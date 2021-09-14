Примеры попыток обойти видеофиксацию на дорогах при помощи манипуляций с госномерами

Иногда водители при установке наклоняют рамку так, чтобы госномера смотрели чуть вверх. Как уверяют производители, такие приемы чаще всего тоже не срабатывают.



«В этом случае для камеры все сложилось идеально, — прокомментировал Кусов. — Номер тут сильно завален. Инспектор ГИБДД на дороге, мог бы и не прочитать такой номер. — А для камеры госномер оказался в идеальном горизонте, он лежит как лист для чтения. И то, что гомномер двустрочный, для нас не имеет значения, камера все спокойно распознает».