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Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда

Дрон перепутал тюрьму и школу и сбросил пакет с наркотиками не туда (4 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2021 12:29
Сообщество : Криминал
Метки: Посылка   америка   дрон   наркотики   трюма   школа   
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Беспилотники уже давно и с переменным успехом пытаются использовать для транспортировки всевозможных пакетов и посылок. Но вот не всегда это происходит удачно.

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Метки: Посылка   америка   дрон   наркотики   трюма   школа   
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7  комментариев
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25k
Григорий Полчаса назад
В чем сложность поставить глушилку на дроны? Видел как работает - дрон поднимается до высоты забора и замирает. Глушилки на телефоны обязаны работать в тюрьмах априори - сколько можно выслушивать звонки из службы безопасноти банка?
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1k
Атомный Крот 42 минуты назад
Интереснее другое: а как собирался водитель на "небольшом седане черного цвета" забирать дрон с территории тюрьмы?

Туда любой желающий тоже может просто так въехать и выехать?
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Кархародон 51 минуту назад
Дрон перепутал, или оператор? А то это как «автомат застрелил».
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1k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
мой день
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