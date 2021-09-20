Весёлые Картинки. Часть 20

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Снова неделя труда, это друзья не беда, быстро опять, как всегда, она пролетит, это-ДА!
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Авторский пост
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Раньше на таких тачках колесо было прямо под ней, а не впереди. Весь вес был на нем, только равновесие держи и толкай, а сейчас где-то треть веса на руки приходится.
Видимо, надо как и при т. Сталине часть инженеров отправлять тачку катать, тогда мозги начнут шевелится.
- Что привезти тебе, доченька младшая, любимая?
- Привези мне, батюшка, чудище заморское, безобразное - для утех сексуальных да развратных!
- ??!! @$#@&&!!
-Хорошо, пойдём длинным путём: привези мне, батюшка, цветочек аленький...