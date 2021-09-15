«Аська» ICQ - первый и самый любимый мессенджер. Кто-то в ней даже познакомился с женой или мужем

Сейчас уже трудно представить себе жизнь без социальных сетей, без различных мессенджеров, которых теперь целая куча: ватсап, вайбер, телеграм. Человек как-то так устроен, что хочет общаться с другими людьми, есть конечно совсем затворники, но их меньшинство.
Когда-то смс-ками переписывались и даже умудрялись знакомиться, наугад отправив сообщение на какой-нибудь номер. По какой-то счастливой случайности можно было познакомиться с симпатичной девушкой. Ну, по крайней мере хотелось верить в то, что она симпатичная и… что вообще девушка.
А потом в нашей жизни появилась «Аська», так мы называли мессенджер “ICQ”. У некоторых «Аська» стояла дома на компе, если был домашний интернет. Потом общались через «Аську» на телефонах с поддержкой GPRS, никаких тебе 3G, скорость мееедленная, но это мы сейчас понимаем, а тогда это было восьмым чудом света.
Само название ICQ является английским омофоном (словосочетанием) фразы «I seek you» («я ищу тебя»).
И у кого сейчас не спрошу, все с теплотой отзываются о ней и о том времени. Кто-то даже считает, что самый лучшие смайлики были именно в "аське". Да что там смайлики, кто-то с будущей женой или мужем там познакомился.
А помните звук приходящего сообщения? Кто слышал, тот уже никогда не забудет.
Логотип представляет собой стилизованное изображение цветка ромашки с диском жёлтого цвета и восемью лепестками, семь из которых окрашены в зелёный цвет, а один — в красный.
Заходишь в сеть, смотришь - если собеседник зелёненький, значит в сети, если красненький, значит офлайн.
Большинство диалогов выглядело вот так:
⁃ Привет!
⁃ Привет. Как дела?
⁃ Норм. А у тя?
⁃ Тоже норм.
И всё, весь диалог.
Но, конечно, бывало и по-другому. Бывало, что создавали чаты, сутками не выключали компьютеры, чтобы группы могли общаться.
Для нас это всё было таким новым, и все реально с упоением общались. Тем более, что была полная анонимность, никаких тебе аватарок с фотографиями, только ник. И каждый наизусть помнил свой цифровой номер.
В это же время делали и локальные домовые сетки, чтобы играть с друзьями по сети в «Контру» (Counter-Strike) или «Квейк 3. Арена» (Quake III Arena).
Пожалуй, одно из самых спокойных и тёплых времён нашей страны, начало и середина 2000-х.
Немного истории создания.
15 ноября 1996 года Арик Варди, Яир Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир, старшеклассники из Тель-Авива, основали компанию Mirabilis и создали интернет-пейджер ICQ.
Программное обеспечение изначально распространялось бесплатно.
В 1998 году компания была выкуплена американской корпорацией AOL за 407 млн. долларов и была преобразована в часть отделения Time Warner — ICQ, Incorporated.
В апреле 2010 года инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST), совладельцем которого является Алишер Усманов, выкупил ICQ за 187,5 млн долларов. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group.
ICQ до сих пор существует, а в 2020 году, приняли решение выпустить на основе мессенджера новую программу «ICQ New».
Но выглядит она уже по-другому. И нет там былого душевного гомона пустой, но забавной болтовни.
Источник:
- Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам
- Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью
- Неизвестные факты о "Звездных войнах"
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Хотя сам принцип чисто текстовых сообщений меня до сих пор подкупает. Без этих вот рюшечек и украшательств. Отправил сообщение получил сообщение.
В одну реку дважды не войдешь... к сожалению, а может и к счастью!
Аська была и прошла и никакие ICQ New не будут так популярны, а скорее всего вообще никак не будут.
Всем привет. Дайте оп!