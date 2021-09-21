Пермские студенты пожаловались на профессора, продолжавшего вести лекцию во время стрельбы

Но руководство вуза поддержало педагога, заявив, что он действовал правильно, не позволив учащимся устроить панику.
Во время вчерашнего нападения Тимура Бекмансурова на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) профессор Олег Сыромятников продолжал хладнокровно читать студентам лекцию по истории русской литературы. Понравилось это не всем, удивились даже сотрудники ОМОН, когда застали студентов и преподавателя за занятиями. Однако руководство вуза заступилось за педагога. По мнению начальства, он поступил правильно, к тому же действовал по инструкции декана.
Лекция профессора проходила в восьмом корпусе университета - там, где Бекмансуров и устроил жестокую и бессмысленную расправу над студентами. На аудиозаписи, сделанной после начала стрельбы, слышно, как в аудиторию входит женщина, взволнованно рассказывает о произошедшем ЧП и предлагает закрыть дверь. Дверь закрывают, но студенты просят педагога прекратить занятия и эвакуироваться - к этому моменту они уже прочитали сообщения в университетском чате и знали, что на первом этаже убивают людей. Студенты получили категоричный отказ и остались слушать лекцию преподавателя.
«Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — сказал Сыромятников
«Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше», - заявил педагог после отчетливо слышных выстрелов (Бекмансуров в тот момент уже был на втором этаже, но не пошел дальше по коридору, а спустился вниз).
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Преподаватель, успевший стать знаменитостью, рассказал журналистам, что решил продолжить лекцию, потому что любое рутинное действие спасает от паники.
«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? Панику начала мать одной студентки (девушка является маломобильной и посещает лекции с сопровождением). Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», - прокомментировал свое решение Сыромятников.
От рук Тимура Бекмансурова скончались шесть человек - Ксения Самченко (18 лет), Ярослав Арамелев (19 лет), Екатерина Шакирова (19 лет), Александра Мохова (20 лет) и Анна Айгельдина (26 лет). Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Но большинство из них травмировались во время побега из университета, когда выпрыгивали со второго этажа здания. Что касается массового убийцы, то как сообщают медики, ему провели переливание крови и вторую операцию. Но его состояние стабилизировать все еще не удается.
В Сети появилось еще одно видео с регистратора автомобиля, которое показывает, что Бекмансуров начал стрелять еще до того, как вошел на территорию университета. Водитель не пострадал, но почему-то не оповестил экстренные службы о том, что его едва не убили.
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Кто-нибудь видел стюардессу, метающуюся с криками:"Аааааа, бегите, нам всем п@здец"?
Здесь ситуация один в один.
Учится, учится и учится. Как завещал великий Ленин.
Но вот то, что при этом упорно начитывал материал, это как-то отъехавшей кукухой попахивает. Люди за свои жизни беспокоятся, а он им "важнее учебы у вас ничего нет". Интересно, какой процент поданной им информации студенты в этой ситуации записали и усвоили?
Вряд ли в обычной аудитории усиленное крепление дверей установлено.
Так что забаррикадировать дверь было бы разумно, как минимум.
Если бы они вышли из аудитории в коридор, было бы хуже.
А так все находившиеся аудитории остались целы.