Хит советской рок-группы «Альянс» перепели на японском языке

Известный советский хит «На заре» рок-группы «Альянс» перепели на японском языке. Кавер-версию культовой композиции и клип к ней выложил на своем YouTube-канале японский дуэт Deai. Как написали музыканты, свою работу они посвятили памяти скончавшегося в 2020 году автора песни - Олега Парастаева.





Перепевка получилась более бодрой и не такой "пасмурной", как советский оригинал. Но российские фанаты «Альянса» отметили, что хотя песня и заиграла новыми красками благодаря потрясающему вокалу японки, при этом вызывает те же щемящие чувства в груди. Но это у них, наверное, от ностальгии.