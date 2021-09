Кеды – обувь бедных подростков

Настоящий кедовый бум начался в 1917 году, когда американец Маркус Конверс выпустил первую партию кедов, предназначенных для профессионалов баскетбола, — Converse All Star. Уже в 1919 кеды надел легендарный Чак Тейлор (первый спортсмен, попавший в зал славы баскетбола) и стал лицом бренда, который затем превратился в Chuck Tayor All Star. Сам Чак не оставался в стороне — он не только повысил продажи кедов, но и усовершенствовал их, добавив с внутренней стороны круглые нашивки для защиты лодыжек. Вскоре в Converse All Star тренировались даже тяжелоатлеты. Кеды превратились не только в обувь для подростков, но и в спортивную обувь.

Когда началась Вторая мировая война вся текстильная промышленность страны была брошена на обеспечение армии, из-за чего производство кедов приостановилось. А потом что-то американцы промедлили, чем не преминули воспользоваться конкуренты. В 1951 году в Японии — стране, где высокие люди, скорее, исключение из правил, — появляется своя баскетбольная обувь. Кихачиро Онитсука с Onitsuka Tiger (позднее Asics) выпустил кеды — OKBasketball. Со свойственной японцам дотошностью Кихачиро создал уникальную подошву, чья конструкция, заимствовавшая принцип работы присосок осьминога, обеспечивала дополнительное сцепление кедов с площадкой. В XXI веке переиздание этой и последующих моделей Onitsuka Tiger стало суперуспешным коммерческим проектом.

Практически в это же время появляются германские кеды Adidas и английские туфли Reebok, ставшие впоследствии весьма успешными кроссовками. Ведь на Западе не различают отдельно кеды и кроссовки. Однако, тут присутствует определение обуви «sneakers» («сникерсы»). Сникерсы обладают резиновой бесшумной подошвой, которая дает возможность двигаться, словно тень (от английского «sneak» – красться). А в конце 60-х калифорниец Пол Ван Дорен придумал кеды Vans или слипоны, оснащенные резинкой вместо шнурков.