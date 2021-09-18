Странные дизайнерские вещи, которые просто невозможно почистить

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Не все дизайнерские решения идут на пользу людям, есть и такие, которые создают головную боль и неудобство. Концепция может быть оригинальной, но результат - это боль в глазах.
Когда дизайнеры создают ту или иную вещь, они, будучи творцами, обычно не думают о таких мелочах, как способы очистки созданных ими шедевров, а хотя стоило бы. Люди, купившие понравившуюся им вещь, тоже сначала не обратили внимания на этот факт, но когда пришло время её помыть, наступили трудности. От мохнатого кошачьего дерева, которое просто нереально будет очистить от шерсти до раковины, выложенной камнями — все эти и многие другие вещи собраны в группе «Things designed by people who don't have to clean them», где только рады неудачным дизайнерским придумкам.
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Роскошное кошачье дерево, которому суждено быть вечно покрытым толстым слоем кошачьей шерсти
«Маленькая чугунная сковорода моего соседа, который постоянно страдает, пытаясь её очистить»
Табурет в виде гигантского кукурузного початка, между «зёрнышками» которого будет скапливаться вся пыль и грязь
Маленькие кусочки лука застрянут в отверстиях и вы будете выковыривать их, попутно проклиная создателя этого кухонного гаджета
Возможно это неплохо для питомца, но мучительно для того, кто будет постоянно оттирать пластик от собачьих слюней
«Новый чехол для iPhone моего коллеги по работе. Выглядит мило, но я уже предвижу то количество грязи, которое будет в нём застревать»
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Метки: дизайн дизайнерские вещи дом интерьер медель
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Так что ,, непрактичная,, клиентура будет находиться всегда))
2) Всякие сантиехнические примочки, вроде раковин из жеод кристаллов, отмывают работники клининговых компаний - жуткой химией и струёй воды под высоким давлением.
3) Они же - чистят роскошные кошачьи "города".
4) Фирурные изделия из чугуна (сковородки, каминные решётки) проще всего отчистить в дробеструйке.
5) Металлические полы в цехах и изделия из решёток и сеток чистят перегретым паром.