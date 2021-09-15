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Телеканал MTV случайно показал истинное лицо Мадонны и взбесил её фанатов

Телеканал MTV случайно показал истинное лицо Мадонны и взбесил её фанатов (4 фото)

Автор:
15 сентября 2021 16:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   внешность   интересное   мадонна   молодость   старость   фото   шоу бизнес   
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Мадонна посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards 2021, где блеснула в очень откровенном образе. Певица надела кожаный корсет, фуражку и колготки в сеточку. 65-летняя Мадонна опубликовала на своей странице фотографии с идеальной кожей: ни морщинки, ни растяжки. Однако, официальный аккаунт MTV тоже выложил фотографию с её выступления. Как вы понимаете, разница просто ошеломительна!

На своей странице в Instagram Мадонна выглядит просто безупречно. Идеальное лицо и декольте, ни единой морщинки, ни пятнышка. Красивые губы и точёный подбородок. Ну разве не чудо? Каждая женщина мечтает так выглядеть в 65 лет.

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Однако, в официальном аккаунте MTV тоже появились фотографии Мадонны на сцене. От молодого личика не осталось и следа. Дрябла кожа, круглое лицо, прожилки и нечёткие контуры выдают в звезде 65-летнюю женщину.

Некоторые поразились, как сильно Мадонна себя фотошопит. Но ярые поклонники певицы принялись наезжать на MTV за то, что они выложили Мадонну без ретуши и опозорили её.


"Всем понятно, что она не хочет стареть, и это нормально! Зачем было выкладывать такие фото?"

"Есть мнение, что это ещё отфотошопленные фотки. То есть в жизни всё ещё хуже"

"А мне всё равно! Даже в 65 лет она легенда!"


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Метки: ynews   внешность   интересное   мадонна   молодость   старость   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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2k
Лео Рудакопски Час назад
И где тут ошеломительная разница?! 65 лет тетке!
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14k
Booka1a 13 минут назад
кто поумнее, просто уходят со сцены на пике славы, а не пытаются делать вид, что им чуть за 40. а эта уже страшная, дряблая, хитов уже фиг знает сколько лет не было, но почему-то думает, что до сих пор в топе
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45k
diesafari 15 минут назад
Да она лет 20 назад выглядела отталкивающе. Помню свое разочарование после фильма "Унесенные морем" Гая Риччи - дряхлые живот и задница, целюллит...
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50k
smakido 17 минут назад
Не все артисты (особенно дамы) готовы принимать свой возраст. И понеслась...
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1k
Ян Баян 19 минут назад
Уйти вовремя умеют не только ишь все…
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702
Иван Иванов 36 минут назад
Лет 40 назад норм была, да и 30 тоже
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39k
dima423 42 минуты назад
да дай бог чтоб все бабули в 65 лет были в такой форме)
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10k
Александр 44 минуты назад
Надо Пугачёвой тоже сиськи сделать, шоб было как у звездей.
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6k
SR 44 минуты назад
Со временем, как это не странно, все стареют...
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1k
Игорь 45 минут назад
Важно вовремя уйти. В её возрасте уже вовсю надо продюсированием заниматься, а не самой на сцене скакать.
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2k
Дмитрий ! 49 минут назад
а ля Пугачева, что та, что эта...
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19k
kamanch 52 минуты назад
Нормальная милфа, човы?
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478
RUSSfan 55 минут назад
Да ей вообще по-фиг должно быть. Песнями она давно заработала мировую репутацию.
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−71
Александр Поляков 55 минут назад
старая пелотка
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158k
☭Cheкаво☭ 55 минут назад
Дойки на накладные похожи, из поЛорона)
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14k
vikklu 59 минут назад
Вовремя и достойно уйти, это талант повыше сценического.
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