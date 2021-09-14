А что, так можно было: россиянка обратилась в полицию и узнала, что уже 20 лет числится покойницей

Жительница Восточного округа Москвы обратилась в паспортный стол с заявлением о выдаче паспорта, взамен накануне утерянного. Каково было удивление женщины, когда ей отказали, мотивируя тем, что умершим паспорта не требуются.

А началось всё с того, что Наталия, которой в текущем году исполнилось 48 лет, пропала в конце 90-х годов. Точнее, ушла из отчего дома "по-английски" на поиски лучшей жизни и больше не поддерживала каких-либо связей с семьёй. Тогда же, в 1997 году родители, которые подали в розыск, не разобравшись, опознали в "подснежнице", найденной в Измайлове, свою дочь. Таким образом, вплоть до настоящего времени, родня несколько раз в году возлагала цветочки на могилку, ошибочно полагая, что в ней находятся останки Натальи. При этом они воспитали внучку, которая родилась в 1990 году и в семь лет осталась без мамы.

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Наталия "воскресла" в 2021 году, когда потеряла и решила восстановить паспорт. Получилось, что все эти годы она жила по подлинному, но уже недействительному документу, выданному ещё в 1990 году, так как по всем регистрационным учётам числилась умершей.

Чтобы юридически вернуться с того света, Наталии пришлось составлять исковое заявление в суд с просьбой о признании её живой. Мать и дочь Наталии на судебные заседания не явились, так как не смогли простить полученной обиды.

На счастье, в архивах паспортного стола сохранилась старая фотография Наталии от 1990 года, которую она делала для получения паспорта. Также Наталию опознала товарка по торговым рядам Сретенского рынка, где женщина трудилась, пока жила у родителей в 1995-1996 годах, рассказало на своих страницах издание "МК".

Теперь у женщины появился повод лишний раз в году накрыть стол: второй день рождения - районный суд Москвы вынес постановление об исключении из записей Измайловского ЗАГСа строчки о смерти истицы.

P.S. Любопытно, что по поводу такого "чудесного воскрешения" скажут в налоговой инспекции.

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