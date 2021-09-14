FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4799 постов • 782 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
А что, так можно было: россиянка обратилась в полицию и узнала, что уже 20 лет числится покойницей

А что, так можно было: россиянка обратилась в полицию и узнала, что уже 20 лет числится покойницей (1 фото)

Автор:
14 сентября 2021 22:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   воскрнснуть   жить   загс   запись   исчезновение   умереть   
829
1

Оказалось, что под её именем в конце "шальных девяностых" по ошибке была похоронена неизвестная.

Жительница Восточного округа Москвы обратилась в паспортный стол с заявлением о выдаче паспорта, взамен накануне утерянного. Каково было удивление женщины, когда ей отказали, мотивируя тем, что умершим паспорта не требуются.


А началось всё с того, что Наталия, которой в текущем году исполнилось 48 лет, пропала в  конце 90-х годов. Точнее, ушла из отчего дома "по-английски" на поиски лучшей жизни и больше не поддерживала каких-либо связей с семьёй. Тогда же, в 1997 году родители, которые подали в розыск, не разобравшись, опознали в "подснежнице", найденной в Измайлове, свою дочь. Таким образом, вплоть до настоящего времени, родня несколько раз в году возлагала цветочки на могилку, ошибочно полагая, что в ней находятся останки Натальи. При этом они воспитали внучку, которая родилась в 1990 году и в семь лет осталась без мамы.

×


Наталия "воскресла" в 2021 году, когда потеряла и решила восстановить паспорт. Получилось, что все эти годы она жила по подлинному, но уже недействительному документу, выданному ещё в 1990 году, так как по всем регистрационным учётам числилась умершей.


Чтобы юридически вернуться с того света, Наталии пришлось составлять исковое заявление в суд с просьбой о признании её живой. Мать и дочь Наталии на судебные заседания не явились, так как не смогли простить полученной обиды.


На счастье, в архивах паспортного стола сохранилась старая фотография Наталии от 1990 года, которую она делала для получения паспорта. Также Наталию опознала товарка по торговым рядам Сретенского рынка, где женщина трудилась, пока жила у родителей в 1995-1996 годах, рассказало на своих страницах издание "МК".


Теперь у женщины появился повод лишний раз в году накрыть стол: второй день рождения - районный суд Москвы вынес постановление об исключении из записей Измайловского ЗАГСа строчки о смерти истицы.


P.S. Любопытно, что по поводу такого "чудесного воскрешения" скажут в налоговой инспекции.


Всем не хворать, оставайтесь с нами. Следим за развитием событий.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   воскрнснуть   жить   загс   запись   исчезновение   умереть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Игорь Час назад
"в текущем году исполнилось 48 лет"
А в 45 лет, на смену паспорта она обращалась в РПЦ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Бред сивой кобылы , это из какой жёлтой прессы вытянули , из спидинфо что ли, это плет как паспорт СССР она плет не меняла на паспорт на Российский это раз , а во вторых в 25 лет что тоже не ходила .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
наверняка какая-то мразота из семейки мразей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vic Twin 48 минут назад
Какая прекрасная семья!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 52 минуты назад
Еще одна придуманая история из разряда: " В России всё плохо , надо Путина свргат" ?
Посмотрел пости автора "Редка с хреном " и не нашол ни один пост которий связивает позитив и РФ.Типо чтото хорошое случилос в РФ.
Как Ви думаете етот автор являетса иноагентом ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 53 минуты назад
1. А в налоговой не напрягались, получая налоги с покойника?
2. Паспорт в 45 она как меняла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
122
Rom 57 минут назад
муть какая то мутная....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
Получилось, что все эти годы она жила по подлинному, но уже недействительному документу, выданному ещё в 1990 году, так как по всем регистрационным учётам числилась умершей.

аффтар! её паспорт стал недействительным ещё в конце 90-х, когда ей испольнилось 25....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кира Час назад
Не интересоваться судьбой дочери и родителей 30 лет? Она, действительно, моральный покойник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
И все эти годы она исправно голосовала :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
info-kozirev Час назад
А при чем тут налоговая,трупы налогов не платят,она ж не сама себе свидетельство о смерти выписала,все вопросы со стороны налоговой к ЗАГСу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача По стритрейсингу без глушаков ударят рублём По стритрейсингу без глушаков ударят рублём В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео В прокуратуре взяли на контроль расследование ДТП с гибелью беременной под колёсами байка: видео Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

158522



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
3
134
Девочку с синдромом Аспергера привезла на выпускной банда байкеров
Старые советские парты
6
91
Старые советские парты
Набирающие популярность в сообществах
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
1
210
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
Сильная и независимая: британка растит спасенных голубей
0
12
Сильная и независимая: британка растит спасенных голубей
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше
Рекордная жара и рекордные пожары: чего ждать дальше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#факты#картинки#подборка#животные#ynews#знаменитости#новости#шоу бизнес
#интересно#прикол#Россия#история#аварии#позитив#Москва#кино#фотографии#Разное
#автомобили#люди#фото#СССР#дтп#авто аварии#в мире#дети#мигранты#смех

На что жалуетесь?

Вернуться