Колоритные кадры, которые можно увидеть только в России

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Перед вами подборка необычных, странных и порой смешных ситуаций, которые могли произойти только на территории России.
Никого обидеть или задеть этим постом не хочу, просто колоритные кадры, собранные на просторах российского интернета!
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