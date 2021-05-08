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Колоритные кадры, которые можно увидеть только в России

Колоритные кадры, которые можно увидеть только в России (17 фото)

Автор:
08 мая 2021 06:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   из России   колоритные кадры   прикол   смешные кадры   умом россию не понять   фото   
3180
17
Перед вами подборка необычных, странных и порой смешных ситуаций, которые могли произойти только на территории России.
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Метки: Россия   из России   колоритные кадры   прикол   смешные кадры   умом россию не понять   фото   
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6  комментариев
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Владимир Час назад
>> 12. Когда забыли маски
Вот только продукты в магазине польские.
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123
bobobo 4 минуты назад
15. С запахом обнулённого Путина? Молодой - Young.
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