Странные дизайнерские вещи, которые просто невозможно почистить

Когда дизайнеры создают ту или иную вещь, они, будучи творцами, обычно не думают о таких мелочах, как способы очистки созданных ими шедевров, а хотя стоило бы. Люди, купившие понравившуюся им вещь, тоже сначала не обратили внимания на этот факт, но когда пришло время её помыть, наступили трудности. От мохнатого кошачьего дерева, которое просто нереально будет очистить от шерсти до раковины, выложенной камнями — все эти и многие другие вещи собраны в группе «Things designed by people who don't have to clean them», где только рады неудачным дизайнерским придумкам.