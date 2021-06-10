16 фотографий на которых всё не то, чем кажется

Несмотря на то, что большую часть информации мы получаем через зрение, глазам можно доверять далеко не всегда. Особенно когда смотришь на фотографии в интернете. Паред вами подборка снимков из серии «показалось», на которых всё не то, чем кажется на первый взгляд.
Наш мозг удивительно устроен: всё что угодно может сыграть с ним оптическую шутку и показаться вовсе не таким, как есть на самом деле! Если один предмет невероятно похож на другой, для съёмки выбрана идеально подходящая перспектива или даже просто светильник удачно отразился в окне, то наверняка с первого раза мы увидим всё не так и только потом уже поймём: «А, нет, показалось». Но чтобы это понять, вам придётся приглядеться ещё разок!
При исполнении трюка ни один кот не пострадал
Каждый вечер смотрю на это здание и всё время пугаюсь
Зачем только делают эти зеркальные фасады, в которых так страшно отражается закат?!
Живописный пейзаж не висит на стене, а находится прямо за ней
Когда твой пёс всецело одобряет происходящее
Откуда здесь вдруг взялся осенний листочек?
Вид бабочек называется Zaretis Itys.
Неизвестный фильм о нападении Кинг-Конга
Тот момент, когда понимаешь, что это не две разных картинки, а одна
Кот очень редкой и странной породы
Сбор хлопка выглядит точно как концерт популярной группы
Что за милые птички решили собраться вместе?
Никаких птиц, это всего лишь соцветия асклепиаса.
Эй, почему ты смеёшься? Я же просто держу косточку!
Кажется, что в город прилетели пришельцы, а это всего лишь светильник отражается в стекле
Стоп, ну вот это фотография же вообще обычная!
Приглядитесь: на самом деле рука опущена в абсолютно прозрачную воду.
В первый момент подумал, что у нас сломался стул
Не бойтесь, всё не так опасно, как на первый взгляд
Кажется, наша собака немного подросла!
Источник:
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