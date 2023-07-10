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25 вещей, созданных людьми, которым не нужно их чистить

25 вещей, созданных людьми, которым не нужно их чистить

Автор:
10 июля 2023 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ   дизайн   забавно   непрактично   неудобно   продуктовый дизайн   уборка дома   
6611
26

С дизайном продуктов есть одна проблема: люди хотят сделать красиво, а красиво не всегда значит практично. Вот примеры такого подхода — пять баллов за фантазию, минус десять баллов за отсутствие удобства в быту.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Горе дизайнеры   ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ   дизайн   забавно   непрактично   неудобно   продуктовый дизайн   уборка дома   
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49  комментариев
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26k
Егор 3 часа назад
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46k
Максим Т. Полчаса назад
Дезигнер, как и маркетолух - самые бесполезные существа не свете. На 90% тупой офисный планктон.
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31k
Teodor 41 минуту назад
Больше нытья, чем реальных сложностей...
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32k
koleos72 Час назад
Самое простое, на мой взгляд! В кастрюльку кладёшь фольгу(для запекания), наливаешь воду, ставишь на плиту. Когда водв начнёт закипать, заливаешь туда уксус и кидаешь кольцо. Все!
Все граммы, милилитры и минуты, можно найти в интернете. Но способ реальный! Кстати и мельхиор тоже чистит!
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218
Серж Час назад
Дурость забаненного канала.
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1k
Максим Макашев Час назад
блокнот для ЛГБТ+
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1k
an-bask 2 часа назад
кто помнит ?


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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Для ювелирных изделий есть ультразвуковая чистка. Да и некоторые другие вещи вполне себе реально в ультразвуке почистить.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
25 вещей, созданных людьми, которым не нужно их чистить.
Автор не дружит с русским или это перевод кривой?
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10k
BarOb 2 часа назад
К сожалению с техникой маркетологи сотворили такое-же чудо
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−1
Роман Спасский 3 часа назад
автор - девушка, помешанная на чистоте. Тебе жить нужно в доме полностью покрытым керамической плиткой.
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273
iskra 3 часа назад
Фургон с обивкой понравился. Шумоизоляция хорошая. Чистится пылесосом,без проблем.
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2k
Шапкин 3 часа назад
>>2. «Кухонная столешница. Грязь скапливается во всех отверстиях»
Если не мыть то да. А помыть её минут десять.
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8k
Компьютер DELL с монитором 3 часа назад
26
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835
adssaf afasffdsga 4 часа назад
Комментарий к фото
Эта херня достаётся. А на тему грязи, вообще-то, - НОЖИ МЫТЬ ПРОБОВАЛИ?
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59k
Александр 4 часа назад
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29k
Serg2001 4 часа назад
Комментарий к фото
А в какой стране представлять? Это важно.
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29k
Serg2001 4 часа назад
Апогей функционала...)
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273
iskra Serg2001 3 часа назад
Неплохо, но стены слишком светлые. И пол. Пол должен быть темно-коричневым,а стены - темно-зелеными.
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13k
Юлия 4 часа назад
Отмывает её целая команда тех, кто получает за это денежку. Поэтому, собственно, это и не волнует ни создателей, ни владельца.
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86k
7guest 4 часа назад
Если Вам жалко выкинуть старую металлическую губку для мытья посуды, то прокипятите её в течение часа в воде с уксусом. Чище она конечно не станет, но запах, стоящий в квартире, подтолкнёт Вас к правильному решению.
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10k
au3 4 часа назад
Боюсь спросить.... А как вы моете цветы в горшках? Их же надо мыть?
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