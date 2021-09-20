16 очаровательных домашних питомцев, которые подарили миру свои мини-версии

Что может порадовать больше, чем любимый домашний питомец? Только если у вашего котика или собаки появляется прибавление в семействе. А если уж получается так, что природа дарит вам мини-копию любимца, то лавина радости и умиления обеспечена! Некоторые котята и щенки похожи на родителей буквально во всём — от расцветки и до привычек, и это невероятно мило.

Увидел папиных собак, задвоилось в глазах