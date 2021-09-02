Старые фото, от которых по коже бегут мурашки

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Люди, жившие лет сто назад, знали толк в страхах! Глядя на эти фото, хочется запретить маски и костюмы, особенно приуроченные к Хэллоуину, как страшное психологическое оружие.
Люди Мишлен
Первые люди-шины, символы компании Мишлен, появились на Всемирной выставке в Лионе в 1894 году. Но еще в начале 1900-х годов их костюмы можно было смело использовать для Хэллоуина - настолько пугающими они выглядели.
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Искусственные люди Мишлен
Примерно тогда же, в начале 1900-х, люди Мишлен стали изготавливаться из резины и размещаться на улицах для рекламы. Такой рекламный стенд напугает кого угодно!
Семейный Хэллоуин
Это обычная домашняя вечеринка на Хэллоуин начала ХХ века, костюмы для которой сделаны без использования современных технологий - латекса, искусственной крови и прочего. Но при взгляде на них пробирает дрожь.
Девочка за роялем
Поскольку эта девочка явно не видит за маской клавиш, очевидно, она надела ее только для того, чтобы напугать всех до смерти.
Выздоравливай, детка!
Первые больничные клоуны в начале ХХ века были больше похожи на персонажей фильмов ужасов.
Клуб Микки-Мауса
Детский "Клуб Микки-Мауса" заработал в США в январе 1930 года, а в 1932-м уже насчитывал более миллиона членов по всей Америке. Эти детишки, собравшиеся в зале в начале 1930-х годов, хотят быть похожими на своего любимца - и от этой картины у неподготовленного человека может случиться нервный припадок.
Особые гости
А вот Микки-Маус и его подружка Минни в 1939 году пришли в гости к маленьким членам "Клуба Микки-Мауса". Неудивительно, что при виде пары гигантских злых мышей у мальчика перекосило лицо.
Мяу?
Это костюм для Хэллоуина 1920 года, и при взгляде на него невозможно отделаться от мысли, что ради костюма этот человек убил большую кошку.
Сладости или гадости?
Эти детишки собрались ходить по соседским домам за сладостями на Хэллоуин. Вспомним, что сбор конфет обычно проходит вечером, уже в темноте, и пожалеем бедных соседей.
Вместо солнцезхащитного крема
А эта барышня 1900-х годов вовсе не собиралась никого пугать. Так аристократки защищались от солнечных лучей, выходя на улицу в жаркий день. Страшно, аж жуть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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