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Пассажирка такси устроила стрельбу из-за высокой цены поездки

Пассажирка такси устроила стрельбу из-за высокой цены поездки (2 фото)

Автор:
02 мая 2021 17:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: клиент всегда прав   пермь   стрельба   такси   травматическое оружие   
887
2
В Перми дама в такси решила не позорится, как скандальные блогеры и не закатывать истерики на камеру. Она выяснила отношения с таксистом в новом формате.

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Метки: клиент всегда прав   пермь   стрельба   такси   травматическое оружие   
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12  комментариев
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5k
Андрей Крылов 49 минут назад
Плохо ту даму обследовали докотра, если у неё законноое ОООП (огнестрельное оружие ограниченного пораения, как ныне завётся "травмат"). В дурку её! Или в тюрьму, если будет признана адекватоной. Мало того, что применять оружие не было ни какого законного повода, так ещё и в голову стреляла! Из хорошего резиноплюя легко можно и убить! 1 грамм жесткой резины, выпущеный со сверхзвуковой скоростью (порядка 500 метров в секунду) с пары метров или почти в упор может пробить череп человека!
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4k
Shtoppi 14 минут назад
она что-ли?)))
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13k
Роман 20 минут назад
Я человек простой - вижу, что путают ТСЯ и ТЬСЯ - ставлю минус
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257
Nane First NameLast Полчаса назад
Вопрос даже не в цене. Она платить вообще собиралась? Или выстрел из травмата так и задуман был?
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Александр 53 минуты назад
Трудно комментировать - не знаем цифры. Возможно, она и права. Возможно, и не права.
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2
Александр Isakov Sergey 8 минут назад
Я мог хотя бы понять мотив.
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2
Александр Минчанин 2 минуты назад
Я расскажу Вам такую историю моей подруги. Прилетела в Мск - не помню в какой аэропорт- нужно переехать в другой аэропорт. С Севера рейс, таксисты знают - денег много у пассажиров. Договариваются по цене - 500 рублей. Приезжают, он ей называет сумму на порядок больше. Скандал, разборки, он ей:"я тебе за км говорил, а ты что подумала?" Девицу обобрали подъехавшие "друзья" таксиста. Так что - возможны всякие варианты.
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307
Гера Минчанин 55 секунд назад
Да, вы видно из московских аэропортов в 90-x на такси не ездили:)
Иногда пристрелить, что бы не мучался, это самое гуманное, что можно сделать с отдельными представителями данного профсоюза, во благо общества, хотя уверен, что в основном они приличные люди
В общем нужна полная версия произошедшего, что бы понять, какую сторону занять.
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39k
Андрей Бертон Час назад
Почему не озвучили цену и расстояние.
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Dixi_Mole

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