Каким будет интерьер будущего?

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Дизайнеры из интерьерной компании American Home Shield решили сравнить современные интерьеры с теми, что были в моде в XIX веке, и предугадать, как будут выглядеть наши жилища еще через столетие. Взглянем?
Кухня
До XIX столетия в кухнях не было духовок, потому что не существовало технологии, позволяющей регулировать уровень температуры. Еду чаще всего готовили на открытом огне, а температуру регулировали, придвигая горшок к огню или отодвигая подальше. В кухне будущего регуляторов на плите и духовке тоже не будет: степень нагрева будет регулировать электронный шеф-повар - часть "умного дома", ответственная за приготовление пищи.
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Столовая
До компьютерной эры в столовых комнатах царил полумрак: люди принимали пищу при мерцании свечей, а позднее - и телевизора. Для парадных обедов подбирали тяжелую темную мебель. Современная столовая - светлая, с легкой мебелью, но стулья с жесткими спинками никуда не делись, поскольку и сегодня столовая - это лишь место для еды, и после трапезы здесь надолго не задерживаются. Ну, а в столовой будущего стулья, возможно, будут заменены проекторами, ведь гостей можно будет приглашать на виртуальные вечеринки, и их присутствие создаст дополнительную подсветку, так что столовые, возможно, вернутся в полумрак.
Гостиная
В гостиной раньше традиционно размещались полки с книгами, которые служилии признаком образованностихозяев, и средством развлечения для гостей. Сегодня домашние библиотеки перебрались в кабинеты, а царем гостиной стал большой телеэкран. В будущем тенденция сохранится: мебеди станет меньше, а все потребности в развлечениях - кино, играх, новостях, социальных сетях и прочем - будет удовлетворять один электронный девайс. При этом фильмы и игры будут идти в 3D, и действие будет разворачиваться не только на экране, но и вокруг вас.
Спальня
Балдахины над кроватями были символом роскоши с древних лет до XIX столетия. Как утверждают историки, на такой кровати спала ещеКлеопатра. Но на самом деле, они были придуманы, чтобы защищать спящего от холода. В XX веке эта проблема пересталабыть актуальной, и в спальную моду вошел минимализм. Он сохранится и в будущем. Кровать останется единственным предметом мебели в спальне, остальные заменит медиа-стена. Она смоделирует новые виртуальные обои, если вам надоедят старые, заменит телевизор и зеркало, а также позволит подобрать костюм по настроению, лежа в постели, чтобы робот затем принес вам нужные вещи из гардероба. Сама кровать будет оборудована устройствами контроля здоровья и сна, и даже, возможно, техникой, которая сможет записывать ваши сновидения.
Ванная
Роскошная ванная 1800-х, по современным меркам, была просто забита мебелью. Сегодня в моде минимализм: ванную стараются делать удобной, просторной и светлой. А ванная будущего будет по максимуму подстраиваться под ваши потребности и текущее настроение. По вашему желанию она включит раслабляющую чувственную музыку или пробудит утром бодрым видео. Душ сам позаботится об экономии воды, а умное зеркало просканирует ваше тело, проверяя показатели здоровья и фигуры, пока вы чистите зубы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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