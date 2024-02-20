5 интересных станций московского метро⁠⁠

На станции «Пыхтино». Он максимально приближен к облику настоящего воздушного лайнера и изготовлен из традиционно применяемых в авиации материалов: алюминиевых сплавов и нержавеющей стали.

Длина модели — больше 7,5 метра. При подъеме на эскалаторе создается впечатление, что лайнер парит над пассажирами.