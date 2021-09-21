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Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке

Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 сентября 2021 11:36
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: СССР   Япония   альянс   видео   кавер   на заре   
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Среди российских слушателей кавер мгновенно стал вирусным.

Известный советский хит «На заре» рок-группы «Альянс» перепели на японском языке. Кавер-версию культовой композиции и клип к ней выложил на своем YouTube-канале японский дуэт Deai. Как написали музыканты, свою работу они посвятили памяти скончавшегося в 2020 году автора песни - Олега Парастаева.


Перепевка получилась более бодрой и не такой "пасмурной", как советский оригинал. Но российские фанаты «Альянса» отметили, что хотя песня и заиграла новыми красками благодаря потрясающему вокалу японки, при этом вызывает те же щемящие чувства в груди. Но это у них, наверное, от ностальгии.

Знаменитый трек группы «Альянс» в жанре синти-поп вышел в 1987 году. На излете 80-х это была едва ли не самая популярная песня в СССР. Свое второе рождение клип «На заре» получил в 2019 году, когда его оцифровали и опубликовали на YouTube. За короткое время песня стала вирусной, причем далеко за пределами России. Сегодня у клипа почти 10 миллионов просмотров.

Что касается японского клипа, то его постигла та же участь. За неполных два дня он собрал почти 100 тысяч просмотров.


Ранее дуэт Deai уже исполнял другой советский хит - «Миллион алых роз». Но у этой песни своя история. В Стране восходящего солнца она популярна по сей день, ее исполняли многие эстрадные певицы Японии.

Источник:

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Метки: СССР   Япония   альянс   видео   кавер   на заре   
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80
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
А мне у Басты она нравится
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17k
Vital Idol Полчаса назад
вот, что я об этом думаю...пусть поют, то что у них хорошо получается...
Ссылка coub.com
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3k
le4t 42 минуты назад
Голос у девочки прикольный. Не для этой песни, конечно, но... Мне ещё нравится как они вместе с Even"ом композицию "Девушка и граф" КИШа перепевают:

Ссылка www.youtube.com
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32k
Mamin Sibiriak 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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881
Fiverknot 58 минут назад
"Пасмурной"? *facepalm*
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32k
Mamin Sibiriak 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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12k
Евгений Час назад
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DHC Час назад
Отличное исполнение японцев

Оригинал тоже - огонь. Первый раз услышал его в исполнении MadDog)
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20k
hebpat Час назад
Наш вариант лучше - у парня голос богаче, чем у японки
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5k
М С Час назад
Да ну, жалкое подобие левой руки...
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39k
dima423 2 часа назад
Прикольно, оригинальный клип даже как то в стиле аниме)
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9k
Шео 2 часа назад
неплохо, но девушка не вытягивает..
голос слабый...
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47k
noName 2 часа назад
Мне больше всего эта версия нравится:
Ссылка www.youtube.com
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271
Nevad Black 2 часа назад
не хватает ей мощи в голосе мне кажется для этой песни
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39k
dima423 2 часа назад
круто, аж мурашки поползли) спела отлично и песня классная)
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Да, есть в плейлисте "На заре". Только ХЗ для чего. Может как дань прошлому? Потому что на виниле была когда-то? Ведь если вслушаться -то песенка так себе.
Да и че то не вспоминается больше ни одной песни " Альянса".
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