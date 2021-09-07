В Полтаве бывшая ученица забежала в школу и расстреляла учителей из арбалета

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Девушка ранила двух педагогов, после чего покорно отдала арбалет ученику.
6 сентября около 11 утра на территории школы №11 в Полтаве бывшая ученица расстреляла преподавателей из боевого арбалета.
В результате инцидента ранения получили два педагога. Одной из преподавателей стрела пробила руку, у другой легкие травмы.
Известно, что 19-летняя девушка обучалась в этой школе до 4-го класса, после чего перешла в другое заведение.
Хулиганку задержали, и теперь выясняют мотивы ее поведения. По неподтвержденной пока информации девушка готовила убийство одного из преподавателей, а остальные случайно попали под руку. Однако школьники- очевидцы случившегося говорят, что стрельба была хаотичной. По словам школьников, арбалет у нападавшей после забрал 14-летний ученик 9-го класса — девушка не оказывала ему сопротивление.
Правоохранителями было решено провести обследование задержанной девушки, чтобы определить, находилась ли она в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Известно, что на момент задержания у зеленоволосой любительницы аниме были изрезаны руки.
Злоумышленнице вменяют покушение на умышленное убийство. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 . По этой статье любительнице стрельбы из арбалета может грозить до 15 лет лишения свободы.
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