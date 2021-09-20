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Кеды – обувь бедных подростков

Кеды – обувь бедных подростков (4 фото)

Автор:
20 сентября 2021 18:54
Метки: интересно   история   кеды   обувь   
969
4

В 30-е года 19 века стильные английские джентльмены, идя на пляж стали надевать легкие sand shoes – «туфли для песка». На зависть представительницам прекрасного пола, которые, по прежнему, должны были таскаться по пляжу в элегантных, но некомфортных туфельках. Те самые туфли для песка мало что имели общего с кедами. Единственно, что их роднило это матерчатый верх.

Но, тем не менее, легкие туфли понравились многим. Их уже надевали не только на пляж, но и на загородные прогулки и для занятий спортом.


Мода перебралась через океан до Америки. А там как раз изобретатель Чарльз Гудиер придумал сверхпрочную резину из каучука. Позаимствовав идею индейцев Южной Америки, которые использовали застывший сок гевеи для создания самодельных башмаков, предложил делать подошвы для обуви не из кожи, как раньше, а из вулканизированной резины. В 1892 году девять небольших компаний, производящих резиновую продукцию, приняли решение слиться в серьезный союз – U.S. Rubber Company. Среди этих компаний была и ныне известная фирма Goodyear, которая тогда выпускала резиновую обувь (на обувку для автомобилей она перешла позже).


Вот в ней и зародилась идея создать обувь с резиновой подошвой и матерчатым верхом. Ну и название дали соответствующее - «peds». С одной стороны от латинского «pes» — нога, с другой, — от того, что их носили бедные американцы, которых на сленге звали педы. Общедоступную и дешевую обувку стали покупать многодетные семьи и другие небогатые граждане. А вскоре ботинки с парусиновым верхом и резиновой подметкой стали носить все тинейджеры – горожане, фермеры и юные рабочие. К мальчикам присоединились и девочки, обнаружившие отличное сочетание матерчатых туфель с юбками и платьями.


Для расширения аудитории производители решили переименовать обувь, соединив два слова «kid» (в переводе с англ. – подросток) и «peds». Так и появилось слово «keds», которое прочно закрепилось за названием обуви. То есть обувь для подростков или для бедных подростков.

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Настоящий кедовый бум начался в 1917 году, когда американец Маркус Конверс выпустил первую партию кедов, предназначенных для профессионалов баскетбола, — Converse All Star. Уже в 1919 кеды надел легендарный Чак Тейлор (первый спортсмен, попавший в зал славы баскетбола) и стал лицом бренда, который затем превратился в Chuck Tayor All Star. Сам Чак не оставался в стороне — он не только повысил продажи кедов, но и усовершенствовал их, добавив с внутренней стороны круглые нашивки для защиты лодыжек. Вскоре в Converse All Star тренировались даже тяжелоатлеты. Кеды превратились не только в обувь для подростков, но и в спортивную обувь.


Когда началась Вторая мировая война вся текстильная промышленность страны была брошена на обеспечение армии, из-за чего производство кедов приостановилось. А потом что-то американцы промедлили, чем не преминули воспользоваться конкуренты. В 1951 году в Японии — стране, где высокие люди, скорее, исключение из правил, — появляется своя баскетбольная обувь. Кихачиро Онитсука с Onitsuka Tiger (позднее Asics) выпустил кеды — OKBasketball. Со свойственной японцам дотошностью Кихачиро создал уникальную подошву, чья конструкция, заимствовавшая принцип работы присосок осьминога, обеспечивала дополнительное сцепление кедов с площадкой. В XXI веке переиздание этой и последующих моделей Onitsuka Tiger стало суперуспешным коммерческим проектом.


Практически в это же время появляются германские кеды Adidas и английские туфли Reebok, ставшие впоследствии весьма успешными кроссовками. Ведь на Западе не различают отдельно кеды и кроссовки. Однако, тут присутствует определение обуви «sneakers» («сникерсы»). Сникерсы обладают резиновой бесшумной подошвой, которая дает возможность двигаться, словно тень (от английского «sneak» – красться). А в конце 60-х калифорниец Пол Ван Дорен придумал кеды Vans или слипоны, оснащенные резинкой вместо шнурков.

В 1950-х популярные кеды добрались и до Советского Союза. В 1957 году в Союзе проходил Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов, и почти все молодые люди зарубежья носили необычную, но весьма удобную обувь. Отечественные стиляги, примерив ее, уже не в силах были отказаться от комфорта. Так возникла потребность в производстве наших кед. И надо сказать, что отечественная обувная промышленность на этот раз сработала отлично. Появился ГОСТ №9155, по которому и стали изготавливать первую отечественную спортивную обувь на резиновой подметке.


Ввозились в страну и зарубежные кеды. Причем не из Америки, а из Китая и Северной Кореи, где успешно наладили их выпуск. Даже в годы жесткого противостояния между Союзом и Китаем, кеды фирмы «Дружба», или как еще их называли «Два мяча», поступали в нашу страну. С 1968 года кеды стали импортировать и финны — кеды завозились под брендом Nokia, известного сегодня на рынке мобильных устройств. Причем дизайн логотипа с 1960-х не претерпел никаких изменений.


В 1960-е их в Советском Союзе их носил каждый школьник. Купить пару всегда можно было в соседнем магазине спорттоваров, поэтому их без колебаний носили круглые сутки и зимой и летом, тем более что они оказалась, намного удобней устаревших чешек. Спустя десять лет после фестиваля молодежи кеды уже настолько укоренились в советской жизни, что стали ее неотъемлемым атрибутом, а каждый школьник на физкультуре становился в линейку именно в них. В 1967 году в страну приехал американский репортер Билл Эппридж, который снял здесь известный репортаж Soviet Youth, и на снимках видно, что большинство советских юношей уже носит кеды.

Советские кеды имели подошву светлых или красных оттенков с четко обозначенным швом, переходящую в текстильный верх как правило, синего или черного цвета. Шнурки чаще всего были белыми и имели металлические наконечники. У большинства советских моделей на внутренней стороне в районе щиколотки виднелись защитные круглые нашивки, стилизованные под мяч.


Пределом мечтаний были кеды китайского производства «Два мяча», они были не в пример качественней советских, достать их было сложнее, а расцветки и дизайн при этом отличались от распространенных моделей, что и сделало их предметом культа. Кеды синего цвета отличались более прочной подошвой зеленого цвета, а отделка, мысок и шнурки были белыми. С внутренней стороны, в районе косточки, располагалась круглая эмблема с двумя мячами — футбольным и баскетбольным. Самым драгоценным товаром были полностью белые кеды «Два мяча». Они стоили четыре рубля, а похожие на них китайские Warrior и вьетнамские Forward — три.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересно   история   кеды   обувь   
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992
Сергей 2 часа назад
поносил в своё время и 2 мяча и кроссы много чего,
кеды фиг когда больше надену,
кроссы удобно, но это обувь для спорта,
прилично одетый чел, никогда не появится в кроссах на людях,
нишевая обувь, но хомячки в восторге...
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691
Японский Городовой 3 минуты назад
Советские кеды были очень качественные,до дыр протирались на подошвах.Были и вьетнамские.Красивее наших но качество не очень,подошва отклеивалась.Точно помню.
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1k
Атомный Крот 10 минут назад
"их без колебаний носили круглые сутки и зимой и летом"

Да ну нафиг, только для занятий спортом использовал. Все равно, что в галошах ходить - резина же. Для повседневной обуви подошва и вправду слишком тонкая, да и верх матерчатый в дождь не айс.
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5k
Свирепый Бамбр 58 минут назад
С детства у меня не сложилось с кедами (мне 43). Подошва тонкая - на муравья наступишь и ощущаешь все го ноги и усики. По мячу пнешь - словно голой ногой, и т.д. Бесили и всегда была нормальная, отличная от кед, обувь.
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7k
Михаил Час назад
Ссылка youtu.be
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280
Ольга Час назад
Из-за того, что все детство проходила в кедах, я сейчас их как модную фишку не воспринимаю.
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12k
Вася 2 часа назад
нам в школе постоянно повторяли, что кеды вредная обувь для подростков, из за плоской резиновой подошвы (не дышат, плоскостопие будет итд), говорили, что только для уроков физкультуры годится для недолгой носки. А кто постоянно носил, тем учителя замечания делали. Начало 80х
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Уж как я ненавидел кеды !!! По сути обувь для физры и в пионерский лагерь.
Охренел, что на них могла вернуться целая мода в наши дни.
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5k
newegg 2 часа назад
Советские кеды - достаточно убогая копия американских Converse All Star.
Сам протер до дыр не один десяток советских кед, потому что других не было. Китайские Два мяча до нас не доходили.
Когда появилась возможность, ради любопытства купил Converse, разница огромная.
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951
Андрей Ы. 2 часа назад
А куда было деваться? Кроссовки в СССР были страшным дефицитом, вот и приходилось покупать кеды.
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9k
kaboza 2 часа назад
у меня кедосы есть s`oliver, без шнурков, ну сук дизайн такой, на дежурный вопрос "как жизнь?" говорю 3.13 здец, в автобусе шнурки звизднули, ваще жопа...у людей раскольцовочка))))
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185
Andrey 3 часа назад
может я уже стар,но сменить кеды,пусть даже конверсы на удобные Екко или Коламбию никогда не соглашусь !
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