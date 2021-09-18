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Странные дизайнерские вещи, которые просто невозможно почистить

Странные дизайнерские вещи, которые просто невозможно почистить (19 фото)

Автор:
18 сентября 2021 11:11
Метки: дизайн   дизайнерские вещи   дом   интерьер   медель   
804
19
Не все дизайнерские решения идут на пользу людям, есть и такие, которые создают головную боль и неудобство. Концепция может быть оригинальной, но результат - это боль в глазах.
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Метки: дизайн   дизайнерские вещи   дом   интерьер   медель   
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6  комментариев
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5k
Эх, Вася, Вася Час назад
Ладно дизайнеры, глупо поступают те, кто не думая покупается на подобные изыски.
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8k
Alex Djeff 46 минут назад
У меня похожая овощерезка. Ничего не застревает, пластиковый пресс всё выдавливает.
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8k
Клёст Час назад
Немало людей считают что мытьё и чистота это вздор не стоящий внимания.
Так что ,, непрактичная,, клиентура будет находиться всегда))
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
1) Большая часть странной посуды и изделий из ребристого пластика, в т.ч. детские игрушки, отлично отмывается в посудомоечной машине.
2) Всякие сантиехнические примочки, вроде раковин из жеод кристаллов, отмывают работники клининговых компаний - жуткой химией и струёй воды под высоким давлением.
3) Они же - чистят роскошные кошачьи "города".
4) Фирурные изделия из чугуна (сковородки, каминные решётки) проще всего отчистить в дробеструйке.
5) Металлические полы в цехах и изделия из решёток и сеток чистят перегретым паром.
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1k
Макс Юпитер 2 часа назад
Нормальная дверь. Бывало с улицы придёшь зимой, спина вся в снегу. Потёрся об неё и норм. Правда лак с неё стирался тоже

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