Гуаса: Хищный «камень» Атлантики. Мощная рыба размером с корову ест акул и устраивает засады дайверам

К счастью, человеки вовремя опомнились. Теперь групер под защитой. Поверьте, уж лучше попасться с мешком каннабиса, чем со свежим мясом гигантского групера: суд будет быстрым и беспощадным, а приговор заставит серьёзно задуматься о том, стоило ли оно того или нет. Кстати, времени подумать над этим у вас будет предостаточно, скорее всего, — несколько лет.

Поэтому, повторяем, НИКОГДА не доверяйте морским камням. Они и сожрать вас могут, и в тюрягу упечь способны.