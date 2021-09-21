Пермские студенты пожаловались на профессора, продолжавшего вести лекцию во время стрельбы

Во время вчерашнего нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) профессор Олег Сыромятников продолжал хладнокровно читать студентам лекцию по истории русской литературы. Понравилось это не всем, удивились даже сотрудники ОМОН, когда застали студентов и преподавателя за занятиями. Однако руководство вуза заступилось за педагога. По мнению начальства, он поступил правильно, к тому же действовал по инструкции декана.





Лекция профессора проходила в восьмом корпусе университета - там, где Бекмансуров и устроил жестокую и бессмысленную расправу над студентами. На аудиозаписи, сделанной после начала стрельбы, слышно, как в аудиторию входит женщина, взволнованно рассказывает о произошедшем ЧП и предлагает закрыть дверь. Дверь закрывают, но студенты просят педагога прекратить занятия и эвакуироваться - к этому моменту они уже прочитали сообщения в университетском чате и знали, что на первом этаже убивают людей. Студенты получили категоричный отказ и остались слушать лекцию преподавателя.