7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю

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Конечно, никто не ждет от мультфильмов исторической достоверности. И все же - студия Дисней не раз хвасталась тем, что с большой точностью изображает животных, срисовывая буквально каждое движение с реальных представителей фауны. А раз так - почему бы мультипликаторам не заглянуть в учебник истории, чтобы совсем уже откровенно не перевирать исторические факты - как, например, в этих случаях?
"Геркулес"
Разумеется, диснеевский "Геркулес" основан на древнегреческой мифологии, и, по-видимому, Геркулес никогда не существовал. Однако мультипликаторы Диснея полностью изменил многие исторические аспекты этого древнегреческого мифа. Согласно реальному мифу, у истории Геркулеса и Мэг (Мегары) не было счастливого конца, который представлен в диснеевской версии истории.
Геркулес и Мэг действительно поженились в греческом мифе, но Геркулес сошел с ума из-за козней богини Геры и в итоге убил Мэг и их троих детей. Так что можно понять, почему Дисней решил подредактировать для детей эту историю.
С Герой в мультфильме тоже все непросто. Она не была биологической матерью Геркулеса в греческой мифологии - в отличие от диснеевского "Геркулеса". Согласно мифу, биологическими родителями Геракла были Зевс и Алкмена. Алкмена действительно появляется в диснеевской версии Геркулеса, но как его приемная мать, а не как его биологический родитель.
Еще одной неточностью диснеевского мультфильма была роль Аида. В фильме он был злодеем, который хотел, чтобы Геракл был уничтожен, - и после этого он мог бы захватить гору Олимп. Это правда, что у Аида и Зевса не было особых отношений в греческой мифологии, но они уважали друг друга. На самом деле Зевс дал Аиду разрешение жениться на его дочери Персефоне.
С Герой в мультфильме тоже все непросто. Она не была биологической матерью Геркулеса в греческой мифологии - в отличие от диснеевского "Геркулеса". Согласно мифу, биологическими родителями Геракла были Зевс и Алкмена. Алкмена действительно появляется в диснеевской версии Геркулеса, но как его приемная мать, а не как его биологический родитель.
Еще одной неточностью диснеевского мультфильма была роль Аида. В фильме он был злодеем, который хотел, чтобы Геракл был уничтожен, - и после этого он мог бы захватить гору Олимп. Это правда, что у Аида и Зевса не было особых отношений в греческой мифологии, но они уважали друг друга. На самом деле Зевс дал Аиду разрешение жениться на его дочери Персефоне.
"Мулан"
Мультфильм "Мулан" основан на народной китайской балладе под названием “Баллада о Мулан”. Баллада, датируемая 386-581 годами нашей эры, рассказывает историю девушки, которая покидает дом, чтобы вступить в императорскую армию вместо своего отца. Звучит очень похоже на мультфильм, верно? К сожалению, в диснеевской "Мулан" есть некоторые исторические неточности, связанные как с балладой, так и с императорским Китаем.
Действие баллады происходит где-то в V веке. Однако Великая Китайская стена, которая фигурировала в диснеевском пересказе этой истории, была построена при династии Мин, правившей с 1368 по 1644 год, - а значит, не существовала во времена этой истории. Да и китайские иероглифы, которые Мулан пишет на своей руке в начале фильма, еще не существовали в V веке.
Действие баллады происходит где-то в V веке. Однако Великая Китайская стена, которая фигурировала в диснеевском пересказе этой истории, была построена при династии Мин, правившей с 1368 по 1644 год, - а значит, не существовала во времена этой истории. Да и китайские иероглифы, которые Мулан пишет на своей руке в начале фильма, еще не существовали в V веке.
"Горбун из Нотр-Дама"
Действие мультфильма происходит в Париже XV века. И хотя он основан на исторически вполне достоверной книге, в диснеевском "Горбуне из Нотр-Дама" есть некоторые исторические неточности, в первую очередь, связанные с архитектурой.
Главным местом действия "Горбуна из Нотр-Дама"и является собор Парижской Богоматери, расположенный в Париже. Однако в мультфильме мы видим в соборе ряд архитектурных особенностей, которых еще не существовало в XV веке, в том числе, большие статуи двенадцати апостолов. Лестница, на которой умерла мать Квазимодо, тоже придумана мультипликаторами: настоящий Собор Парижской Богоматери находится на уровне земли, и в нем не было гигантских лестниц.
"Анастасия"
Мультфильм "Анастасия" полдон неточностей, и главной среди них является тот факт, что Анастасия Романова, на биографии которой основан фильм, умерла вместе с остальными членами своей семьи во время революции в 1918 году.
Многие надеялись, что Анастасия Романова избежала казни. Первоначально тела Романовых найдены не были. В 1990-х годах ученые использовали данные ДНК для идентификации тел царя Александра, его жены и трех его дочерей. Однако тела одной дочери и единственного мальчика Алексея так и не были найдены. Поскольку тела были сожжены, трудно было сказать, какая из дочерей Романовых пропала без вести. В 2007 году два пропавших тела были найдены и идентифицированы как Алексей и, вероятно, его сестра Мария, что означает, что тело Анастасии, скорее всего, было найдено в 1990-х годах.
Многие надеялись, что Анастасия Романова избежала казни. Первоначально тела Романовых найдены не были. В 1990-х годах ученые использовали данные ДНК для идентификации тел царя Александра, его жены и трех его дочерей. Однако тела одной дочери и единственного мальчика Алексея так и не были найдены. Поскольку тела были сожжены, трудно было сказать, какая из дочерей Романовых пропала без вести. В 2007 году два пропавших тела были найдены и идентифицированы как Алексей и, вероятно, его сестра Мария, что означает, что тело Анастасии, скорее всего, было найдено в 1990-х годах.
Отсутствие опознанных тел Романовых привело к утверждениям о том, что Анастасия выжила. В итоге, многие самозванкиназывали себя русскими принцессами. Самой известной из них была Анна Андерсон, на биографии которой и основывалась "Анастасия".
В фильме есть и другие исторические неточности. Так, злодей Распутин там охвачен ненавистью к Романовым, хотя настоящий Распутин был близким другом семьи Романовых. Кроме того, действие фильма происходит в 1920-х годах, когда Санкт-Петербург не назывался Санкт-Петербургом: в 1914 году город был переименован в Петроград, а в 1924 году - в Ленинград. Но в мультфильме он все это время сохраняет царское название.
В фильме есть и другие исторические неточности. Так, злодей Распутин там охвачен ненавистью к Романовым, хотя настоящий Распутин был близким другом семьи Романовых. Кроме того, действие фильма происходит в 1920-х годах, когда Санкт-Петербург не назывался Санкт-Петербургом: в 1914 году город был переименован в Петроград, а в 1924 году - в Ленинград. Но в мультфильме он все это время сохраняет царское название.
"Робин Гуд"
Диснеевский "Робин Гуд" в качестве персонажей использует животных, а не людей. Однако имена персонажей помогают нам определить исторический период , в котором разворачивается история.
Король Ричард, который был старшим братом принца Джона, в "Робин Гуде" был королем Англии. Настоящий король Ричард I правил Англией с 1189 года до своей смерти в 1199 году, что не совпадает с
Между тем, в "Робин Гуде" Мэриан и леди Клак играют в бадминтон, который был изобретен только в середине 1700-х годов. Кроме того, Скиппи, маленький кролик, очень рад получить “целый фартинг” в подарок на день рождения. Хотя это, несомненно, большой подарок, фартинги впервые появились во времена короля Эдуарда I, который правил с 1272 по 1307 год.
Король Ричард, который был старшим братом принца Джона, в "Робин Гуде" был королем Англии. Настоящий король Ричард I правил Англией с 1189 года до своей смерти в 1199 году, что не совпадает с
Между тем, в "Робин Гуде" Мэриан и леди Клак играют в бадминтон, который был изобретен только в середине 1700-х годов. Кроме того, Скиппи, маленький кролик, очень рад получить “целый фартинг” в подарок на день рождения. Хотя это, несомненно, большой подарок, фартинги впервые появились во времена короля Эдуарда I, который правил с 1272 по 1307 год.
"Спящая красавица"
Хотя "Спящая красавица" - сказка, мы точно знаем, в какую эпоху разворачивается действие мультфильма. В одной из сцен принц Филипп говорит своему отцу, что он “живет в прошлом, а ведь на дворе XIV век!”
Увы, к несчастью для принца Филиппа, вальс, который он исполняет в конце фильма с Авророй, слишком современен для XIV века. Тип танца, который они исполняют в конце фильма, впервые появился примерно в XVI веке. И в любом случае, принц Филипп, конечно, не прикасался бы к талии Авроры в XIV веке - максимум, они держались бы за руки во время танца.
Увы, к несчастью для принца Филиппа, вальс, который он исполняет в конце фильма с Авророй, слишком современен для XIV века. Тип танца, который они исполняют в конце фильма, впервые появился примерно в XVI веке. И в любом случае, принц Филипп, конечно, не прикасался бы к талии Авроры в XIV веке - максимум, они держались бы за руки во время танца.
"Покахонтас"
Мультфильм слишком романтизирует историю Покахонтас - в ущерб истории. Когда настоящая Покахонтас встретила настоящего Джона Смита в 1607 году, ей, как говорили, было около 10 или 11 лет, в то время как Джону Смиту было 27 лет. Настоящий роман между ними был бы совершенно неуместным, - но какой же мультфильм о принцессе без любовной линии? Вот Покахонтас и приписали возлюбленного.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да любой мультфильм возьми-в сценарий может быть заложен только основной смысл какой-либо истории, а может, и только имена персонажей, идеально повторяющих сюжет практически не найти.