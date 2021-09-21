9.

Майкл Джексон в Москве.

В сентябре 1996 года, когда начальник президентской охраны Александр Коржаков уже 4 месяца как был отправлен в отставку, в Россию приехал Майкл Джексон. Коржаков полагает, что программа турне готовилась заранее и что его "выбрали, наверное, потому что считали вторым человеком в стране". "Но к моменту приезда Джексона я был в отставке, а программу менять не стали".



К Джексону Александр Коржаков пошел не с пустыми руками. "Решил подарить шашку — у меня их несколько штук разного калибра,— ну и снабдить её соответствующей легендой". Господин Коржаков заверил музыканта, что дарит ему "самую дорогую" для него вещь — "шашку моего деда, которой он еще белых рубил". Бывший ельцинский телохранитель признает, что "на самом деле дедов своих никогда не видел", но "так хорошо рассказывал, что и сам проникся, поверил в легенду, а Майкл, когда я ему вручал шашку, был тронут и просто заплакал".



Однако забрать с собой шашку Джексон не смог: её отобрали на таможне.

Бывший ельцинский телохранитель уверен в том, что "Чубайс (Анатолий Чубайс, на тот момент глава администрации президента, политический противник Александра Коржакова) приказал отобрать". Господин Коржаков напоминает, что когда шашку сдали в музей для оценки, "оказалось, что реликвия стоит с максимальной натяжкой 900 долларов, и никаких таможенных ограничений не её вывоз нет".



"Я с тех пор все ждал, когда Майкл приедет в Европу, чтобы встретиться с ним или с кем-то из его команды и передать шашку,— грустит Александр Коржаков.— Теперь уже она ему ни к чему".