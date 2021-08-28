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7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю

7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю (10 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: дисней   интересно   история   мультфильмы   не угадали   ошибки   познавателльно   факты   
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Конечно, никто не ждет от мультфильмов исторической достоверности. И все же - студия Дисней не раз хвасталась тем, что с большой точностью изображает животных, срисовывая буквально каждое движение с реальных представителей фауны. А раз так - почему бы мультипликаторам не заглянуть в учебник истории, чтобы совсем уже откровенно не перевирать исторические факты - как, например, в этих случаях?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дисней   интересно   история   мультфильмы   не угадали   ошибки   познавателльно   факты   
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6  комментариев
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6k
Игорь Мочалов 47 минут назад
А у нас прямо в тех же "трех богатырях" капец как всё исторически верное... Со "Снежной королевой" то же самое.
Да любой мультфильм возьми-в сценарий может быть заложен только основной смысл какой-либо истории, а может, и только имена персонажей, идеально повторяющих сюжет практически не найти.
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36k
Геша Бородач 12 минут назад
автор,раскрою тебе страшную тайну: Винни Пуха и Пяточка в реальной жизни никогда не существовало,а вот описываемое время отражено правильно. такая же ситуация и с Чебурашкой!
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8k
Andrei 14 минут назад
Я только не понял, что за царь Александр, ДНК которого идентифицировали учёные.
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730
Kruma Час назад
Идиотский пост.
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Разбирать сказки на предмет историчности... Ню-ню... Давайте ещё попытаемся понять могли ли козлята выжить в желудке у волка...
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Ну, с одной стороны, мультфильмы для детей в основном делаются. Посему если убрать Великую Китайскую стену, то пропадёт зрелищность, хотя можно было бы и без неё обыграть. А если снимать всё точно по сюжету греческой мифологии или тех же сказок братьев Гримм, то такая чернуха получится, что впору ограничения 18+ ставить. С другой - детям же пофиг какие деньги во времена Робина Гуда ходили, могли бы и точную монету указать. Но тут скорее сами сценаристы об этом не знали. А по поводу Распутина даже историки не могут прийти к общему мнению о его роли. Так что сложно всё.
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