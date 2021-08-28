7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю

Геркулес и Мэг действительно поженились в греческом мифе, но Геркулес сошел с ума из-за козней богини Геры и в итоге убил Мэг и их троих детей. Так что можно понять, почему Дисней решил подредактировать для детей эту историю.

С Герой в мультфильме тоже все непросто. Она не была биологической матерью Геркулеса в греческой мифологии - в отличие от диснеевского "Геркулеса". Согласно мифу, биологическими родителями Геракла были Зевс и Алкмена. Алкмена действительно появляется в диснеевской версии Геркулеса, но как его приемная мать, а не как его биологический родитель.

Еще одной неточностью диснеевского мультфильма была роль Аида. В фильме он был злодеем, который хотел, чтобы Геракл был уничтожен, - и после этого он мог бы захватить гору Олимп. Это правда, что у Аида и Зевса не было особых отношений в греческой мифологии, но они уважали друг друга. На самом деле Зевс дал Аиду разрешение жениться на его дочери Персефоне.