Пассажирка такси устроила стрельбу из-за высокой цены поездки

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В Перми дама в такси решила не позорится, как скандальные блогеры и не закатывать истерики на камеру. Она выяснила отношения с таксистом в новом формате.
30 апреля при въезде на парковку аэропорта пассажирка достала травматический пистолет и выстрелила в водителя. Причиной конфликта стала стоимость проезда из Нижнего Тагила в Пермь. А это без малого 348 км, вот только сумма из-за которой произошли разборки в стиле 90-х, к сожалею, не известна. Мужчине повезло, дама оказалась не слишком метким стрелком и всего лишь поцарапала его лицо.
В полиции сообщили, что мужчине не потребовалась медицинская помощь. А вот воительнице придётся ответить за неправомерное применение оружия самообороны.
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Ну подумаешь, стреляла в водителя, не согласившись с суммой поездки (как нам это преподносят в новости)?
Всего-то может дамочка может присесть. Да это ж мелочи, правда?
Никакая сумма не стоит того, чтобы стрелять в живого человека.
Если бы вопрос был только в стоимости поездки - то дама могла бы обжаловать данную сумму в суде.
Рано Вас выпустили из больнички, очень рано.
Иногда пристрелить, что бы не мучался, это самое гуманное, что можно сделать с отдельными представителями данного профсоюза, во благо общества, хотя уверен, что в основном они приличные люди
В общем нужна полная версия произошедшего, что бы понять, какую сторону занять.