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Каким будет интерьер будущего?

Каким будет интерьер будущего? (16 фото)

Автор:
27 марта 2021 19:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прогноз   будущее   дизайн   дом   идеи   интерьер   комфорт   стиль   
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Дизайнеры из интерьерной компании American Home Shield решили сравнить современные интерьеры с теми, что были в моде в XIX веке, и предугадать, как будут выглядеть наши жилища еще через столетие. Взглянем?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прогноз   будущее   дизайн   дом   идеи   интерьер   комфорт   стиль   
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2k
Semen 42 минуты назад
Бред... Все что есть абсолютно актуально и щас...
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Schandmaul 20 минут назад
что то я сомневаюсь, что кухня 1800 была хоть немного похожа на это.
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11k
alexis 23 минуты назад
Кухня в 1800-х лучшая.
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Похабыч Полчаса назад
Туалет забыли
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22k
Bayker Похабыч 6 минут назад
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5k
NeDron 49 минут назад
Афтер - погугли сколько стоило стекло (оконное) в 1800-м.
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18k
С.В. Час назад
если муслимы продолжат так размножаться, то пещеры.
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46k
Albert GER Час назад
Шото спальня 2000 на порностудию смахивает - нафига там лампу так повесили???
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20k
pssst Albert GER Полчаса назад
чтоб читать в кровати.
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