16 фотографий на которых всё не то, чем кажется

Наш мозг удивительно устроен: всё что угодно может сыграть с ним оптическую шутку и показаться вовсе не таким, как есть на самом деле! Если один предмет невероятно похож на другой, для съёмки выбрана идеально подходящая перспектива или даже просто светильник удачно отразился в окне, то наверняка с первого раза мы увидим всё не так и только потом уже поймём: «А, нет, показалось». Но чтобы это понять, вам придётся приглядеться ещё разок!

При исполнении трюка ни один кот не пострадал