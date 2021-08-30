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Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России

Пошутившего про русских комика Идрака Мирзализаде депортируют из России (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Идрак Мирзализаде   запрет на въезд   комик   мвд   оскорбление   стендап   
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Если он, конечно, не соизволит покинуть страну самостоятельно. И отныне въезд на территорию РФ для шутника закрыт навсегда.

МВД России выписало "волчий билет" стендап-комику Идраку Мирзализаде, сравнившего русских с обгаженными матрасами. В ведомстве сообщили, что решение было принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в РФ". Согласно постановлению, пребывание шутника на территории России является нежелательным. Причем, пожизненно.

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», - сообщили в МВД России.

Напомним, что Идрак уже пострадал за свое высказывание - он отсидел 10 суток административного ареста и пережил нападение на одной из столичных улиц. Очевидно, заботливые полицейские просто беспокоятся о его безопасности, потому и пожизненно запретили въезд в страну. Точнее, запретят. Сейчас комик находится в России. Но как сообщает источник агентства "Тасс", МВД депортирует Идрака, если он самостоятельно не покинет территорию страны.


К слову, выходец из Азербайджана Мирзализаде является гражданином Белоруссии. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России. Но не срослось...

Источник:

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Метки: Идрак Мирзализаде   запрет на въезд   комик   мвд   оскорбление   стендап   
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755
Электрик 2 часа назад
МВД тоже пошутило......

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1k
Андрей Евтушенков 3 секунды назад
Теперь будет жить в заде
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159
⛔ Александр ⛔ 3 минуты назад
Хотелось бы чтоб его и из Беларуси выгнали!
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551
ya_pavel 6 минут назад
Наши кавказские и азиатские россияне из Стендапа тоже горазды на обсирание русских. Попробуйте пошутите про них, тут же примчаться джигиты и заставят извиниться на камеру. И правильно делают. А эти ничего, шутят, зал ухахатывается.
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4k
Roninsamuray 6 минут назад
Аплодирую стоя!)))
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1k
Mikhail K 9 минут назад
Толпы бандерлогов, выражаются с ненавистью к русским, едут в РФ, ненавидя всех во круг -этих уродов почему то не выдворяют?
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28k
Антон 10 минут назад
"Фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к другим народам.»
(Георгий Димитров в резолюции XIII пленума ЦК КПСС)

«Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей тоталитаризма.»
(Борис Стругацкий)

«Фашизм - это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.»
(Определение Российской Академии Наук)
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0
Игорь 11 минут назад
запидорить это тело и на родину, а всяких белых, голубых и шацев за компаху
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6k
mr.Poher 12 минут назад
Ну наконец-то. И в целом, к этой срани камеди и самому стилю нынче модному у дегенератов, стоит присмотреться.

А то в девяностые ржали над тупым американским юмором, про жопу и говно, а спустя тридцать лет бац, и у самих свежее поколение предпочитает 1 к 1 вот такой, говноюмор юмор.
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25k
Е-Лена 12 минут назад
Судя по иронии в конце поста, автор текста считает наказание несоразмерным. Так?
А мне кажется, что его неплохо было бы ещё и оштрафовать на ощутимую для него сумму. И в Белоруссии не давать "шутить" подобным образом.
Но - хорошо уже и то, что таки наказали.
С почином!
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1k
max 14 минут назад
За что такое суровое наказание? Для первого раза можно же было всего лишь расстрелять к херам.
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2k
Sergey 15 минут назад
Туда ему и дорога
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13k
Seoray 17 минут назад
Ботинки кинуть в его сторону и крикнуть "И чтоб твоей ноги здесь не было"...
Но на самом деле, да, никто не давал ему права оскорблять другие национальности. Никто и никому не давал такого права. Никто.
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1k
Михалыч 20 минут назад
депортируют тех, у кого нет права находиться в РФ. а этого гамадрила выдворяют
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1k
Александр Туманов Полчаса назад
Что то он какой-то грустный!? Будет шутить теперь на родине. Надеюсь на исторической, а не в Белоруссии.
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Шикарно сказано: "А это кто? С какой то стати?! Смотрит на меня..".
Вот чтоб никто больше не смотрел, чтоб оно больше ни страдало- нах!
Здесь еще вот что нужно понимать, анально-фекальная аргументация- яркий и характерный признак БЫДЛА. Понаехавшее БЫДЛО поглумилось от души, прям таки удивлен мудростью решения властей.
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2k
Сергей Полчаса назад
А правительственная шутка про пенсионный возраст проканала.
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7
raspisnoy Полчаса назад
Приехал.Насрал.Уехал.
Всё что нужно знать о всяких гастролёрах.
Когда украинцами займётесь? Зелёное чмо стрижёт деньги с россиян,не забывая в них же и плевать.
****
Расследование украинских журналистов деятельности Владимира Зеленского в России, проведенное в 2019 году, дало цифры доходов одной российской компании «Грин Филмс». Например, в 2017 уже «военном» году - в 180 млн. рублей. В 2015-м - 204 миллиона, 2016- 123. По итогам 2021 года к отчислениям от старых фильмов добавятся свежие деньги от уже российского юмористического шоу «Лига смеха». Русским Владимир Зеленский и правда не оставлял и не оставляет ни одной своей копейки.
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4k
VL Полчаса назад
Азерчмо торгашное ещё здесь воняет... ахИреть.
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20k
sportage030 36 минут назад
Отличные новости с утра!!
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13k
Михаил Гривин 38 минут назад
(тут шутка про городки, биту и чурки, которые надо выбить из города)
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