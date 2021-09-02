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Старые фото, от которых по коже бегут мурашки

Старые фото, от которых по коже бегут мурашки (12 фото)

Автор:
02 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   костюмы   маски   старые фото   страшно аж жуть   ужастики   фотофакты   
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Люди, жившие лет сто назад, знали толк в страхах! Глядя на эти фото, хочется запретить маски и костюмы, особенно приуроченные к Хэллоуину, как страшное психологическое оружие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   костюмы   маски   старые фото   страшно аж жуть   ужастики   фотофакты   
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Добрыня Час назад
Позитивненько
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