Телеканал MTV случайно показал истинное лицо Мадонны и взбесил её фанатов

Мадонна посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards 2021, где блеснула в очень откровенном образе. Певица надела кожаный корсет, фуражку и колготки в сеточку. 65-летняя Мадонна опубликовала на своей странице фотографии с идеальной кожей: ни морщинки, ни растяжки. Однако, официальный аккаунт MTV тоже выложил фотографию с её выступления. Как вы понимаете, разница просто ошеломительна!
На своей странице в Instagram Мадонна выглядит просто безупречно. Идеальное лицо и декольте, ни единой морщинки, ни пятнышка. Красивые губы и точёный подбородок. Ну разве не чудо? Каждая женщина мечтает так выглядеть в 65 лет.
Однако, в официальном аккаунте MTV тоже появились фотографии Мадонны на сцене. От молодого личика не осталось и следа. Дрябла кожа, круглое лицо, прожилки и нечёткие контуры выдают в звезде 65-летнюю женщину.
Некоторые поразились, как сильно Мадонна себя фотошопит. Но ярые поклонники певицы принялись наезжать на MTV за то, что они выложили Мадонну без ретуши и опозорили её.
"Всем понятно, что она не хочет стареть, и это нормально! Зачем было выкладывать такие фото?"
"Есть мнение, что это ещё отфотошопленные фотки. То есть в жизни всё ещё хуже"
"А мне всё равно! Даже в 65 лет она легенда!"
Источник:
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