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60 идей, попробовав которые вы не будете спать всю ночь

60 идей, попробовав которые вы не будете спать всю ночь (61 фото)

Автор:
14 сентября 2021 14:36
Сообщество : Еда
Метки: арбуз   еда   идеи   красота   подсказки   рецепты   
2719
61

Да, да. Вот попробуете и будете бегать туда-сюда, к своему белому другу на аудиенцию. А все почему? Потому что не надо есть арбуз на ночь и мы вам дает кучу идей, что можно сотворить из этой удивительной ягоды.

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Метки: арбуз   еда   идеи   красота   подсказки   рецепты   
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16k
Serg2001 2 часа назад
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1k
Andrey G 6 минут назад
... когда пытаешься повысить спрос на херсонские арбузы.
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8k
Андрей А 23 минуты назад
Иисус мог ходить по воде.
Арбуз содержит 92% воды.
Я могу ходить по арбузам, а значит, что я на 92 процента Иисус.
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37k
Олег Полчаса назад
Если увидите что я пошел с арбузом к грилю- пристрелите меня!
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5k
yahaomsk Полчаса назад
британские у
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6k
mr.Poher 49 минут назад
Днище прорвёт от идей? Или почему не спать-то?
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178
Andiks 49 минут назад
В Корее в страшную жару летом ел суп с арбузом и льдом (все кусками) - освежает классно!
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10k
Василенко Татьяна 56 минут назад
Некотрые вещи прикольные. Я вообще люблю сочетание ягоды/сыр, ягоды/мясо, ну и в салаты можно добавлять. Единственное - съедать сразу, пока не потечет. И обязательно холодный арбуз! Теплый невкусен.
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20k
ПаганецЪ Час назад
В общем, пост о том, как можно поизвращаться над арбузом.
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22k
Сибиряк Час назад
Почитал пост и сразу ссать захотел...
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5k
Александр Зотов Час назад
арбузное всё, плятт
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3k
Максим 2 часа назад
Арбуз трава или тыква, как удобнее)))
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26k
winergy2012 2 часа назад
Тут недавно арбузом траванулись.
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