Кеды – обувь бедных подростков

Но, тем не менее, легкие туфли понравились многим. Их уже надевали не только на пляж, но и на загородные прогулки и для занятий спортом.

Мода перебралась через океан до Америки. А там как раз изобретатель Чарльз Гудиер придумал сверхпрочную резину из каучука. Позаимствовав идею индейцев Южной Америки, которые использовали застывший сок гевеи для создания самодельных башмаков, предложил делать подошвы для обуви не из кожи, как раньше, а из вулканизированной резины. В 1892 году девять небольших компаний, производящих резиновую продукцию, приняли решение слиться в серьезный союз – U.S. Rubber Company. Среди этих компаний была и ныне известная фирма Goodyear, которая тогда выпускала резиновую обувь (на обувку для автомобилей она перешла позже).

Вот в ней и зародилась идея создать обувь с резиновой подошвой и матерчатым верхом. Ну и название дали соответствующее - «peds». С одной стороны от латинского «pes» — нога, с другой, — от того, что их носили бедные американцы, которых на сленге звали педы. Общедоступную и дешевую обувку стали покупать многодетные семьи и другие небогатые граждане. А вскоре ботинки с парусиновым верхом и резиновой подметкой стали носить все тинейджеры – горожане, фермеры и юные рабочие. К мальчикам присоединились и девочки, обнаружившие отличное сочетание матерчатых туфель с юбками и платьями.

Для расширения аудитории производители решили переименовать обувь, соединив два слова «kid» (в переводе с англ. – подросток) и «peds». Так и появилось слово «keds», которое прочно закрепилось за названием обуви. То есть обувь для подростков или для бедных подростков.