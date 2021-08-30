Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России

Если он, конечно, не соизволит покинуть страну самостоятельно. И отныне въезд на территорию РФ для шутника закрыт навсегда.
МВД России выписало "волчий билет" стендап-комику Идраку Мирзализаде, сравнившего русских с обгаженными матрасами. В ведомстве сообщили, что решение было принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в РФ". Согласно постановлению, пребывание шутника на территории России является нежелательным. Причем, пожизненно.
Та самая "шутка":
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«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - сообщили в МВД России.
Напомним, что Идрак уже пострадал за свое высказывание - он отсидел 10 суток административного ареста и пережил нападение на одной из столичных улиц. Очевидно, заботливые полицейские просто беспокоятся о его безопасности, потому и пожизненно запретили въезд в страну. Точнее, запретят. Сейчас комик находится в России. Но как сообщает источник агентства "Тасс", МВД депортирует Идрака, если он самостоятельно не покинет территорию страны.
К слову, выходец из Азербайджана Мирзализаде является гражданином Белоруссии. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России. Но не срослось...
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(Георгий Димитров в резолюции XIII пленума ЦК КПСС)
«Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей тоталитаризма.»
(Борис Стругацкий)
«Фашизм - это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.»
(Определение Российской Академии Наук)
А то в девяностые ржали над тупым американским юмором, про жопу и говно, а спустя тридцать лет бац, и у самих свежее поколение предпочитает 1 к 1 вот такой, говноюмор юмор.
А мне кажется, что его неплохо было бы ещё и оштрафовать на ощутимую для него сумму. И в Белоруссии не давать "шутить" подобным образом.
Но - хорошо уже и то, что таки наказали.
С почином!
Но на самом деле, да, никто не давал ему права оскорблять другие национальности. Никто и никому не давал такого права. Никто.
Вот чтоб никто больше не смотрел, чтоб оно больше ни страдало- нах!
Здесь еще вот что нужно понимать, анально-фекальная аргументация- яркий и характерный признак БЫДЛА. Понаехавшее БЫДЛО поглумилось от души, прям таки удивлен мудростью решения властей.
Всё что нужно знать о всяких гастролёрах.
Когда украинцами займётесь? Зелёное чмо стрижёт деньги с россиян,не забывая в них же и плевать.
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Расследование украинских журналистов деятельности Владимира Зеленского в России, проведенное в 2019 году, дало цифры доходов одной российской компании «Грин Филмс». Например, в 2017 уже «военном» году - в 180 млн. рублей. В 2015-м - 204 миллиона, 2016- 123. По итогам 2021 года к отчислениям от старых фильмов добавятся свежие деньги от уже российского юмористического шоу «Лига смеха». Русским Владимир Зеленский и правда не оставлял и не оставляет ни одной своей копейки.