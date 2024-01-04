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Как изменилось московское метро в 2023 году⁠⁠

Как изменилось московское метро в 2023 году⁠⁠

Автор:
04 января 2024 15:07
Метки: Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   общественный транспорт   
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Для московского метростроения 2023 год стал одним из самых результативных.

Например, историческое событие минувшего года - открытие БКЛ. Это самое протяженное в мире метрокольцо - 31 станция, 70 км пути и 47 пересадок на действующие и перспективные линии метро и диаметры.

Ежедневно БКЛ перевозит 1,3 млн пассажиров, а в 2025 году их число вырастет почти вдвое. И это не предел - создан запас провозной способности на десятилетия вперед.


Благодаря новым станциям до 23% разгрузились участки других линий метро. Улучшились связи между соседними районами, за счет чего снизилась нагрузка на улично-дорожную сеть и наземный транспорт.

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Еще одну линию метро продлили за МКАД. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до "Физтеха" улучшил транспортное обслуживание более 500 тысяч жителей пяти районов Москвы и подмосковного Долгопрудного. Метро также пришло в развивающийся район Северный.


Москвичи, живущие рядом с новыми станциями, теперь могут добраться до центра без пересадок менее чем за полчаса. А экономия времени в пути на ряде маршрутов составляет до 40 минут в день.

Продлена и Солнцевская линия метро. В составе нового участка открыты станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Дорога до центра города стала почти в два раза быстрее не только для авиапассажиров, но и для жителей района Внуково, поселений Внуковского, Марушкинского и Филимонковского.


Впервые от аэропорта всего за 25 минут можно добраться до пересадки на БКЛ.

В 2024 году развитие московского метрополитена продолжится. В течение года завершится строительство первой очереди Троицкой линии, вблизи которой проживают более 1,5 миллиона человек.


Со станций "ЗИЛ" и "Крымская" пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК, с "Новаторской" - на БКЛ, а с "Академической" - на Калужско-Рижскую линию. На станции "Коммунарка" организуют пересадку на Сокольническую линию, а со станции "ЗИЛ" - на будущую Бирюлевскую линию.


Сейчас строители завершают проходку тоннелей первого участка и активно возводят станционные комплексы.

В 2024 году также планируют открыть новую станцию "Потапово", которая станет конечной для Сокольнической линии. Ее расположат в створе дорожной магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и сделают первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене.


Станция готова почти на 80%, сейчас идет монтаж инженерного оборудования.

Кроме этого, в 2024 году продолжат работы по строительству и проектированию новых радиальных линий - Рублево-Архангельской и Бирюлевской.


Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от делового центра "Москва-Сити" до площадки Рублево-Архангельское. В рамках первого этапа планируется построить участок длиной 12,6 км - от "Звенигородской" до "Липовой рощи", в рамках второго - участок от "Липовой рощи" до "Ильинской".

Бирюлевская линия длиной более 22 км включит в себя 10 станций. Она будет обслуживать южные районы столицы, среди которых Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.


Для будущей ветки метро уже утверждена документация, в настоящее время выполняется проектирование и освоение строительных площадок.

Строительство новых линий и станций метро - один из приоритетов развития Москвы, поэтому активное развитие транспортной инфраструктуры продолжится.

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Метки: Метро   Строительство   г. Москва   московское метро   общественный транспорт   
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15  комментариев
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16k
Kucher 3 часа назад
Вот буквально недавно комментировал. И советское метро сохранили, и новые линии запускают.
А в одной соседней стране советское метро довели до подводного состояния. Но виноваты у них, как обычно - русские. Правда сами в той стране за прошедшие годы, кажется, ни одной станции не построили, если не ошибаюсь.
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16k
Александр Полчаса назад
"Жду-не дождусь", когда к тётушке в Иркутск с Полежаевской, с парой пересадок, доеду!
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Классно. А в Калуге сегодня на 8 маршруте 2 (два) автобуса. С периодом следования 40 минут. Станций метро нет.
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3k
zion89 Час назад
у нас метро самое удобное, ты просто если проехал свою станцию в любой момент можешь сесть обратно и доехать, но если ты проехал то ты совсем инвалид конечно.....привет с Екатеринбурга)
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ишь, куда деньги тратют! Метро им подавай! Дворцы подземные! Лучше бы на дотацию цен на яйца потратили. Ироды!
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37k
АнтонПолднев 3 часа назад
Чёрт ногу сломает... Когда крайний раз в метро ездил карта наверное в половину была.
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17k
a_komolow 3 часа назад
До Витебска скоро дотянете линию ?
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Москвичанин

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