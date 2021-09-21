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Фото из России и не только 1990-х годов.
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9.
Майкл Джексон в Москве.
В сентябре 1996 года, когда начальник президентской охраны Александр Коржаков уже 4 месяца как был отправлен в отставку, в Россию приехал Майкл Джексон. Коржаков полагает, что программа турне готовилась заранее и что его "выбрали, наверное, потому что считали вторым человеком в стране". "Но к моменту приезда Джексона я был в отставке, а программу менять не стали".
К Джексону Александр Коржаков пошел не с пустыми руками. "Решил подарить шашку — у меня их несколько штук разного калибра,— ну и снабдить её соответствующей легендой". Господин Коржаков заверил музыканта, что дарит ему "самую дорогую" для него вещь — "шашку моего деда, которой он еще белых рубил". Бывший ельцинский телохранитель признает, что "на самом деле дедов своих никогда не видел", но "так хорошо рассказывал, что и сам проникся, поверил в легенду, а Майкл, когда я ему вручал шашку, был тронут и просто заплакал".
Однако забрать с собой шашку Джексон не смог: её отобрали на таможне.
Бывший ельцинский телохранитель уверен в том, что "Чубайс (Анатолий Чубайс, на тот момент глава администрации президента, политический противник Александра Коржакова) приказал отобрать". Господин Коржаков напоминает, что когда шашку сдали в музей для оценки, "оказалось, что реликвия стоит с максимальной натяжкой 900 долларов, и никаких таможенных ограничений не её вывоз нет".
"Я с тех пор все ждал, когда Майкл приедет в Европу, чтобы встретиться с ним или с кем-то из его команды и передать шашку,— грустит Александр Коржаков.— Теперь уже она ему ни к чему".
В сентябре 1996 года, когда начальник президентской охраны Александр Коржаков уже 4 месяца как был отправлен в отставку, в Россию приехал Майкл Джексон. Коржаков полагает, что программа турне готовилась заранее и что его "выбрали, наверное, потому что считали вторым человеком в стране". "Но к моменту приезда Джексона я был в отставке, а программу менять не стали".
К Джексону Александр Коржаков пошел не с пустыми руками. "Решил подарить шашку — у меня их несколько штук разного калибра,— ну и снабдить её соответствующей легендой". Господин Коржаков заверил музыканта, что дарит ему "самую дорогую" для него вещь — "шашку моего деда, которой он еще белых рубил". Бывший ельцинский телохранитель признает, что "на самом деле дедов своих никогда не видел", но "так хорошо рассказывал, что и сам проникся, поверил в легенду, а Майкл, когда я ему вручал шашку, был тронут и просто заплакал".
Однако забрать с собой шашку Джексон не смог: её отобрали на таможне.
Бывший ельцинский телохранитель уверен в том, что "Чубайс (Анатолий Чубайс, на тот момент глава администрации президента, политический противник Александра Коржакова) приказал отобрать". Господин Коржаков напоминает, что когда шашку сдали в музей для оценки, "оказалось, что реликвия стоит с максимальной натяжкой 900 долларов, и никаких таможенных ограничений не её вывоз нет".
"Я с тех пор все ждал, когда Майкл приедет в Европу, чтобы встретиться с ним или с кем-то из его команды и передать шашку,— грустит Александр Коржаков.— Теперь уже она ему ни к чему".
14.
"Петушиные бои"
Проводы русской зимы на Нижегородской ярмарке, 1998 год.
Фотография Бориса Шемякина.
Проводы русской зимы на Нижегородской ярмарке, 1998 год.
Фотография Бориса Шемякина.
19.
Президент Международного союза КВН Александр Масляков и президент Российской Федерации Борис Ельцин, 1996 год.
35.
Девушки передают вам привет!
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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