос когда, а не будет или нет.
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3k
Кистень 2 часа назад
Нью-Помпеи, век 21-й.
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