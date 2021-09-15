«Аська» ICQ - первый и самый любимый мессенджер. Кто-то в ней даже познакомился с женой или мужем

Сейчас уже трудно представить себе жизнь без социальных сетей, без различных мессенджеров, которых теперь целая куча: ватсап, вайбер, телеграм. Человек как-то так устроен, что хочет общаться с другими людьми, есть конечно совсем затворники, но их меньшинство.

Когда-то смс-ками переписывались и даже умудрялись знакомиться, наугад отправив сообщение на какой-нибудь номер. По какой-то счастливой случайности можно было познакомиться с симпатичной девушкой. Ну, по крайней мере хотелось верить в то, что она симпатичная и… что вообще девушка.