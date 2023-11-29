Животные-попрошайки, которым сложно отказать

В российских городах за угощением чаще всего прилетают голуби, воробьи, а также прибегают белки. Однако в некоторых уголках планеты главными попрошайками выступают вовсе не белки и голуби. Перед вами примеры из разных стран, где привычных нам белок заменяют другие животные.

Япония богата на очаровательных попрошаек: тут есть остров кроликов…