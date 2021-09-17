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20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом

20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом (27 фото)

Автор:
17 сентября 2021 20:30
Сообщество : Факты
Метки: Гайды   Шпаргалки   важное   знание   подсказки   помощь   факты   
3097
27

Мы еще раз показываем, рассказываем и наглядно демонстрируем разные жизненные вещи, которые мало того, что сделают вас эрудитом в любой компании, но и могут помочь в жизни, пригодиться в трудную минуту или вовсе спасти кого-то. Смотрим и запоминаем!

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Метки: Гайды   Шпаргалки   важное   знание   подсказки   помощь   факты   
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26  комментариев
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1k
Тамара Коршунова 2 часа назад
Вот по поводу куклы вуду и как делать сепуку- очень нужные советы!
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541
Koshmarov 22 минуты назад
В списке подарков Америки Афганистану почему-то не упомянуты ПЗРК. Видимо чтобы не пугать народ.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Кульные гайды. Особенно порадовал дикшионари янг-пиплов. Теперь буду знать, что же они такое спикают.
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434
Григорий Водениктов 36 минут назад
[мат] уже на уровне ножей!!!
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12k
Алекс 43 минуты назад
За сеппуку отдельное спасибо
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4k
Шлагбаумэн 43 минуты назад
ГАЙД МЛЯ! ГАЙД Карл! Здравствуй исконно Русский язык!
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Гайд про сеппуку действительно очень полезный. Я бы даже посоветовал автору использовать его до всех остальных.
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44k
zloykoyot Час назад
Рак до нормального размера должен уже внутри бутылки вырасти? Так ему тогда там зимовать придётся.
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3
Otrokovica 2 часа назад
Прям чувствую, как умнею.
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Комментарий удален
0
18k
Lesha86 2 часа назад
Как минимум перекрыть воду сначала надо
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
После употребления 100 грамм водки надо кушать, как и после последующих нескольких 100 грамм. Тогда и раздражения не будет всяких там органов и настроение с желанием поспать, и не искать приключений на жопу не появится)))
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19k
kamanch 2 часа назад
Отлично. Пойду пару бочек сделаю и сеппуку
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29k
ACU900 2 часа назад
Дельный гайд.. Только если последовать этому гайду (кстати нельзя ли по русски слово "совет" использовать?), то другие гайды-советы описанные в этом посте уже не понадобяться...
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13k
Patmaz 2 часа назад
Надо потренироваться делать сеппуку. Где одолжить вакидзаси, или, на первый раз можно обойтись столовым ножом?
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23k
Саня 2 часа назад
Сепуку и кукла Вуду...поржал)))
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