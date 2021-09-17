20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом

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Мы еще раз показываем, рассказываем и наглядно демонстрируем разные жизненные вещи, которые мало того, что сделают вас эрудитом в любой компании, но и могут помочь в жизни, пригодиться в трудную минуту или вовсе спасти кого-то. Смотрим и запоминаем!
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Спасибо группе ВК
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