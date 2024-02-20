5 интересных станций московского метро⁠⁠

Помимо архитектурной красоты, метро может похвастаться и необычными станциями:
На станции «Римская». Его украшают три коринфские колонны и скульптуры младенцев Ромула и Рема, близнецов — основателей Рима. В 2022 году фонтан отреставрировали.
Найти их можно на станции «Нагатинский Затон». Ее облик посвятили обитателям рек Московского региона. Панно выполнены из камней и кусочков смальты, также в них можно найти необычные детали: ракушки, пуговицу, жемчужину, монету и даже комсомольский значок.
На станции «Пыхтино». Он максимально приближен к облику настоящего воздушного лайнера и изготовлен из традиционно применяемых в авиации материалов: алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.
Длина модели — больше 7,5 метра. При подъеме на эскалаторе создается впечатление, что лайнер парит над пассажирами.
Это работа Александра Рукавишникова — «Битва героев» на станции «Электрозаводская» БКЛ. Длина композиции составляет 163 метра, а высота достигает 7.
Панно выполнено на стекле в технике многоцветной печати и посвящено защитникам Древней Руси. На нем изображены всадники, сцены сражений, образы злых и добрых сил.
Его можно увидеть на выходе № 14 со станции «Китай-город» Он входил в состав Китайгородской стены, построенной в Москве в 1534–1538 годах для защиты от иноземных набегов. Башня была одной из самых мощных во всем фортификационном сооружении, а к XX веку уходила под землю на целый этаж.
Со временем Китайгородская стена утратила оборонительное значение и ее частично разобрали. То же самое сделали и с башней. Однако ее фундамент остался. Его обнаружили при строительстве метро и сохранили.
Источник:
- Как Московский метрополитен спас москвичей?
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- Как себя вести в случае падения с платформы на рельсы в метро
Надеюсь что люди, каждый день едущие на работу и домой, хоть немного любуются этим красотами и понимают как им везёт пользоваться вот таким красивым транспортом как самым простым и обычным.