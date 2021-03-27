Каким будет интерьер будущего?

Балдахины над кроватями были символом роскоши с древних лет до XIX столетия. Как утверждают историки, на такой кровати спала ещеКлеопатра. Но на самом деле, они были придуманы, чтобы защищать спящего от холода. В XX веке эта проблема пересталабыть актуальной, и в спальную моду вошел минимализм. Он сохранится и в будущем. Кровать останется единственным предметом мебели в спальне, остальные заменит медиа-стена. Она смоделирует новые виртуальные обои, если вам надоедят старые, заменит телевизор и зеркало, а также позволит подобрать костюм по настроению, лежа в постели, чтобы робот затем принес вам нужные вещи из гардероба. Сама кровать будет оборудована устройствами контроля здоровья и сна, и даже, возможно, техникой, которая сможет записывать ваши сновидения.