В Полтаве бывшая ученица забежала в школу и расстреляла учителей из арбалета

Хулиганку задержали, и теперь выясняют мотивы ее поведения. По неподтвержденной пока информации девушка готовила убийство одного из преподавателей, а остальные случайно попали под руку. Однако школьники- очевидцы случившегося говорят, что стрельба была хаотичной. По словам школьников, арбалет у нападавшей после забрал 14-летний ученик 9-го класса — девушка не оказывала ему сопротивление.