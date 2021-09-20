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16 очаровательных домашних питомцев, которые подарили миру свои мини-версии

16 очаровательных домашних питомцев, которые подарили миру свои мини-версии (17 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:12
Сообщество : Животные
Метки: детеныш   животные   кошки   милота   подборка   собаки   
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В дуэте со своими мини-копиями домашние животные способны умилять в два раза сильнее. Убедитесь в этом сами!

Что может порадовать больше, чем любимый домашний питомец? Только если у вашего котика или собаки появляется прибавление в семействе. А если уж получается так, что природа дарит вам мини-копию любимца, то лавина радости и умиления обеспечена! Некоторые котята и щенки похожи на родителей буквально во всём — от расцветки и до привычек, и это невероятно мило.

Увидел папиных собак, задвоилось в глазах

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На нашем кошачьем дереве растут очень похожие плоды

Послушный сын повторяет всё за мамой

Учит ребёнка эффектно игнорировать окружающих

Семейное фото папы и дочки

Тот случай, когда отец может не сомневаться, что это точно его ребёнок!

Самая милая мини-версия родителей

Два пушистых вихря похожи во всём

Сделаю копию вашей таксы на ксероксе, недорого

А здесь так сразу и не скажешь, кто мама, а кто дочка

Когда ты абсолютная копия папы

Вот он, пример идеального копипаста!

Маленькая мама Мокси и её ещё более маленькая дочка

Великая сила генов!

Как и положено, папа выглядит немного уставшим

Даже взгляд у них одинаковый

Если обидишь мою дочку, будешь иметь дело со мной!

Кто тут сказал «поразительное сходство»?


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Метки: детеныш   животные   кошки   милота   подборка   собаки   
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