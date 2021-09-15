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«Аська» ICQ - первый и самый любимый мессенджер. Кто-то в ней даже познакомился с женой или мужем

«Аська» ICQ - первый и самый любимый мессенджер. Кто-то в ней даже познакомился с женой или мужем (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 20:54
Метки: интересно   история   мессенджер   
556
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Кто-то считает, что самый лучшие смайлики были именно в "аське". И у кого сейчас не спрошу, все с теплотой отзываются о ней и о том времени.

Сейчас уже трудно представить себе жизнь без социальных сетей, без различных мессенджеров, которых теперь целая куча: ватсап, вайбер, телеграм. Человек как-то так устроен, что хочет общаться с другими людьми, есть конечно совсем затворники, но их меньшинство.


Когда-то смс-ками переписывались и даже умудрялись знакомиться, наугад отправив сообщение на какой-нибудь номер. По какой-то счастливой случайности можно было познакомиться с симпатичной девушкой. Ну, по крайней мере хотелось верить в то, что она симпатичная и… что вообще девушка.

А потом в нашей жизни появилась «Аська», так мы называли мессенджер “ICQ”. У некоторых «Аська» стояла дома на компе, если был домашний интернет. Потом общались через «Аську» на телефонах с поддержкой GPRS, никаких тебе 3G, скорость мееедленная, но это мы сейчас понимаем, а тогда это было восьмым чудом света.


Само название ICQ является английским омофоном (словосочетанием) фразы «I seek you» («я ищу тебя»).


И у кого сейчас не спрошу, все с теплотой отзываются о ней и о том времени. Кто-то даже считает, что самый лучшие смайлики были именно в "аське". Да что там смайлики, кто-то с будущей женой или мужем там познакомился.

А помните звук приходящего сообщения? Кто слышал, тот уже никогда не забудет.


Логотип представляет собой стилизованное изображение цветка ромашки с диском жёлтого цвета и восемью лепестками, семь из которых окрашены в зелёный цвет, а один — в красный.

Заходишь в сеть, смотришь - если собеседник зелёненький, значит в сети, если красненький, значит офлайн.

Большинство диалогов выглядело вот так:

⁃ Привет!

⁃ Привет. Как дела?

⁃ Норм. А у тя?

⁃ Тоже норм.

И всё, весь диалог.

Но, конечно, бывало и по-другому. Бывало, что создавали чаты, сутками не выключали компьютеры, чтобы группы могли общаться.


Для нас это всё было таким новым, и все реально с упоением общались. Тем более, что была полная анонимность, никаких тебе аватарок с фотографиями, только ник. И каждый наизусть помнил свой цифровой номер.


В это же время делали и локальные домовые сетки, чтобы играть с друзьями по сети в «Контру» (Counter-Strike) или «Квейк 3. Арена» (Quake III Arena).

Пожалуй, одно из самых спокойных и тёплых времён нашей страны, начало и середина 2000-х.

Немного истории создания.

15 ноября 1996 года Арик Варди, Яир Голдфингер, Сефи Вигисер и Амнон Амир, старшеклассники из Тель-Авива, основали компанию Mirabilis и создали интернет-пейджер ICQ.


Программное обеспечение изначально распространялось бесплатно.


В 1998 году компания была выкуплена американской корпорацией AOL за 407 млн. долларов и была преобразована в часть отделения Time Warner — ICQ, Incorporated.


В апреле 2010 года инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST), совладельцем которого является Алишер Усманов, выкупил ICQ за 187,5 млн долларов. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group.


ICQ до сих пор существует, а в 2020 году, приняли решение выпустить на основе мессенджера новую программу «ICQ New».

Но выглядит она уже по-другому. И нет там былого душевного гомона пустой, но забавной болтовни.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: интересно   история   мессенджер   
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25  комментариев
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3k
Mimik 4 часа назад
Это было 100 лет назад, но было душевно
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0
Dsident Полчаса назад
qip frwr
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9k
Vacony 2 часа назад
да это было супер.. и да - благодаря ей я женился )) так что все возможно !
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592
Куролесов 3 часа назад
в студенческие года с девчонками знакомился. Помню с одной познакомились в асе, оказалось что учимся в одном институте на разных факультетах (мне много чего о ней сосед по общаге рассказал, когда фотку ее увидел). В итоге при встрече огорошил ее некоторой инфой которую она мне не рассказывала, так девчуля все допытывалась правда ли что я на последнем курсе физ мата учусь, а не чекистом работаю
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53k
Похабыч 3 часа назад
Эх молодёжь, вот где по настоящему душевно было!
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105
Алексей Похабыч 2 часа назад
Это фидо?
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28k
Игорь 3 часа назад
Пользовался Аськой до последнего времени пока они для авторизации (или для подтверждения учётки, не помню) не стали требовать номер телефона. Потом я их послал. Да и контактов к тому времени уже осталось совсем мало.
Хотя сам принцип чисто текстовых сообщений меня до сих пор подкупает. Без этих вот рюшечек и украшательств. Отправил сообщение получил сообщение.
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51k
alertol 3 часа назад
причём как была глючная так и осталась, только альтернативные ещё как-то можно было юзать
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1k
jug 3 часа назад
Какими только клиентами аськи я не пользовался. Родным icq, линуксовым micq, потом qip, trillian, r&q.
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22k
Юрьевич 3 часа назад
"а в 2020 году, приняли решение выпустить на основе мессенджера новую программу «ICQ New»."
В одну реку дважды не войдешь... к сожалению, а может и к счастью!
Аська была и прошла и никакие ICQ New не будут так популярны, а скорее всего вообще никак не будут.
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10k
Kostick 3 часа назад
первая 97 года, не помню, потом уже, зарегал нову, до сих помню 53662600)
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404
BHU1004 Kostick Час назад
Быть того не может! У меня первая была пятизнаком! Восстановил бы, но почта ру совсем уже не та "почта"
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
пятизнак был.. и миранда, ессесна...
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Какая аська? Че за малолетки тут собрались? )))

Всем привет. Дайте оп!
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1k
Hallo FreeSpace 4 часа назад
никогда не понимал ностальгии по расходному материалу ... чего душевного - просто прога своего времени ...
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567
Alex 4 часа назад
На буке была аська а на нокии на симбиане qip
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555
Mowgley 4 часа назад
По сей день на смартфоне есть.
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