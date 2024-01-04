Как изменилось московское метро в 2023 году⁠⁠

Для московского метростроения 2023 год стал одним из самых результативных.
Например, историческое событие минувшего года - открытие БКЛ. Это самое протяженное в мире метрокольцо - 31 станция, 70 км пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры.
Ежедневно БКЛ перевозит 1,3 млн пассажиров, а в 2025 году их число вырастет почти вдвое. И это не предел - создан запас провозной способности на десятилетия вперед.
Благодаря новым станциям до 23% разгрузились участки других линий метро. Улучшились связи между соседними районами, за счет чего снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть и наземный транспорт.
Еще одну линию метро продлили за МКАД. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до "Физтеха" улучшил транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного. Метро также пришло в развивающийся район Северный.
Москвичи, живущие рядом с новыми станциями, теперь могут добраться до центра без пересадок менее чем за полчаса. А экономия времени в пути на ряде маршрутов составляет до 40 минут в день.
Продлена и Солнцевская линия метро. В составе нового участка открыты станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Дорога до центра города стала почти в два раза быстрее не только для авиапассажиров, но и для жителей района Внуково, поселений Внуковского, Марушкинского и Филимонковского.
Впервые от аэропорта всего за 25 минут можно добраться до пересадки на БКЛ.
В 2024 году развитие московского метрополитена продолжится. В течение года завершится строительство первой очереди Троицкой линии, вблизи которой проживают более 1,5 миллиона человек.
Со станций "ЗИЛ" и "Крымская" пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК, с "Новаторской" - на БКЛ, а с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" организуют пересадку на Сокольническую линию, а со станции "ЗИЛ" - на будущую Бирюлевскую линию.
Сейчас строители завершают проходку тоннелей первого участка и активно возводят станционные комплексы.
В 2024 году также планируют открыть новую станцию "Потапово", которая станет конечной для Сокольнической линии. Ее расположат в створе дорожной магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и сделают первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене.
Станция готова почти на 80%, сейчас идет монтаж инженерного оборудования.
Кроме этого, в 2024 году продолжат работы по строительству и проектированию новых радиальных линий - Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от делового центра "Москва-Сити" до площадки Рублево-Архангельское. В рамках первого этапа планируется построить участок длиной 12,6 км - от "Звенигородской" до "Липовой рощи", в рамках второго - участок от "Липовой рощи" до "Ильинской".
Бирюлевская линия длиной более 22 км включит в себя 10 станций. Она будет обслуживать южные районы столицы, среди которых Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
Для будущей ветки метро уже утверждена документация, в настоящее время выполняется проектирование и освоение строительных площадок.
Строительство новых линий и станций метро - один из приоритетов развития Москвы, поэтому активное развитие транспортной инфраструктуры продолжится.
Источник:
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А в одной соседней стране советское метро довели до подводного состояния. Но виноваты у них, как обычно - русские. Правда сами в той стране за прошедшие годы, кажется, ни одной станции не построили, если не ошибаюсь.