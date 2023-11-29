Животные-попрошайки, которым сложно отказать

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Голуби, коты, собаки и белки — не единственные, кто выпрашивают еду у прохожих. Перед вами подборка милых и не очень животных-попрошаек со всего мира, которым сложно отказать.
В российских городах за угощением чаще всего прилетают голуби, воробьи, а также прибегают белки. Однако в некоторых уголках планеты главными попрошайками выступают вовсе не белки и голуби. Перед вами примеры из разных стран, где привычных нам белок заменяют другие животные.
Япония богата на очаровательных попрошаек: тут есть остров кроликов…
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Остров кошек
И деревня лис
А вот и Нара — это еще один чудесный город Японии, по которому бродят олени
В Австрии за угощением приходят сурки
В штате Невада в некоторых городках гуляют дикие лошади
Стадо диких ослов пришло к дому в Южной Калифорнии
Суслики в центре Красноярска
Обезьяны в городе Таиланда
Енотов можно встретить во многих городах США
Остров Кауаи (Гавайи) — петухи
Игуаны на пляже Нассау, столице Багамских островов
Кабанчики прогуливаются по израильскому городу Хайфа
Плавающие свинки на Багамах
Каракас (Венесуэла) — попугаи
А вот кого подкармливают в Эквадоре
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