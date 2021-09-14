60 идей, попробовав которые вы не будете спать всю ночь

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Да, да. Вот попробуете и будете бегать туда-сюда, к своему белому другу на аудиенцию. А все почему? Потому что не надо есть арбуз на ночь и мы вам дает кучу идей, что можно сотворить из этой удивительной ягоды.
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Арбуз содержит 92% воды.
Я могу ходить по арбузам, а значит, что я на 92 процента Иисус.
Арбуз не может быть ягодой, у него несъедобная кожура. Ягоды устроены иначе. А так, дыня и тыква тоже бахчевые. Только это скорее способ выращивания.
Видео обработки есть и задержан ответственный за обработку.
Вы же не станете говорить, что теперь все арбузы опасны? Опасен именно из-за средства, которым обрабатывали. А с чем это средство потребляли уже не так важно, можно было и с хлебом или колбасой, например. Итог был бы таким же.
Вы явно сильны не только в русском языке, но и АЭС.
Хорошего дня.
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Букву "в " пропустил.Силач русского языка.Какая страна,такой и говноинженер.И аэс такая же.Чернобыль у вас йопнул.