5 интересных станций московского метро⁠⁠

FISHKINET
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? "Теперь я девственница": телеведущая похвалилась процедурой "обнуления" в джунглях "Теперь я девственница": телеведущая похвалилась процедурой... Демотиваторы дня: "Не надо печалиться…" Демотиваторы дня: "Не надо печалиться…" Нелепые ситуации, которые поймут те, кто хотя бы раз сильно уставал на работе Нелепые ситуации, которые поймут те, кто хотя бы раз сильно... Каршеринг - отличный транспорт для коротких поездок Каршеринг - отличный транспорт для коротких поездок На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в Нью-Йорке На CNN нашли объяснение, почему метро в Москве красивее, чем в... "Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде": жительницам ХМАО запретили посещать бассейн в мусульманских купальниках "Постирают манатки, а нам - плавай в непонятно какой воде":... "Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз "Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых... Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных фактов о данной трилогии Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных... Выступление талантливого попугая Выступление талантливого попугая 15 головоломных кадров, на которые надо взглянуть повнимательнее 15 головоломных кадров, на которые надо взглянуть повнимательнее Маленькая девочка впервые увидела и оценила Нью-Йорк Маленькая девочка впервые увидела и оценила Нью-Йорк Школьник сделал самодельную кофеварку Школьник сделал самодельную кофеварку Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса, уходящим на пенсию Жители небольшого городка попрощались с водителем автобуса,... Чертята с пушистым хвостом Чертята с пушистым хвостом 25 случайных фактов: почему не стоит доверять самке суриката и другие важные открытия 25 случайных фактов: почему не стоит доверять самке суриката и... В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать... В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель пытался выбраться из тонущего автомобиля В Британии спасатели спокойно стояли на берегу, пока водитель...
5 интересных станций московского метро⁠⁠

5 интересных станций московского метро⁠⁠

Автор:
20 февраля 2024 16:07
Метки: Метро   московское метро   факты   
900
10

Помимо архитектурной красоты, метро может похвастаться и необычными станциями:

На станции «Римская». Его украшают три коринфские колонны и скульптуры младенцев Ромула и Рема, близнецов — основателей Рима. В 2022 году фонтан отреставрировали.

×
×

Найти их можно на станции «Нагатинский Затон». Ее облик посвятили обитателям рек Московского региона. Панно выполнены из камней и кусочков смальты, также в них можно найти необычные детали: ракушки, пуговицу, жемчужину, монету и даже комсомольский значок.

На станции «Пыхтино». Он максимально приближен к облику настоящего воздушного лайнера и изготовлен из традиционно применяемых в авиации материалов: алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.

Длина модели — больше 7,5 метра. При подъеме на эскалаторе создается впечатление, что лайнер парит над пассажирами.

Это работа Александра Рукавишникова — «Битва героев» на станции «Электрозаводская» БКЛ. Длина композиции составляет 163 метра, а высота достигает 7.


Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати и посвящено защитникам Древней Руси. На нем изображены всадники, сцены сражений, образы злых и добрых сил.


Его можно увидеть на выходе № 14 со станции «Китай-город» Он входил в состав Китайгородской стены, построенной в Москве в 1534–1538 годах для защиты от иноземных набегов. Башня была одной из самых мощных во всем фортификационном сооружении, а к XX веку уходила под землю на целый этаж.


Со временем Китайгородская стена утратила оборонительное значение и ее частично разобрали. То же самое сделали и с башней. Однако ее фундамент остался. Его обнаружили при строительстве метро и сохранили.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Метро   московское метро   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Света 5 часов назад
Спасибо за фото. Была в Москве очень давно и то проездом, но посмотрела несколько станций. Сейчас очень хочу вырваться и уже более вдумчиво поразглядывать это чудо света. Я сильно сомневаюсь что в мире найдётся такая альтернатива. Ну может в буквально в нескольких станциях, а в нашем метро их вон сколько и все разные и необычные. Это уже не просто утилитарное средство передвижения в урбанистическом городе, а музей, артпространство и гордость страны.
Надеюсь что люди, каждый день едущие на работу и домой, хоть немного любуются этим красотами и понимают как им везёт пользоваться вот таким красивым транспортом как самым простым и обычным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Juli 2 часа назад
обожаю наше метро за удобство + чистоту + скорость и шикарен). Но после ковида от спуска под землю, особенно на станции глубокого заложения, были панические атаки. Зато заценила наземный транспорт, который в Москве не менее удобный, чистый и очень комфортный)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев 5 часов назад
На "Нагатинском затоне" в нижний мозаичный плавник одной из рыб "вмонтировали" даже комсомольский значок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТРИнаТРИ
G
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9943



Другие посты автора
Популярное
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
Набирающие популярность
С добрым утром
С добрым утром
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#история#Реакция#Россия#улыбнуло
#фото#машина#автомир#факты#ДТП#кот#полиция#кино#фильм#знаменитости
#в мире#Юмор#интересно#забавно#аварии#позитив#подборка#Автовсячина#Китай#Разное
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Альтернативные названия станций московского метро Альтернативные названия станций московского метро Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро Рояль и золотые рыбки: какой была настоящая первая станция метро в Нью-Йорке Рояль и золотые рыбки: какой была настоящая первая станция метро в Нью-Йорке Ручная альпака прогулялась в московском метро Ручная альпака прогулялась в московском метро Как Московский метрополитен спас москвичей? Как Московский метрополитен спас москвичей?

На что жалуетесь?

Вернуться