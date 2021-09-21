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Пермские студенты пожаловались на профессора, продолжавшего вести лекцию во время стрельбы

Пермские студенты пожаловались на профессора, продолжавшего вести лекцию во время стрельбы (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 13:18
Сообщество : Криминал
Метки: Тимур Бекмансуров   нападение   пермь   преподаватель   стрельба   
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Но руководство вуза поддержало педагога, заявив, что он действовал правильно, не позволив учащимся устроить панику.

Во время вчерашнего нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) профессор Олег Сыромятников продолжал хладнокровно читать студентам лекцию по истории русской литературы. Понравилось это не всем, удивились даже сотрудники ОМОН, когда застали студентов и преподавателя за занятиями. Однако руководство вуза заступилось за педагога. По мнению начальства, он поступил правильно, к тому же действовал по инструкции декана.



Лекция профессора проходила в восьмом корпусе университета - там, где Бекмансуров и устроил жестокую и бессмысленную расправу над студентами. На аудиозаписи, сделанной после начала стрельбы, слышно, как в аудиторию входит женщина, взволнованно рассказывает о произошедшем ЧП и предлагает закрыть дверь. Дверь закрывают, но студенты просят педагога прекратить занятия и эвакуироваться - к этому моменту они уже прочитали сообщения в университетском чате и знали, что на первом этаже убивают людей. Студенты получили категоричный отказ и остались слушать лекцию преподавателя.

«Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — сказал Сыромятников

Преподаватель, успевший стать знаменитостью, рассказал журналистам, что решил продолжить лекцию, потому что любое рутинное действие спасает от паники.


«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? Панику начала мать одной студентки (девушка является маломобильной и посещает лекции с сопровождением). Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», - прокомментировал свое решение Сыромятников.

От рук Тимура Бекмансурова скончались шесть человек - Ксения Самченко (18 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Александра Мохова (20 лет) и Анна Айгельдина (26 лет). Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Но большинство из них травмировались во время побега из университета, когда выпрыгивали со второго этажа здания. Что касается массового убийцы, то как сообщают медики, ему провели переливание крови и вторую операцию. Но его состояние стабилизировать все еще не удается.


В Сети появилось еще одно видео с регистратора автомобиля, которое показывает, что Бекмансуров начал стрелять еще до того, как вошел на территорию университета. Водитель не пострадал, но почему-то не оповестил экстренные службы о том, что его едва не убили.

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Метки: Тимур Бекмансуров   нападение   пермь   преподаватель   стрельба   
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869
Mowgley 2 часа назад
При ЧП на борту самолета стюардесса обязана говорить: "Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах".
Кто-нибудь видел стюардессу, метающуюся с криками:"Аааааа, бегите, нам всем п@здец"?
Здесь ситуация один в один.
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31k
Korolev 5 минут назад
Принятые преподом решения привели к тому, что все остались целы и невредимы. Победителей не судят!
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22k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Не ну то что заперся и никого не выпускал это правильно. Но как вообще можно продолжать лекцию, когда за дверьми полоумный убивает людей? Даже физически студенты не могут в таких услових сконцентрироваться на предмете!
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22k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
- Никуда не расходимся! Стрельба для учителя!
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13k
Объект реальности 17 минут назад
Дверь металическая, заперта. Чего еще надо.
Учится, учится и учится. Как завещал великий Ленин.
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4k
dokder 21 минуту назад
смело конечно,но просто им всем повезло,что этот мерзоидный м.у.дак к ним не зашёл
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14k
Мария Коненкова 40 минут назад
То, что не начал "эвакуацию" по просьбе запаниковавшей мамаши, это, по-моему, правильно. В коридорах слышны выстрелы - значит, все, кто захотел бы в тот момент эвакуироваться, оказались бы под прицелом. А так все засели в аудитории, и ни одного пострадавшего и тем более погибшего. Получил инструкцию и выполнил, сохраняя спокойствие в аудитории. Вообще, имхо, во всех таких школьно-университетских инцидентах со стрельбой, которых с каждым днем все больше, надо именно оставаться в аудитории, закрывшись изнутри, а не прыгать в окна и не бегать по коридорам.
Но вот то, что при этом упорно начитывал материал, это как-то отъехавшей кукухой попахивает. Люди за свои жизни беспокоятся, а он им "важнее учебы у вас ничего нет". Интересно, какой процент поданной им информации студенты в этой ситуации записали и усвоили?
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595
Андрей 50 минут назад
Найти бы этого идиота водителя и провести суровую беседу почему не сообщил о выстреле. Может быть чью то жизнь тем самым спас
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3k
Едондер пуп Час назад
Судя по его шуточкам, этот судак во всех экзаменационных билетах оставит вопросы только по этой лекции.
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Всё правильно сделал.
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3
gollandets Игорь Мочалов Час назад
Если у тебя в подъезде начнётся стрельба, то ты первым делом закроешь и забарикадируешь дверь, пытаясь хоть как-то спасти семью, или сделаешь на телевизоре звук погромче и продолжишь смотреть?
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1k
Атомный Крот Час назад
Дверь-то железная, но замок, небось, вышибается ударом ноги.
Вряд ли в обычной аудитории усиленное крепление дверей установлено.

Так что забаррикадировать дверь было бы разумно, как минимум.
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5k
Ruk Час назад
то есть во время лекции студенты по чатам шарятся?
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7k
Сергей Час назад
Если они действительно надежно закрылись, то препод повел себя правильно.
Если бы они вышли из аудитории в коридор, было бы хуже.
А так все находившиеся аудитории остались целы.
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1k
Kommenter Час назад
Есть четкая инструкция: как действовать в случае стрельбы в помещении. Ладно препод отмороженный маразматик, но руководство заведения просто обязано признать ошибочность его действий. Если оно так не считает - нафик "с пляжа"...
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ума палата ...
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8k
antonium 2 часа назад
Мне кажется у чувака с кукухой не лады. Хорошо что не паникует в экстренной ситуации и не выпустил всех в коридор, но партами и шкафами нужно подпирать дверь обязательно в таких ситуациях и от двери отойти (отсесть) как можно дальше. У стрелка могло быть не только гладкоствольное оружие, но и взрывное устройство и тогда железная дверь бы не спасла.
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