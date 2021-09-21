Гуаса: Хищный «камень» Атлантики. Мощная рыба размером с корову ест акул и устраивает засады дайверам

Никогда не доверяй камням в океане. НИКОГДА. Булыжником на морском дне может оказаться что угодно: ядовитый гад, агрессивный монстр или рыба-трансгендер размером с корову! Последний, кстати, наш сегодняшний гость. Просим любить и жаловать — тигровый малоглазый групер, он же гуаса!
Гуаса — крайне интересный персонаж. По систематике — обычный окунь, а по факту — гигантская селёдка, которая притворяется камнем. Я бы даже сказал, валуном: длина тела у них достигает до 2,5 метра, а масса туши — более 300 кило.
Обитает групер в тёплых прибрежных водах Атлантического океана у берегов обеих Америк и Африки. По жизни — это медленные, флегматичные пофигисты. Большую часть суток они проводят лёжа где-нибудь на отмели, притворяясь камнем. И ведь получается! Пестрый узор в 50 оттенках серого отлично маскирует гигантского рыба.
Выдаёт себя «камень» лишь тогда, когда переговаривается с другими «камнями». Гуасы умеют издавать оглушительный звук плавательным пузырём. Так они сообщают своё местоположение сородичам. И хотя в их словаре только одно слово — «вумп», беседовать с товарищами им это не мешает.
Дёргаться гигантские груперы не любят, но иногда резкие движения делать всё-таки приходится — еда сама в рот не приплывёт. Груперы поменьше охотятся на ракообразных, рыб, осьминогов и морских черепах. Груперы побольше — на акул, барракуд и даже людей. Неоднократно замечали, как гигантский рыб пытается устроить засаду на дайверов. Так что будьте аккуратны с камнями в море, пока они вас не съели!
Несмотря на малоподвижность, эти рыбы совершают путешествия на расстояние до 500 километров. Что же толкает убеждённого домоседа на такую внушительную экспедицию? Разумеется, половой вопрос: для размножения они собираются в строго определённых местах у рифовых побережий.
Тут-то и начинается самое интересное. Дело в том, что все груперы при рождении — девочки. Но с возрастом некоторые из них понимают, что не такие, как все, и ощущают себя как-то по-особенному... По-мужски. Без СМС и хирургических операций рыбы меняют пол и приплывают на нерест. Огромные косяки гуасов устраивают салют из икры и молок.
Судьба большинства выметанных икринок прискорбна: часть из них съедается ещё до вылупления, а мальки и молодые рыбы массово гибнут в пасти у многочисленных хищников. Лишь немногие доживают до состояния здорового валуна.
Да, способ размножения не самый эффективный. Но он работал бы и по сей день, если бы не люди. Гигантские малоподвижные рыбы сразу же привлекли внимание человеков. Групер стал желанным объектом ловли: попробуй поймать и побороть селёдку размером с молодого бычка! К тому же есть их — одно удовольствие. Их мясо мало того, что полезное, так ещё и вкусное до отвала башки. Как итог: за пару десятков лет гуасов выловили почти полностью. Люди осознали, что натворили, лишь тогда, когда от гигантов осталось всего пара тысяч.
К счастью, человеки вовремя опомнились. Теперь групер под защитой. Поверьте, уж лучше попасться с мешком каннабиса, чем со свежим мясом гигантского групера: суд будет быстрым и беспощадным, а приговор заставит серьёзно задуматься о том, стоило ли оно того или нет. Кстати, времени подумать над этим у вас будет предостаточно, скорее всего, — несколько лет.
Поэтому, повторяем, НИКОГДА не доверяйте морским камням. Они и сожрать вас могут, и в тюрягу упечь способны.
Источник:
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