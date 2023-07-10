25 вещей, созданных людьми, которым не нужно их чистить.

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С дизайном продуктов есть одна проблема: люди хотят сделать красиво, а красиво не всегда значит практично. Вот примеры такого подхода — пять баллов за фантазию, минус десять баллов за отсутствие удобства в быту.
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6. «Кажется крутой концепцией, но как вытирать пыль и пылесосить, когда весь угол вашей гостиной завален огромными камнями?»
8. «Чашка, которую я сфотографировала перед тем, как, наконец, оправилась от чувства вины и просто выбросила. Ручки у неё полые. Милая, но фиг отмоешь. Значит, бесполезная»
9. «Мне сказали, что это ковровое покрытие меняют раз в год, но всё равно это отвратительно»
14. «Стильное оформление стены. Но нужно приложить усилия, чтобы почистить её от пыли и грязи»
24. «Это сковорода-гриль из чугуна. Чугун нуждается в особых методах очистки, жидкость для мытья посуды тут не подойдёт. Так что эти дырочки — просто боль»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все граммы, милилитры и минуты, можно найти в интернете. Но способ реальный! Кстати и мельхиор тоже чистит!
Автор не дружит с русским или это перевод кривой?
Если не мыть то да. А помыть её минут десять.