Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда

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Беспилотники уже давно и с переменным успехом пытаются использовать для транспортировки всевозможных пакетов и посылок. Но вот не всегда это происходит удачно.
Утро 13 сентября для шерифа округа Брансуик началось со звонка из школы. Сотрудники образовательного учреждения сообщили, что на территории школы был обнаружен странный пакет, который сбросил туда дрон.
Свидетели сообщили, что в районе 6 утра на школьную территорию приземлился квадрокоптер с пакетом. Через некоторое время к школе подъехал небольшой седан тёмного цвета, из него вышел человек, забрал дрон, а вот посылочку почему-то оставил. Пришлось её забирать полицейским.
Уже в участке сотрудники правоохранительных органов, вскрыв защитную плёнку, догадались, что посылочку очень ждали в исправительном центре Лоуренсвилля, частной тюрьмы, которая находится неподалёку от школы. Туда-то и должны были попасть несколько килограмм марихуаны, табака и три мобильных телефона.
Шериф округа Брансуик Брайан Робертс, комментируя этот происшествие, заметил, что случай этот неединичный. В настоящий момент проводится расследование совместно с Целевой группой по борьбе с наркотиками Департамента исправительных учреждений штата Вирджиния.
Впрочем, услугами беспилотников пользуются заключённые по всему миру.
Так довольно забавные кадры попали на камеры наблюдения в лондонской тюрьме. На них заключенные с помощью палки пытаются подцепить пакет с наркотиками и мобильными телефонами, которые доставил им дрон.
Так довольно забавные кадры попали на камеры наблюдения в лондонской тюрьме. На них заключенные с помощью палки пытаются подцепить пакет с наркотиками и мобильными телефонами, которые доставил им дрон.
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