Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России

Напомним, что Идрак уже пострадал за свое высказывание - он отсидел 10 суток административного ареста и пережил нападение на одной из столичных улиц. Очевидно, заботливые полицейские просто беспокоятся о его безопасности, потому и пожизненно запретили въезд в страну. Точнее, запретят. Сейчас комик находится в России. Но как сообщает источник агентства "Тасс", МВД депортирует Идрака, если он самостоятельно не покинет территорию страны.





К слову, выходец из Азербайджана Мирзализаде является гражданином Белоруссии. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России. Но не срослось...