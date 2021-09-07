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В Полтаве бывшая ученица забежала в школу и расстреляла учителей из арбалета

В Полтаве бывшая ученица забежала в школу и расстреляла учителей из арбалета (8 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 09:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ynews   арбалет   колумбайн   оружие   полтава   расстреляла   
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Девушка ранила двух педагогов, после чего покорно отдала арбалет ученику.

Источник:

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Метки: ynews   арбалет   колумбайн   оружие   полтава   расстреляла   
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18  комментариев
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9k
Lev Asriev 16 минут назад
Боевой арбалет? Вы серьезно? На фото дешевая тайваньская игрушка Man Kung, с усилием натяжения в 43кг. Болты этого арбалета в дерево вонзаются 1 из 5. Назвать такую игрушку боевым арбалетом, это, как ладу-приору назвать спортивным болидом)))
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25k
Григорий 42 секунды назад
Нормальный психолог превратит ее в обычную юную девушку, будущую мать и домохозяйку. Только дайте чуть времени специалисту.
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8k
GRuslan 5 минут назад
Звучит так необычно, преподаватель украинского языка. Т е там тоже есть грамматика? Такой смешной язык, как то не обычно думать что там есть суффиксы, приставки, падежи и деепричастные обороты. Кажется на нем говорят только что бы дать понять другим что у них есть свой язык, а по ночам, пока никто не слышит говорят на русском или каком другом полноценном языке.
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2k
cfhfwby 7 минут назад
Рост дебилизма среди дебилов? Странно, я думал, что ниже уже некуда...
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14k
Игорь Хомченко 20 минут назад
Какая страна, такие и эльфы.
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13k
Jearom 41 минуту назад
боевого арбалета? серьезно? Небось, его только по лицензии купить то можно и то, если сейф дома есть? Да уж..
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3k
Иван 49 минут назад
Башка у неё зелёная, президент у них Зеленский. Совпадение?
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1k
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
В голове не мозги, а насрано .
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