Телеканал MTV случайно показал истинное лицо Мадонны и взбесил её фанатов

Мадонна посетила музыкальную премию MTV Video Music Awards 2021, где блеснула в очень откровенном образе. Певица надела кожаный корсет, фуражку и колготки в сеточку. 65-летняя Мадонна опубликовала на своей странице фотографии с идеальной кожей: ни морщинки, ни растяжки. Однако, официальный аккаунт MTV тоже выложил фотографию с её выступления. Как вы понимаете, разница просто ошеломительна!