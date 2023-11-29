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Животные-попрошайки, которым сложно отказать

Животные-попрошайки, которым сложно отказать

Автор:
29 ноября 2023 07:22
Сообщество : Животные
Метки: Еда   в мире   животные   зверь   подборка   попрошайки   птицы   
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Голуби, коты, собаки и белки — не единственные, кто выпрашивают еду у прохожих. Перед вами подборка милых и не очень животных-попрошаек со всего мира, которым сложно отказать.

В российских городах за угощением чаще всего прилетают голуби, воробьи, а также прибегают белки. Однако в некоторых уголках планеты главными попрошайками выступают вовсе не белки и голуби. Перед вами примеры из разных стран, где привычных нам белок заменяют другие животные.

Япония богата на очаровательных попрошаек: тут есть остров кроликов…

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Остров кошек

И деревня лис

А вот и Нара — это еще один чудесный город Японии, по которому бродят олени

В Австрии за угощением приходят сурки

В штате Невада в некоторых городках гуляют дикие лошади

Стадо диких ослов пришло к дому в Южной Калифорнии

Суслики в центре Красноярска

Обезьяны в городе Таиланда

Енотов можно встретить во многих городах США

Остров Кауаи (Гавайи) — петухи

Игуаны на пляже Нассау, столице Багамских островов

Кабанчики прогуливаются по израильскому городу Хайфа

Плавающие свинки на Багамах

Каракас (Венесуэла) — попугаи

А вот кого подкармливают в Эквадоре


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Метки: Еда   в мире   животные   зверь   подборка   попрошайки   птицы   
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