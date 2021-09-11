Конкурс Drone Photo Awards объявил победителей

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Фотографии с дронов - тренд, набирающий популярность, поэтому в международном конкурсе фотографий Drone Photo Awards участвует с каждым годом все больше людей, которые демонстрируют свое растущее мастерство. Недавно жюри конкурса отобрало среди участников работы-победители.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Drone Photo Awards дрон дрон-фото конкурс мне сверху видно все с высоты птичьего полета фото фотографии
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