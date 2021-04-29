Как приготовить вкусный соус для шашлыка. Справится даже ленивый

На этих праздниках обойдёмся без кетчупа.
Чесночный соус
Ингредиенты
Сметана: 400 г
Майонез: 400 г
Чеснок: 1 головка
Зеленый лук: 1 пучок
Укроп свежий: 1 пучок
Петрушка свежая: 1 пучок
Перец душистый молотый добавить по желанию
Приготовление
Всю зелень измельчить и в глубокой миске перемешать. Добавить сметану и майонез. Перемешать полученный соус в безумном ритме.
Чесночно-перечная паста
Ингредиенты
Чесночные стрелки: 400-600 г
Перец острый свежий: 2 шт
Соль: 15 г
Масло оливковое: 3-5 ст. л.
Уксус винный (6%): 3 ст. л.
Приготовление
Чесночные стрелки и перец порезать, переложить в миску, добавить соль, масло, уксус. Следующий этап заключается в измельчении блендером. Готово.
Соус "Чимичурри"
Ингредиенты
Петрушка: 30 г
Лук красный (сладкий): 20 г
Чеснок: 2 зубчика
Горчица дижонская (в зернах): 2 ч. л.
Уксус яблочный: 2 ст. л.
Сахар тростниковый тёмный: 1,5 ч. л.
Масло оливковое: 50 мл
Соль: по вкусу
Перец чёрный: по вкусу
Перец чили красный (свежий): по вкусу
Приготовление
Сначала следует смешать тростниковый сахар с уксусом. Мелко нарезаем зелень, чеснок и лук. Лук и чеснок смешиваем с сахаром и уксусом. Далее очищаем перец от семян. Измельчаем перец. К заготовке соуса добавляем перец, горчицу и зелень. Солим и перчим. Добавляем масло. Перемешиваем. Готово.
Соус из черноплодной рябины
Ингредиенты
Ягоды черноплодной рябины: 700 г
Чеснок: 50 г
Базилик свежий: 1 пучок
Корица молотая: 1 ч. л.
Перец чёрный молотый: 1 ч. л.
Сахар: 3 ст. л.
Соль: 1 ст. л.
Сок лимона: 3 ст. л.
Вода: 100 мл
Приготовление
Рябину предварительно обмываем, перекладываем в кастрюлю, добавляем воду и отправляем на плиту. Варим в течение 15 минут на среднем огне. Добавляем измельчённый чеснок, базилик. Измельчаем ягодную смесь в блендере. Далее добавляем в соус соль, сахар, перец, корицу. Перемешиваем. Ставим её на огонь. Доводим до кипения. Провариваем соус в течение пары минут. Добавляем лимонный сок. Даём остыть. Соус готов.
Горчичный соус с травами
Ингредиенты
Зёрна белой горчицы: 75 г
Коричневый сахар: 50 г
Перец чёрный горошком: 1 ч. л.
Куркума молотая: 1/2 ч. л.
Солодовый уксус: 200 г
Петрушка, шалфей, тимьян, розмарин: 60 г
Соль: 1 ч. л.
Приготовление
Всё смешиваем и измельчаем в блендере. Даём соусу настояться в течение 15 минут. Соус готов.
Соус из болгарского перца
Ингредиенты
Перец болгарский сладкий: 4-5 шт
Чеснок: 1-2 зубчика
Соус соевый: 1 ст. л.
Уксус бальзамический: 1 ст. л.
Соль: 2 щепотки
Кориандр измельчённый: 1 щепотка
Приготовление
Перец следует обмыть, просушить и выложить на противень. Отправляем перец в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Далее перец следует очистить от семян и кожуры. Мякоть перца, чеснок, кориандр, соль, соевый соус, уксус смешиваем и взбиваем блендером. Готово.
Источник:
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1. Где вы их сейчас собираетесь брать?
2. Она вызывает повышенную свертываемость крови. И вообще слишком много у нее противопоказаний. Это в 15 лет ее можно лопать, но после 30 уже опасно.
Я допустим беру штук 10 луковиц , нарезаю кольцами после сбрасываю туда где буду мариновать , вода закипела в чайнике или не важно где заливаю лук кипятком и добавлю примерно так 2-3 столовых ложки уксуса и 2 столовых сахара и красный не жгучий перец там и чайной достаточно , после того как это все настоялось и вода слегка охладилась сливаем весь рассол и убираем лук в холодильник до охлаждения . После просто подаем уже с готовым шашлыком улетает за раз . Можно и укропом посыпать но лучше не делать этого . К слову шашлыки готовлю каждые 2 недели и то если дети просят или жена , сам подзавязал , когда мой профессор зашел на мой фэйсбук он у меня спросил скажи Алекс вот только честно сколько ты можешь готовить это ? у тебя каждая неделя это мясо и вот тебе твой анализ крови на смотри на холестерин .