16 очаровательных домашних питомцев, которые подарили миру свои мини-версии

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В дуэте со своими мини-копиями домашние животные способны умилять в два раза сильнее. Убедитесь в этом сами!
Что может порадовать больше, чем любимый домашний питомец? Только если у вашего котика или собаки появляется прибавление в семействе. А если уж получается так, что природа дарит вам мини-копию любимца, то лавина радости и умиления обеспечена! Некоторые котята и щенки похожи на родителей буквально во всём — от расцветки и до привычек, и это невероятно мило.
Увидел папиных собак, задвоилось в глазах
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На нашем кошачьем дереве растут очень похожие плоды
Послушный сын повторяет всё за мамой
Учит ребёнка эффектно игнорировать окружающих
Семейное фото папы и дочки
Тот случай, когда отец может не сомневаться, что это точно его ребёнок!
Самая милая мини-версия родителей
Два пушистых вихря похожи во всём
Сделаю копию вашей таксы на ксероксе, недорого
А здесь так сразу и не скажешь, кто мама, а кто дочка
Когда ты абсолютная копия папы
Вот он, пример идеального копипаста!
Маленькая мама Мокси и её ещё более маленькая дочка
Великая сила генов!
Как и положено, папа выглядит немного уставшим
Даже взгляд у них одинаковый
Если обидишь мою дочку, будешь иметь дело со мной!
Кто тут сказал «поразительное сходство»?
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