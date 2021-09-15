В Якутии полицейские изъяли почти 200 килограммов черной икры у браконьеров

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Cотрудники правоохранительных органов в Якутии пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов в крупных масштабах. Браконьеры успели добыть 860 килограммов осетрины и 174 килограмма черной икры.
При обыске оперативники нашли ещё тонну готовой к продаже рыбы ценных пород. Как установило следствие, в течение всего лета браконьеры промышляли в акватории реки Лена и заготавливали запрещенные к выловы породы рыб. В итоге, промысле теневых рыбаков нанес ущерб государству свыше 117 миллионов рублей.
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