Как изменилось московское метро в 2023 году⁠⁠

Ежедневно БКЛ перевозит 1,3 млн пассажиров, а в 2025 году их число вырастет почти вдвое. И это не предел - создан запас провозной способности на десятилетия вперед.

Благодаря новым станциям до 23% разгрузились участки других линий метро. Улучшились связи между соседними районами, за счет чего снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть и наземный транспорт.