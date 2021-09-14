Примеры попыток обойти видеофиксацию на дорогах при помощи манипуляций с госномерами

Камеры видеомониторинга и фиксации на дорогах стремительно умнеют и уже начали объединяться в нейросети с использованием ИИ. Но хитрые водители по старинке не оставляют попыток "и рыбу съесть, и поле перейти", то есть сделать номера на своих машинах видимыми для ДПС, но не читаемыми для электронных комплексов. Специалист объяснил, почему такое уже не прокатывает.
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Все современные камеры умеют распознавать госномера любых форм и даже размещённые нестандартным способом, объяснили в ЦОДД.
«В Москве все камеры распознают любые номера: квадратные, установленные с наклоном и так далее. Поэтому пытаться как-то обхитрить камеры бессмысленно», — это и многое другое сообщили сотрудники ЦОДД (Центр организации дорожного движения) изданию ,Autonews.ru (РБК), проиллюстрировав сказанное снимками, сделанными на дорогах.
Водители иногда умышленно не меняют помятые номерные знаки. Такая деформация, которая приводит к частичному искажению символов, может произойти после ДТП. Также такие повреждения часто можно увидеть на грузовом транспорте — при откидывании заднего борта он бьёт пластину. Хитрые водители решают оставить такие таблички, чтобы запутать камеры и избежать возможных штрафов.
«Любое искажение потенциально может приводить к ошибкам, особенно такие проблемы были актуальны примерно с 2010 по 2016 гг., когда ещё никаких нейросетей не использовали», — рассказал Autonews.ru представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов. — Однако к текущему времени нейросети уже пропустили через себя огромное количество комбинаций и возможных видоизменений госномеров».
В итоге, по словам эксперта, проблема с ошибками постепенно сошла на нет: нейросети научились понимать и достраивать комбинации, а также получать информацию с нескольких кадров, которые были сделаны при фиксации.
«Такое искажение номера, как на примере, камеры всё-таки безошибочно распознали, хотя это и наиболее проблемный пример. Цифры и буквы тут «поплыли», у них изменилось геометрическое построение, — объяснил Кусов. — Но важно понимать: если нейросеть всё-таки не сможет распознать номер, всегда есть второй. Ведь контроль сейчас ведётся в нескольких направлениях, а диапазон работы камер расширился с одного-двух рядов до нескольких полос сразу».
Некоторые водители считают, что камеру можно сбить с толку, перевесив госномер со стандартного место вбок или же приделав его с наклоном вправо или влево. Однако, по словам Кусова, необычное местоположение номерной пластины камеру не смутит.
«На этом примере видно, что табличка сильно пострадала, госномер разбит и деформирован. При увеличении видно, что буква «У» поплыла. Конец буквы начинает размываться, — разобрал пример Кусов. — Еще более ухудшить такою ситуацию может грязь на номере. В таком случае мы теряем символ — тогда нейросеть его либо достраивает, либо ставит «звездочку». Но чаще всего, когда номер более мене чистый, проблем не возникает. И тут видно, что госномер потертый и помятый, но распознан все равно правильно».
Ещё один приём автомобилистов — размещение номерной пластины под острым углом. То есть табличка приделана на машину в согнутом виде. Тут водители пытаются найти тонкую грань, чтобы странное положение госномера не привлекло внимание инспектора ГИБДД. Ведь любые манипуляции с табличкой и ее перемещения запрещены.
Эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман считает, что камеры могут справиться с распознаванием, а вот точность определения скорости может оказаться под вопросом.
«Для распознавания самое важное — чтобы программное обеспечение могло выделить символы, и чтобы они читались, — объяснил Шухман в беседе с Autonews.ru. — Но для измерения скорости оптическим способом надо измерить на фотографии размеры знака, оценить его высоту над дорогой и соответственно рассчитать расстояние от него до камеры. Когда размеры и геометрия знака соответствуют стандартам, то это не проблема. Если же геометрия нарушена, то возникает проблема корректного измерения. Поэтому, кстати, для камер нет проблем и с квадратными номерами — если они висят верно, скорость также будет рассчитана правильно».
Иногда водители при установке наклоняют рамку так, чтобы госномера смотрели чуть вверх. Как уверяют производители, такие приемы чаще всего тоже не срабатывают.
«В этом случае для камеры все сложилось идеально, — прокомментировал Кусов. — Номер тут сильно завален. Инспектор ГИБДД на дороге, мог бы и не прочитать такой номер. — А для камеры госномер оказался в идеальном горизонте, он лежит как лист для чтения. И то, что гомномер двустрочный, для нас не имеет значения, камера все спокойно распознает».
«Номер подвешен под непонятным углом и неровно, также есть артефакты в виде креплений и болтов, который могут внести неясность при плохих условиях освещения, или же если госномер будет загрязнен, — проанализировал Кусов еще один пример. — Нейросеть может прочитать эти символы неверно. Но если на улице хорошее освещение и нет «мешающих» факторов, то камеры справятся и с такой задачей».
Затертые до бела символы из номерных знаков также не составят проблем для камер, считают в компании «Технологии распознавания». Конечно с оговоркой на хорошие погодные условия. Помимо возможности достраивать нечитаемые знаки камерам помогает совершенно утилитарная вещь — в России у табличек с госномерами обязательно должен быть рельеф.
«Выпуклость, некий рельеф, создает дополнительную степень защиты, добавляя нужную контрастность. Человеческий глаз может это не распознать, а камера эти моменты увидит. Именно поэтому для ведения штрамповки госномерв нужно получать разрешение — таблички изготавливают по ГОСТам, которые нарушать запрещено, — уточнил Кусов. — Конечно, есть условия плохой видимости, пересветы, но с этим сталкиваются все производители».
Для идентификации трудночитаемых Госзнаков нейросети анализируют рельеф на номерах и снимки с различных ракурсов
Эксперт заверил: порядка 95% госномеров при распознавании не создает каких-либо проблем. При этом если у системы будут возникать сомнения, она будет использовать всю доступную информацию, чтобы все-таки определить номер правильно. Например, если не читаются передние госномера, обращаться к задним и наоборот. Также у нейросети есть возможность проанализировать и достроить изображение табличек по серии снимков. А чтобы нейросеть ориентировалась в разных видах госномеров, ее постоянно дообучают.
«Есть номера квадратные, номера с флагом и без флага, госномера разных стран. Чтобы нейросеть знала о самых свежих изменениях, у разработчиков работают специалисты, которые «скармливает» системе новые виды номерных знаков. У нас, например, есть возможности для распознавания 944 типов из 94 стран мира. Их могло бы быть и больше, просто нет необходимости добавлять слишком редкие серии», — рассказал Кусов.
Источник:
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Ну и на примерах мы видим случаи когда камера распознала номер, а как проверить сколько камер эти номера не считали? Понятно что всякие чуть набок номера это не проблема. Но по остальным есть сомнения