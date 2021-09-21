La Palma: улицы и дома "рая под открытым небом" неотвратимо съедает "геенна огненная"

Дремавшая полсотни лет вулканическая гряда Кумбре-Вьеха, проснулась, осыпав сказочный остров на Канарских островах градом камней и дождём пепла. Потоки лавы стекающие рекой из огненных кратеров уже достигли и хозяйничают в городках, покинутых жителями. Власти экстренно эвакуируют население и домашних животных.
Как сообщается на Telegram-канале "Лента дня", лава извергающегося вулкана Кумбре Вьеха уже пожирает улицы и постройки населённых пунктов острова. Власти эвакуировали жителей и домашний скот близлежащих районов. Но раскалённые потоки продолжают поползновение, испепеляющее всё на их пути к морю.
Напомним, что извержение вулкана Cumbre Vieja на одном из островов Канарского архипелага в Атлантическом океане началось 19 сентября.
Me ha llegado este vídeo de un vecino en la Palma pic.twitter.com/xYNIa3TZlV— Mary Arellano Moreno (@mary_aam) September 19, 2021
La Palma end of the road:
Согласно большинству прогнозов извержение должно было произойти 20-21 сентября – так показывала динамика уменьшения глубины землетрясений. Но всё случилось, немного раньше.
Первый канал рассказал о том, что дама, занимающая пост министра туризма Испании, решила, что с помощью такого апокалиптического зрелища можно привлекать больше отдыхающих-экстремалов. Однако идея не нашла поддержки, любопытным весьма не рекомендуют не лезть в пекло.
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У нас тут уже до абсурда доходит. Одни туристы пытаются вернуть деньги за бронь и переехать на соседний Тенерифе. Другие ищут пути перебраться на La Palma , чтоб посмотреть всё своими глазами.
Можно почитать на каких холмах и тиктанических подвижках Москва стоит - и сказать -ну дебилы,нашли где селиться
Планет решила выдавить еще один прыщик...
Правительство готовит декрет по восстановлению всего разрушенного и потерянного островитянами.
Евросоюз уже пригрозился денег выдать.
Король и Королева Испании прибудут на остров Ла Пальма в ближайший четверг. Запланировано посещение пострадавших районов острова, встречи с жителями острова, встреча с Правительством острова Ла Пальма и Правительством Канарских островов.
Король Felipe VI уже высказал благодарность в сторону всех работников Служб Спасения и подразделений Чрезвычайных Ситуаций.
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МЧС реально сработали чётко. Пострадавших нет
Фраза года.