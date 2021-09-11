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Конкурс Drone Photo Awards объявил победителей

Конкурс Drone Photo Awards объявил победителей (31 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Drone Photo Awards   дрон   дрон-фото   конкурс   мне сверху видно все   с высоты птичьего полета   фото   фотографии   
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Фотографии с дронов - тренд, набирающий популярность, поэтому в международном конкурсе фотографий Drone Photo Awards участвует с каждым годом все больше людей, которые демонстрируют свое растущее мастерство. Недавно жюри конкурса отобрало среди участников работы-победители.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Drone Photo Awards   дрон   дрон-фото   конкурс   мне сверху видно все   с высоты птичьего полета   фото   фотографии   
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1  комментарий
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−4
Seymour Verdi 40 минут назад
На последней, голова из жопы торчит!
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