Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке

Среди российских слушателей кавер мгновенно стал вирусным.
Известный советский хит «На заре» рок-группы «Альянс» перепели на японском языке. Кавер-версию культовой композиции и клип к ней выложил на своем YouTube-канале японский дуэт Deai. Как написали музыканты, свою работу они посвятили памяти скончавшегося в 2020 году автора песни - Олега Парастаева.
Перепевка получилась более бодрой и не такой "пасмурной", как советский оригинал. Но российские фанаты «Альянса» отметили, что хотя песня и заиграла новыми красками благодаря потрясающему вокалу японки, при этом вызывает те же щемящие чувства в груди. Но это у них, наверное, от ностальгии.
Последний припев девушка исполнила на русском языке
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Знаменитый трек группы «Альянс» в жанре синти-поп вышел в 1987 году. На излете 80-х это была едва ли не самая популярная песня в СССР. Свое второе рождение клип «На заре» получил в 2019 году, когда его оцифровали и опубликовали на YouTube. За короткое время песня стала вирусной, причем далеко за пределами России. Сегодня у клипа почти 10 миллионов просмотров.
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Что касается японского клипа, то его постигла та же участь. За неполных два дня он собрал почти 100 тысяч просмотров.
Ранее дуэт Deai уже исполнял другой советский хит - «Миллион алых роз». Но у этой песни своя история. В Стране восходящего солнца она популярна по сей день, ее исполняли многие эстрадные певицы Японии.
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Оригинал тоже - огонь. Первый раз услышал его в исполнении MadDog)
голос слабый...
Да и че то не вспоминается больше ни одной песни " Альянса".