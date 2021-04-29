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Как приготовить вкусный соус для шашлыка. Справится даже ленивый

Как приготовить вкусный соус для шашлыка. Справится даже ленивый (7 фото)

Автор:
29 апреля 2021 19:51
Сообщество : Еда
Метки: еда   рецепты   соусы   соусы к мясу   соусы к шашлыку   шашлык   
1031
7

На этих праздниках обойдёмся без кетчупа.

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Метки: еда   рецепты   соусы   соусы к мясу   соусы к шашлыку   шашлык   
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992
GUSAR 42 минуты назад
Я больше такой соус люблю.

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94
Татьяна GUSAR 4 минуты назад
Согласна! Сейчас столько замечательных соусов на любой вкус появилось, что проще купить, чем херней заниматься. А сторонники, типа ЗОЖ, очень мне напоминают тех американцев, которые в Макдональдсе заказывают гамбургер, картошку фри и ДИЕТИЧЕСКУЮ колу.
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115
Мимо Пробегала 4 минуты назад
"Ягоды черноплодной рябины" -упали?
1. Где вы их сейчас собираетесь брать?
2. Она вызывает повышенную свертываемость крови. И вообще слишком много у нее противопоказаний. Это в 15 лет ее можно лопать, но после 30 уже опасно.
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16k
Александр Сучков 11 минут назад
в первом же соусе увидел майонез- в топку сразу!!! Если надо майонез- выкладывайте как правильно сделать "домашний" из подручки!!! так что МИНУС!
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512
Шурман 37 минут назад
Если мясо правильно замариновано то к этому мясу нужен только маринованный лук и зелень , соусы нужны если человек мариновать и готовить не умеет .
Я допустим беру штук 10 луковиц , нарезаю кольцами после сбрасываю туда где буду мариновать , вода закипела в чайнике или не важно где заливаю лук кипятком и добавлю примерно так 2-3 столовых ложки уксуса и 2 столовых сахара и красный не жгучий перец там и чайной достаточно , после того как это все настоялось и вода слегка охладилась сливаем весь рассол и убираем лук в холодильник до охлаждения . После просто подаем уже с готовым шашлыком улетает за раз . Можно и укропом посыпать но лучше не делать этого . К слову шашлыки готовлю каждые 2 недели и то если дети просят или жена , сам подзавязал , когда мой профессор зашел на мой фэйсбук он у меня спросил скажи Алекс вот только честно сколько ты можешь готовить это ? у тебя каждая неделя это мясо и вот тебе твой анализ крови на смотри на холестерин .
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990k
Никифоридис Автор поста Шурман Полчаса назад
Хороший соус только облагородит вкусное мясо.
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Прораб Шурман Полчаса назад
Если мясо правильно замариновано то к этому мясу нужна только водка
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94
Татьяна Прораб 3 минуты назад
К мясу нужно красное вино!
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