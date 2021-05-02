Пассажирка такси устроила стрельбу из-за высокой цены поездки

30 апреля при въезде на парковку аэропорта пассажирка достала травматический пистолет и выстрелила в водителя. Причиной конфликта стала стоимость проезда из Нижнего Тагила в Пермь. А это без малого 348 км, вот только сумма из-за которой произошли разборки в стиле 90-х, к сожалею, не известна. Мужчине повезло, дама оказалась не слишком метким стрелком и всего лишь поцарапала его лицо.